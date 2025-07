V Hradci počítají další padlé, klíčový obránce jde na operaci. Šílené, reaguje GM

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Vstoupit do diskuse ( 2 )

Čeho je moc, toho je příliš. Takhle momentálně lamentují v Hradci Králové. Nic jiného jim ani nezbývá, protože způsob průběhu léta v hokejovém Mountfieldu se jeví mimořádně nešťastně. Rozsah škod a všelijakých zásahů v defenzivních řadách nabírá velmi nepříjemných rozměrů. Dalším v řadě, kterého odvedli na marodku, je Graeme McCormack, jenž podle informací webu iSport utrpěl v úterý zlomeninu lýtkové kosti. „Je to šílené, samé vynucené změny. Příchodů jsme chtěli mít jen pár, ale nafoukly se nám na dvojnásobek,“ komentuje to generální manažer Aleš Kmoníček.

Kdyby dnes startovala extraligová sezona, trenéři vysypou z rukávu jen šest zadáků, sedmý Martin Pláněk zůstává v disciplinárním trestu. Problém je, že zhusta odpadli klíčoví hráči, navíc příchod náhradníků přitíží pokladně. „Žádnou radost z toho nemáme, jednak jde o finanční zátěž a pak o zásah do mužstva, které má dnes trochu jiné složení, než jaké jsme měli s trenérem Martincem v úmyslu mít pro nastávající sezonu. Ale jde o věci, které neovlivníme,“ štve Kmoníčka.

V červnu v Hradci ohlásili dlouhodobou ztrátu Petra Kaliny. Veskrze poctivý bek, jenž se neštítí černé práce, blokování střel, sbírající kladné body zejména v oslabení, přišel k újmě během přípravy, datum jeho návratu zůstává krajně nejisté. „Rekonvalescence probíhá celkem podle předpokladů, Petr má sundanou sádru, pozvolna začíná chodit. Odhad absence zní do konce kalendářního roku, cokoli dřívějšího by bylo plus, ale uspěchat návrat nejde,“ popsal GM pro iSport.