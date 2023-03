Tlak je teď na Hradci, věří Liberec. Kdo obrátil sérii ze stavu 1:3? Zlín umí

Už nemají kam uhnout. Doma si to pokazili a teď musí vyfárat tři zápasy po sobě. Jinak je s libereckými hokejisty amen. Hradečtí plejeři vedou ve čtvrtfinálové sérii extraligového play off 3:1 a postup mezi elitní čtyřku si mohou dnes večer (18.00) užít před vlastním napěchovaným publikem. Naposledy se Mountfield vklínil do semifinále před pěti roky, kde vypadl s Třincem. Mimochodem, Oceláři jsou posledním týmem, který dokázal převrátit sérii z manka 1:3. Ale to už je let… Kdo všechno to zvládl?

V libereckém táboře nepanuje ideální nálada, zároveň ne poraženecká. Dokud není hotovo, Tygři se budou rvát o šanci. Aspoň to tvrdí. Opírají se o nehmatatelnou, ale i trochu pofiderní výhodu, která může znervózňovat Východočechy. Jde o velké očekávání hradeckých fanoušků a vůbec všech okolo. „Teď může být větší tlak na Hradec, aby zápas ukončili v domácím prostředí. My jedeme ven s čistou hlavou,“ domnívá se útočník Michal Bulíř. „Pokud u nich zápas urveme, tak potom u nás to budou mít hodně těžké a můžeme se o postup ještě poprat,“ soudí.

Občas to tak bývá. Tým, s nímž se už přestává počítat, to najednou rozbalí, protože z něj spadne tíha odpovědnosti. Zatímco ten, co má nalito na smeč, při prvním mečbolu selže. „Doufám, že na jejich straně dojde k podcenění, my se do toho budeme snažit dát všechno. Nic jiného nám nezbývá a uvidíme, jak to bude vypadat pak. Šance pořád je, čtyřikrát ještě nevyhráli,“ pokračuje v podobném tónu Oscar Flynn, jenž je největší ofenzivní zbraní severočeského souboru.

Ale ani on nic nenadělá s šílenou statistikou, která plení liberecké šance. Družina kouče Patrika Augusty pravidelně dostává první gól. Stalo se jí to osmkrát v řadě. Jenom napoprvé v předkole proti Plzni vedla. Jinak dohání.

Třikrát se jí to povedlo, pětkrát ne.

Flynnovi jde z toho už hlava kolem. Ještě se vrací k pátečnímu krachu, kdy domácí trestuhodně inkasovali v první minutě. „Zase jsme od prvního střídání prohrávali 0:1, což je tragédie,“ nechápe Flynn. „Přitom se na tohle zaměřujeme a stane se nám to zase. Už osmý zápas po sobě. To je šílený… Už jsme jen kroutili hlavou, jak se tohle může znovu stát. Stávat se to nesmí, protože tohle udává tempo celému zápasu. Takhle by to určitě nemělo vypadat,“ deptá jej.

Zrovna dnes pod Bílou věží, kdy se předpokládá nervózní partie, může úvodní trefa hrát naprosto zásadní roli. V Liberci vědí, že si nesmí dovolit žádný lapsus. „Budeme chtít hrát zodpovědný hokej, snažit se dát první branku, abychom Hradec dostali pod ještě větší tlak. Nemusíme dát gól hned v úvodních minutách, klidně můžeme hrát třetinu na 0:0 a prosadit se později. Zkrátka ale chceme diktovat tempo hry a k tomu je vedoucí branka hodně důležitá,“ uvažuje Bulíř nahlas.

Zlé liberecké nástupy prožívá každý hráč jinak, zrovna on patří k těm, co se nehroutí. Ale… „Není to nic ideálního pro hlavu. Když to odlehčím, je lepší dostat gól na 1:0 po minutě hry na začátku zápasu než minutu před koncem,“ ví, o čem mluví. „Vstup do utkání je samozřejmě hodně důležitý a od toho se hra pak odvíjí. Hledáme nějaké varianty, jakou formaci poslat na led. Bohužel ale vždy přijde něco, co nás shodí dolů a závěrem je inkasovaná branka. Pak musíme zápasy dohánět, těžko se prosazujeme a bere to hodně síly,“ dodává Bulíř.

V historii české extraligy se podařilo pětkrát obrátit zápasovou sadu z manka 1:3. Kdyby Severočeši nevěděli, jak na to, mohou zavolat známým do Zlína nebo na Slavii, tam jsou na velké zvraty experti. Poslední šestý úctyhodný zápis pochází z ročníku 1970/71, kdy se velký počin povedl Brnu.

Obraty sérií ze stavu 1:3 Týmy Výsledek Semifinále 2010/11 TŘINEC - Slavia 4:3 5:3, 2:3n, 3:4p, 0:4 6:1, 5:3, 5:2 Čtvrtfinále 2008/09 SLAVIA - Vítkovice 4:3 1:5, 3:2, 1:2, 2:7 5:3, 7:3, 2:1 Semifinále 2004/05 ZLÍN - Vítkovice 4:3 2:3n, 4:2, 2:3p, 1:3 5:2, 4:3n, 4:1 Semifinále 2003/04 SLAVIA - Sparta 4:3 4:1, 1:2p, 1:2n, 3:4n 4:3p, 4:2, 3:0 Čtvrtfinále 2001/02 ZLÍN - Znojmo 4:3 3:1, 1:2, 4:6, 3:5 6:2, 5:2, 4:3p Semifinále 1970/71 BRNO - Kladno 4:3 1:4, 5:1, 3:5, 0:1 4:0, 5:1, 2:1

