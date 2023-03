Furch po vyřazení Komety v play off: Jsem pyšný na tým, ale úspěch to není

Vůbec neví, co bude v dalších dnech a týdnech. Vyřazení ve čtvrtfinále play off brankáře Dominika Furcha (32) bolí stejně jako jeho spoluhráče. Je to čerstvé a nepříjemné. Každopádně do toho od nové sezony šlápne znova, v Brně zůstává. „Kometa je vždycky ambiciózní. Já určitě budu chtít bojovat o nejvyšší příčky,“ ujistil po porážce v šesté bitvě s Vítkovicemi (3:4p).