Magie? Kacetl děkoval parťákům: Co v papírových výstrojích pochytají...

Prostě zavřel bránu. Třinecký brankář Ondřej Kacetl (32) znovu ukázal, že v play off se umí vyšvihnout k neskutečným výkonům, byl klíčovou oporou Ocelářů ve čtvrtfinále Generali ČP proti Spartě. I v postupovém duelu (5:1). „Kluci to dozadu zvládli fantasticky,“ děkoval. Oceláři vyřadili nabitou Spartu 4:2 na zápasy a v semifinále je čekají Pardubice. Nejlepší tým základní části.

Znovu šel do vyřazovacích bojů jako třinecká dvojka. A znovu ukázal, že je démonem play off. Kouzla a magie? Ondřej Kacetl se jen usmíval. Na čem tedy úřadující šampioni vystavěli postup?

Co se vám honí hlavou po vyřazení Sparty, která patřila k favoritům soutěže?

„Přesně jak říkáte, Sparta byla adept na titul, vyhlašovala to a šla si za tím. Jsem rád, že jsme porazili takhle těžký tým. Kluci hráli výborně organizovaně a hlavně obětavě. Pomáhali jsme si jako tým. Byli jsme efektivní v koncovce. Stálo při nás i štěstí, ale to potřebujeme.“

Byl to klasický play off mód Třince jako v minulých letech?

„Určitě. Organizace hry, výborná defenziva. Věděli jsme, jak hrát. Všichni jsme šli za tím, co funguje. Plnili jsme si pokyny, kluci to zvládali dozadu fantasticky. Chtěl bych jim všem poděkovat. Sparta byla strašně těžký soupeř, hrála výborně, bylo dost částí v zápasech, kdy nás přehrávala, měli jsme i štěstí. Kluci věděli, kdy mají zjednodušit hru, kdy to povyhazovat, pomohli jsme si z přesilovek. A těch pár střel, co jsme měli, bylo nebezpečných. Dali jsme z nich góly.“

Ptá se vás na to jistě hodně lidí, v čem je vaše kouzlo v play off?

„Já nevím. Snažím se chytat pořád stejně. V play off vám kluci pomůžou ještě víc než v základní části. Skáčou po hlavách, chytají to všude možně. Obdivuju je! Co všechno s tou jejich papírovou výstrojí pochytají. Já bych to nezvládl bez nich, oni beze mě. To je týmová hra.“

Po zákrocích občas kouknete do nebe, kdo vás tam drží?

„No... Řikám, bylo i štěstíčko, drží to. Vydechuju a snažím se držet svůj režim a mód.“

Fyzicky se po takových bitvách cítíte jak?

„Teď už to bylo dobrý, v pohodě. Ale minule na Spartě jsem myslel, že polknu dušičku. Naštěstí jsme to povyhazovali, zablokovali. Druhá třetina pátého zápasu byla asi nejnáročnější v kariéře.“

Co v takových momentech tíží brankáře nejvíc?

„Všechno. Je to takový kardio dech, jste rádi, že odjedete. Kdybyste stál na místě, tak vás horký vzduch zabije. Potřebujete jezdit, dýchat, rozkouskovat hru. Dá se to zvládnout. Musí. Těžké ale byly všechny zápasy se Spartou, všechno o gól, rozhodovala každá menší chybička.“

Bylo náročné sérii zvládnout i psychicky?

„Bylo, ale musíte vědět, jak hlavu nastavit na zápas. A mimo něj úplně vypnout, neřešit hokeje, řešit něco úplně jiného. Je to náročné, ale musíme vědět, jak hlavu nastavit čistě na zápas.“

Poslední utkání v základní části na Spartě jste nedochytal. Dostal jste tři góly ze čtyř střel, na střídačce jste ukázal velké emoce. Jak těžké bylo zapomenout?

„Tak emoce, jednou jsem si tam bouchnul hokejkou, to není nic hrozného. Někteří hráči rozštípou hokejku, já si jen bouchnul do plexiskla. Nehledal bych v tom vědu, nebylo to nic hrozného. Štvalo mě to, netrefilo mě nic, dostal jsem tři góly, bylo to rychlé. Neměl jsem moc zápasů, tím víc to štvalo, že jsem v brance nezůstal. Ale hodil jsem to za hlavu a šlo se dál.“

V základní části se vám osobně nedařilo vítězit, v jaké pohodě jste šel do brány?

„To je pravda, vítězství jsem letos moc neměl. Ani zápasů tolik nebylo. Tak to je, taková sezona byla. Člověk musí být nachystaný jít do brány kdykoliv. Věděli jsme, že Sparta je těžký soupeř, že se může stát cokoliv, byl jsem nachystaný. Kluci mi pomohli, zvládli jsme to a už jsem tam zůstal.“

V semifinále vás čekají Pardubice, tam jste hrával. Co vám naskočí jako první u jména soupeře?

„Adept na titul. Oni to vyhlašují, mají výročí, jdou si za tím. Mají perfektní hráče, obrovská síla týmu. S pokorou budeme rubat a makat jako tým. Věřím, že nám bude přát a zvládneme to.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:23. Dravecký, 23:03. Marcinko, 47:49. Hudáček, 50:54. Marcinko, 57:27. M. Růžička Hosté: 48:14. Kempný Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Čukste – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Kurovský, Vrána (C), Nestrašil – Dravecký (A), Marcinko, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Polášek (A), Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík, Jandus – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Kaše, Horák, Tomášek – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – E. Thorell, G. Thorell, Vauhkonen. Rozhodčí A. Jeřábek, Šindel – Axman, J. Ondráček Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

