Vysvědčení Komety: Zazářil jen jeden. Od kapitána a cizinců se čekalo víc

Jak si vedli hokejisté Komety Brno v sezoně? Nesplnili očekávání. Víceméně až v play off ze sebe vytáhli to nejlepší. Zazářil však jen jeden hráč • FOTO: koláž iSport.cz Loni v létě udělalo hokejové Brno velké nákupy, sestavilo takřka kompletní reprezentační obranu. Všechny posily však nesplnily očekávání. Víceméně až v play off ze sebe vytáhli Kundrátek a spol. to nejlepší. V nejdůležitější čas, přesto to nestačilo Kometě na postup ze čtvrtfinále. Výkyvy jednotlivců provázely mužstvo celou sezonu. Web iSport.cz rozdělil nejvíce vytížené borce (min. 25 odehraných utkání) do čtyř kategorií. Zohlednil při tom výkon, výši platu, potenciál a (ne)naplnění očekávání. Kdo zazářil, obstál, zapadl do průměru? A od koho se jednoznačně čekalo víc?

Marek Hrbas ČEKALO SE VÍC (obránce, v základní části: 49 zápasů, 3 body, v play off: 10, 1) Nejméně vytížený ze základní šestky beků. Také ten nejméně nápadný. Dlouho čekal na první gól, který mu pak padl s velkým štěstím. Nejde přímo o propadák, ale přece jen byste čekali, že se zkušený borec s minulostí v reprezentaci i v KHL ukáže víc. Dopředu moc nepomohl.

Michal Gulaši ČEKALO SE VÍC (obránce, ZČ: 39, 2, PO: 6, 0) V šestatřiceti letech je na hraně konce kariéry. Propadl se na pozici sedmého beka, v podstatě lepil díry. Pořád je tvrdý, neústupný a pro soupeře nepříjemný. Nadstavbu už však nedodá, rychlost s věkem ztrácí a v hodnocení plus/minus byl v základní části na hrozivém čísle -21.

Martin Zaťovič ČEKALO SE VÍC (útočník, ZČ: 49, 15, PO: 10, 2) Nikdo nemládne, ani kapitán. Ještě v minulé sezoně tahoun, člen první formace. V této? Značný propad bodový i v hierarchii mužstva. V osmatřiceti už to těžko bude lepší. I když se ho trenéři (všichni) snažili vytěžit v přesilovkách i v oslabení, nebylo to ono. Smlouvu má ještě na rok. V klubu však musí přes léto jasně vyřešit otázku, jakou roli Zaťovič dostane. Trápící se lídr ve čtvrté lajně? To nemá smysl pro nikoho. Kometa - Vítkovice: Ďaloga nabral rychlost a předložil puk na Zaťoviče, 1:0 Video se připravuje ...

Radek Koblížek ČEKALO SE VÍC (útočník, ZČ: 48, 18, PO: 7, 1) Návrat ztraceného syna. Po letech ve Finsku to měl lehkonohý útočník rozbalit doma v „Rondu“, počítalo se s ním do role lídra. Na podzim nasypal pár hezkých gólů, vystřelil týmu body. O to strmější byl sešup. Pod Patrikem Martincem se propadl na okraj sestavy, někdy i za něj. Trápil se. „Každý den přemýšlím, jak ho zvednout. Nedaří se mi to,“ přiznal kouč. Už po roce se zklamaný Koblížek vrací do Koo Koo Kouvola. Tahle mise nevyšla a nikdo pořádně neví proč. Kometa - Olomouc: Koblížek využil přesilovku sekundu před jejím vypršením, 2:0 Video se připravuje ...

Andrej Kollár ČEKALO SE VÍC (útočník, ZČ: 48, 20, PO: 9, 1) Další záhada. Cítíte, že v často zraněném slovenském centrovi je daleko víc, než ukazuje na ledě. Dostává se do nejlepšího věku, měl místo ve druhé pětce i na přesilovce. Přesto nevytěžil z důvěry více než 20 bodů (ve 48 zápasech ZČ). Jedna asistence v play off? Strašně málo. Střední útočník číslo dva musí mít v klubu jako je Brno mnohem lepší čísla. Radegast HITparáda: Kollár atakoval těsně po odehrání puku Kaluse Video se připravuje ...

Kim Strömberg ČEKALO SE VÍC (útočník, ZČ: 45, 14, PO: 10, 7) Dobře, v play off udělal sedm bodů. Prokázal zkušenost, vyhrával buly. Ale obecně: Co přináší týmu zahraniční útočník, jemuž je pětatřicet let, nastupuje v dolní části sestavy a na ledě neudělá rychlejší krok? Pokud chce klub patřit mezi nejlepší, musí nabírat rozdílové cizince. Ne ty za zenitem. A věřte, že Strömberg nehrál za almužnu.

Tomáš Vincour ČEKALO SE VÍC (útočník, ZČ: 33, 10, PO: 7, 2) Minulost v NHL mu nikdo neodpáře, může na ni být hrdý. V Kometě ale seká jednu průměrnou sezonu za druhou. Ne a ne prodat svoji kvalitní střelu. Za čtyřicet zápasů dal tři góly. Ano, hlavně má za úkol bránit, srážet se, blokovat střely. Přijal svou roli, plní ji. Jenže od borce jeho jména prostě očekáváte i něco navíc. A to opakovaně nepřichází. Další hráč, nad kterým se musíte zamyslet při tvorbě týmu, který má dělat kroky dopředu a ne zpátky. Kometa - Olomouc: Vincour zamířil z pravého kruhu nad lapačku, 3:0 Video se připravuje ...

Marek Čiliak PRŮMĚR (brankář, v základní části: 21 zápasů, průměr 3,3 gólu na utkání, úspěšnost zákroků 90,2 %, v play off: 0) Zpočátku usiloval o post jedničky a nevedl si špatně. Postupně ho vynikající Dominik Furch přechytal. Slovenského rutinéra zabrzdily i zdravotní trable. Ve vyřazovací části nenastoupil ani na minutu. Po sezoně podle informací isport.cz v klubu končí.

Tomáš Kundrátek PRŮMĚR (obránce, v základní části: 39 zápasů, 15 bodů, v play off: 10, 7) Nejlépe placený hráč mužstva byl v základní části mizerný, lepila se na něj zranění. Jako by se vyloženě šetřil na vrchol sezony. V play off už reprezentační bek odváděl to, na co má a proč ho Kometa angažovala. Vyhrál dokonce bodování týmu.

Jan Ščotka PRŮMĚR (obránce, ZČ: 52, 13, PO: 10, 2) Další účastník loňského MS, jehož naverboval do Brna reprezentační asistent Libor Zábranský, jinak majitel Komety. Dlouho se trápil, nedokázal se sžít s herním stylem. Prospěla mu změna trenérů. Jeho nejlepší zápas byl ten poslední ve čtvrtfinále proti Vítkovicím. V něm podal brilantní výkon. Tohle se od něj bude chtít od prvního kola nové sezony.

Eduard Šalé PRŮMĚR (útočník, ZČ: 43, 14, PO: 6, 0) Kdyby mu bylo třicet a hrál desátou sezonu v lize za půl mega měsíčně, řeknete si: To je málo. Jenže tomuto klukovi bylo teprve teď v březnu osmnáct! Odehrál první kompletní sezonu mezi chlapy. Leccos ze svého mimořádného talentu naznačil, hlavně v úvodu ročníku. Pak šel dolů, dlouho scházel kvůli účasti na MS hráčů do 20 let. Logicky strádal v soubojích, ještě nemá na náročný seniorský hokej dost síly a kilogramů. V play off už téměř nebyl využitý. Projekt „Martin Nečas“ úplně nevyšel, Šalé má svůj vývoj. Po draftu nejspíš bude pokračovat v zámoří. Vítkovice - Kometa: Vedení hostů zvýšil osamocený Šalé Video se připravuje ...

Marek Ďaloga OBSTÁL (obránce, v základní části: 44 zápasů, 8 bodů, v play off: 10, 3) Naprostý originál. Hezky se na něj kouká. Někdy máte pocit, že si hraje svůj hokej, se svou osobní taktikou. Sebere puk, natáhne dlouhé nohy, cestou předjede Martinu Sáblíkovou a skončí za bránou. Kdyby byl efektivnější, měl lepší střelu a více využíval svou mohutnou postavu v soubojích, nehrál by v extralize, ale v NHL. V play off ovšem vynikající, dřel jako blázen. Mladá Boleslav - Kometa: Pátou branku Brňanů přidal Ďaloga, 0:5 Video se připravuje ...

Rhett Holland OBSTÁL (obránce, ZČ: 47, 5, PO: 8, 1) Každý hráč v extralize vám potvrdí: S tímto Kanaďanem střety bolí. Už ten jeho pichlavý pohled v zarostlé tváři…Holland je chlap-dobrák, jen na ledě nezná bratra. Bodů udělá minimum, ovšem beka jeho typu každý tým unese. A potřebuje. Odvedl to, za co je placený. V závěru čtvrtfinále Kometě kvůli trestu hodně chyběl. Kometa - Mladá Boleslav: Holland se pustil do Bičevskise a nechtěně trefil sudího Video se připravuje ...

Radek Kučeřík OBSTÁL (obránce, ZČ: 52, 15, PO: 10, 1) Poznali jste ho vůbec? V této sezoně udělal ohromný skok dopředu. Z tuctového defenzivního beka se stal obousměrný hráč-reprezentant, byť góly by měl přispívat o dost víc. To nejspíš přijde časem. Jednadvacetiletý Kučeřík na sobě maká, váží si příležitosti hrát pravidelně v Kometě. Vysloužil si pozici ve druhé přesilovce. Jednou půjde do ciziny.

Petr Holík OBSTÁL (útočník, ZČ: 52, 48, ZČ: PO: 10, 7) Slabiny na něm najdete snadno: vyhýbá se tvrdým soubojům, nebruslí jako Marek Ďaloga, nemá v sobě přirozené lídrovství Leoše Čermáka. Jenže…Způsob, jakým v přesilovce s očima „vzadu“ prohazuje puky na Adama Zbořila je geniální. Stejně jako některé nahrávky, čtení hry a zároveň i střela z kruhu na zadní tyč. Čtvrtý nejproduktivnější hráč základní části táhl Kometu i v play off. Prvního centra mže hrát v klidu dál. Je však potřebu k němu sehnat rychlá, produktivní křídla, tahající i dozadu. Horký mu odchází, Okál není typologicky borec do první lajny. Mladá Boleslav - Kometa: Holík nekompromisní ranou navýšil vedení hostů, 0:2 Video se připravuje ...

Luboš Horký OBSTÁL (útočník, ZČ: 47, 34, PO: 10, 6) Na jeho průlomovou sezonu se čekalo. Přišla a zajistila mu angažmá ve Finsku. Za Peterem Muellerem byl předtím schovaný, což mu vadilo. Po jeho odchodu dostal obrovský prostor. Využil ho, nastřílel dvacet branek v základní části a dvě v play off. Mohlo jich být ještě o dost víc, což on sám dobře ví. Dobře bruslí i střílí. Má v sobě velký potenciál, trošku ho brzdí letargičtější nátura. Zahraničí mu může pomoct k dalšímu růstu. Vítkovice - Kometa: Horký poslal Brno do vedení vymeteným horním růžkem, 0:1 Video se připravuje ...

Jakub Flek OBSTÁL (útočník, ZČ: 52, 28, PO: 10, 5) Jedna z velkých ryb, kterou náruživý rybář Libor Zábranský ulovil na loňském MS. Rychlík z Karlových Varů jezdil jako střela i v Brně, byť se rozjížděl zvolna. Energický pracovitý hráč, využitelný v přesilovce i v oslabení. Má vysoký kontrakt a podle toho musí hrát. Víceméně splnil očekávání, i když leckdo čekal větší bodovou erupci. Je důležité, aby zůstal.

Kristián Pospíšil OBSTÁL (útočník, ZČ: 19, 19, PO: 10, 4) Po prvním zápase ho znala celá extraliga. Včetně rozhodčích. Slovenský „energizer“ okamžitě zvedl zvadlou Kometu, možná ji zachránil od velkého průšvihu. Zaujal neortodoxním bruslením, pravidelně bodoval, pral se, štval protivníky, získal si fanoušky. Tedy svého týmu. Pro Kometu škoda, že v play off už dominantní nebyl. Drželo se v utajení, jestli má zdravotní limit. S Pospíšilem ve špičkové formě by se dalo přes Vítkovice přejít. Kometa - Mladá Boleslav: Emoce na ledě! Pospíšil po gólu a asistenci nařezal Klímovi a má hattrick Gordieho Howea Video se připravuje ...

Adam Zbořil OBSTÁL (útočník, ZČ: 48, 32, PO: 10, 4) Pořád se mu hledá adekvátní místo v sestavě. Je centr nebo spíš křídlo? Patří do první, druhé lajny nebo do „bottom six“? Bodů udělal dost, většinu v přesilovce, kde mu trenéři našli a drželi místo na modré čáře. S Petrem Holíkem mají mezi sebou chemii. Zbořil má dobrou střelu zápěstím, techniku, umí se v rychlosti protáhnout kolem mantinelu. Jiné nedostatky mu však brání v tom, aby na něm Kometa postavila ofenzivu.