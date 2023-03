Krach Sparty do hloubky: veteráni nebyli hrozbou, vymazaný Řepík

Video se připravuje ... Rozebrat nezdary Sparty, abyste se nemotali dokola v kruhu? Jde to. Zkusili jsme se podívat na tři její poslední play off pomocí analytiky. Porovnávali jsme staré výkony s tím současným a dávali do kontrastu s těmi nejlepšími. Kvůli rozdílnému počtu zápasů bereme všechny hodnoty přepočítané na 60 minut. Abychom mohli objektivně řešit pohled na hru, rozebíráme ji pouze při pěti hráčích na hřišti. Račte vstoupit do rudé kanceláře.

Problém nehledejte vzadu Ve hře dozadu nehledejte zásadní problém. Před rokem Sparta dopřávala soupeři větší počet šancí a došla do finále. Navíc brankář Kovář chytil při hře 5 na 5 solidních 1,18 gólů nad očekávání (lepší než Furch s 0,89), takže on šanci klubu na výhru vždycky dával. Je to dokonce lepší výkon, než předváděli před rokem Hudáček (0,64) a Machovský (-0,08). Třinec se navíc v předchozích dvou mistrovských letech držel na hodnotě 1,7. Takže směrem dozadu slušné, soupeř vždycky nějakou šanci mít bude. Očekávané inkasované góly

2023 1,9

2022 2,1

2021 1,5 Jakub Kovář zasahuje proti střele ve třetím čtvrtfinále na ledě Třince • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

Čas vepředu? Slušný nadprůměr Automaticky vychrlíte, že Sparta mačkala Třinec. Nemačkala. Když se podíváte na čas, kdy se hrálo v útočném pásmu? V třineckém se trávilo 42,4 % času, ve sparťanském 40 %. Pokud jste na puku dominantní, můžete soka drtit hlavně ve druhé třetině, kdy prostřídáváte přímo do ofenzivní zóny. Ukázaly to Pardubice s Olomoucí (čas ve třetině soupeře 46 %:36 %). Sparta tady vyhrála jen lehce (42,5 %:40 %). Celkově ale žádná tragédie, zopakovala rok stará čísla. Jde o solidní standard. Podíl času, kdy se hrálo v útočném pásmu Sparty

2023 42,4 %

2022 42,3 %

2021 37,5 % Bek Sparty Jakub Krejčík pálí na třineckého fantoma Ondřeje Kacetla • Foto Michal Beránek / Sport

Jde to dobře, neseje to Sparta vždycky skládá mužstvo tak, aby bylo ofenzivní. Střely, akce a góly prodávají lístky, v Praze nemůžete hrát na výsledek, ale potřebujete i zábavu. Tohle se plní každý rok. Do šancí se Sparta dostává pravidelně i v play off, což dobře popisují očekávané góly (vycházejí z předpokladu, odkud jde střela a po jaké akci). V minulých dvou letech platilo, že zhruba stejné číslo držela i v reálných vstřelených gólech. Teď? Měla dát 2,5 gólů na 60 minut a vstřelila jen 0,8. Takže jsme u průšvihu. Dál dojdeme k příčině. Očekávané vstřelené góly

2023 2,5

2022 2,6

2021 2,1 Smutní sparťané na titul zase nedosáhnou, počkají si nejméně 17 let • Foto Michal Beránek / Sport

Aktivita, správná volba! Když počítáte s tím, že soupeř zaleze, tak má smysl jedna věc: dobře ho napadat, otravovat, nenechat mu čas se zformovat. Sparta tuhle věc splnila, byla druhým nejaktivnějším týmem v play off (první Pardubice 23,6). Pokud vybojujete puk už v útočné třetině a dovedete vystřelit, máte dvě výhody. Když akci dokončíte rychle, není soupeř zformovaný do defenzivního vzorce, navíc mu berete energii na útočení. Gustaf Thorell tady byl nejlepší v play off (15,8). Pak ovšem přichází klíčová fáze. Co dál? Zisky puků v útočném pásmu, které vedly ke střele

2023 22,4

2022 17,9

2021 18,3 Miroslav Forman, Michal Řepík, Gustaf Thorell a Michal Moravčík (zleva) se radují z gólu Sparty ve 46. kole proti Karlovým Varům • Foto Michal Beránek / Sport

Pokyny vs. realita Jsou střely a střely. Je hezké, když všechno valíte na bránu. Jenže pokud celou sérii řešíte, že otevíráte soupeřovu konzervu, ale víc nebezpečných střel má soupeř? Něco je špatně. Počítají se sem dorážky, střely z první, před kterými se brankář musel přesouvat přes osu hřiště, nebo samostatné úniky. Miloslav Hořava není hloupý, dobře ví, že tady je Třinec nejsilnější. Nechá vás střílet od mantinelů, rozhodně apeloval na tlak do branky, clony, ať Kacetlovi seberete oči. Problém je, že tohle jeho tým vůbec nedělal. Rozdíl v počtu nebezpečných střel

2023 -0,3

2022 0,8

2021 0,6 Domluva mezi sparťanskými kouči Miloslavem Hořavou a Hansem Wallsonem • Foto Pavel Mazáč / Sport

Haló, třicátníci! Kde jste? Když vyfiltrujete hráče, kteří ve hře pět na pět odehráli aspoň 20 minut, a zaškrtnete položku střely z nebezpečného prostoru? Sparta má v přepočtu na 60 minut v elitní dvacítce jednoho borce, Pavla Kousala (2,1). Třinec tři (Marcinko - 5,3; Hudáček - 2,7; Nestrašil - 2), absolutní špičkou je Lukáš Sedlák (5,6). Problém je, že tady nevidíte Michala Řepíka, Vladimíra Sobotku, Erika Thorella, Jana Buchteleho, od kterých podobnou věc čekáte. Zkušení hráči neměli velké šance. A i hodnota Davida Tomáška (1,4) je hodně nízká. Počet hráčů, kteří měli víc než jednu nebezpečnou střelu/60 minut

2023 5 (Kousal, Vitouch, Tomášek, G. Thorell, Kaše)

2022 7 (Forman, E. Thorell, Řepík, Horák, Buchtele, Chlapík, Stoljarov)

2021 3 (Řepík, Pech, Forman) Zklamaný Vladimír Sobotka • Foto Michal Beránek / Sport

Ještě jednou. Třicátníci, kde jste? Další věc, střelec je velmi vázán na to, kdo mu dobrou šanci připraví. Podívejte se na sparťanskou pětku hráčů, která dovedla chystat nejlepší příležitosti. Co vás zarazí? Ano, znovu je zde Pavel Kousal, ten hrál opravdu brilantně a patří i do elitní pětky v extralize. David Vitouch se tady objevil nečekaně, Gustaf Thorell taky. Pokud na ofenzivu neměli ani tady vliv Sobotka, Řepík, Erik Thorell nebo Horák a v zápasech hráli dost? Je to špatně. Šance mohlo i ubrat, že moc nehrál kreativní bek Jandus. Počet hráčů, kteří přihráli na víc než jednu nebezpečnou střelu/60 minut

2023 5 (Kaše, G. Thorell, Tomášek, Vitouch, Kousal)

2022 2 (Tomášek, E. Thorell)

2021 3 (Řepík, Pech, Forman) Sparťanský útočník Roman Horák se snaží prosadit mezi třemi soupeři • Foto ČTK / Deml Ondřej