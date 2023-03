Sparta jako české Toronto. Divák se baví, fanoušek trpí. Co klubu chybí?

KOMENTÁŘ ONDŘEJE KUCHAŘE | Tak teď! Všechno pasuje, lícuje. Tyhle kostky do sebe zapadly. Špičkový brankář, nabušená ofenziva s velkými jmény a solidní obrana. V play off ale zase oči pro pláč. Kdo to je? V českých mantinelech Sparta, v těch zámořských Toronto.

Pražané čekají na titul 17 let, Maple Leafs na Stanley Cup let 55. Nepoměr, přesto je však nedávná minulost obou velmi podobná. V obou klubech vidíme silné individuality, ale méně dříčů, kteří v play off vynesou soupeře v zubech i s rolbou. V klíčové části ročníku narazí na defenzivně smontovanou mašinu - do rovnice dosaďte Třinec či Tampu - a končí. Sbohem ambice, bye bye zlatá párty.

Byť na startu základní části byla Sparta hrozná, postupem času začala hrůzu sama nahánět svým soupeřům. Miloslav Hořava ji dovedl ke 26 výhrám z 32 utkání. Jen šestkrát s ním v zádech rudí padli! Jenže v play off pak rupli čtyřikrát během deseti dnů. A mají po sezoně.

Při listopadové změně trenéra mohli sejít z již dříve prošlápnuté cesty, zariskovat a vydat se jinudy. Václav Varaďa by pracoval jinak. A třeba by to vůbec nefungovalo. Třeba by si nezískal na svou stranu zkušený tým a Sparta by s ním skončila jedenáctá a pak vyhučela v předkole. Třeba... Jenže mít ho na střídačce ve čtvrtfinále s Třincem? Na tým, který tak trochu pořád zpívá podle Varaďových not, by se to sakra hodilo. To jsou ale kdyby...

Sezona končí pro Spartu bolavým neúspěchem. Před tou další si musí sama rozhodnout o dalším směřování. Aby nebyla zase týmem pouze pro základní část. Aby nehrála jen hezký hokej, ale v klíčových chvílích vítězný hokej. Jak trefně napsal ve své Břitvě na sport.cz Milan Antoš, Sparta je nejlepším klubem pro diváky, ale ne pro fanoušky. Nad tím by se měli v Holešovicích zamyslet. A už nyní tak jistě činí.

S Antošem naopak nelze souhlasit v jiné věci. Říká, že Sparta jen trapně hraje divadlo, aby nakrmila lidi, ale o úspěch jako takový jí vlastně ani nejde. Nesmysl. Dávat do jedné linky to, že nejlepší marketing v lize dovede do O2 areny pravidelně dostat 11 tisíc diváků, neznamená, že tím pádem má klub splněno a na zbytek kašle.

Touha vítězit má navíc vycházet z hráčů samotných. Spíše tohle byl problém letošní Sparty. „Lídři nám to neuhráli. Tím pádem jsme jako mužstvo prohráli. Vůbec nic nechci házet na hráče, vymácháme se v tom všichni společně, každý má za to zodpovědnost. Tyhle kluky jsme si vybrali. Věřili jsme, že nás k úspěchu dovedou. Nestalo se,“ přiznal v prvním otevřeném rozhovoru po sparťanském vypadnutí sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Něco na tom bude.

