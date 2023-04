Moták není blázen, aby překopával Varaďův Třinec, říká expert

Získat smlouvu v Třinci je i pro kouče džob snů. Hodně však záleží na tom, kdy nabídku obdržíte. Přijít do Werk arény po třech titulech, pod něž se podepsal jediný muž? Tady by cítil lehkou trému i proslulý Scotty Bowman, natož Zdeněk Moták.

Popravdě, vydržet za takové konstelace po celou základní část, nebýt odvolán a vstoupit do play off, je sám o sobě úspěch. Skolení Sparty tomu všemu dalo razítko. Tady si exolomoucký kouč patrně poprvé silně oddechl.

„Pan Moták to měl hrozně složité v tom, po jaké ikoně do klubu přišel,“ soudí Radek Duda. „Dorazit po Vencovi Varaďovi a jeho úspěších? Nic snadného. Jak panu Motákovi, tak Vladovi Országhovi náleží respekt. Upřímně, nezdálo se mi to z jejich strany dlouho dobré.“

Nejen Dudovi. Trenéři si zvykali na silná jména s velkými ambicemi a úspěchy, hráči to měli stejné v bleděmodrém. Tak se ukažte, co s námi zamýšlíte, pánové…

Zprvu to drhlo, což si všichni pamatují. Slezané prohráli první čtyři utkání. „Oceláři měli divoký vstup do sezony a myslím, že i na konci základní části lidem v klubu poletovalo hlavou, zda do realizačního týmu nesáhnout. Ale zachovali klid,“ promlouvá bývalý známý útočník o tom, o čem se povídalo v zákulisí. Poté, co v lednu měl Třinec sérii pěti porážek, ke konci základní části prohrál šestkrát po sobě a sedmkrát z osmi případů.

Zdeněk Moták je ale chytrý chlap, lidský, přemýšlivý. Zároveň i trochu klame tělem. Důrazný umí být, ne že ne. Jen to se zvyšováním hlasu nepřehání. Má cit pro to, kdy povolit opratě a kdy utáhnout. Došlo mu hned, že zažitý třinecký styl nemůže překopat.

To by nestihl. Než by se dostavily kloudné výsledky, opouštěl by nejspíš stadion zadním vchodem. Sama organizace podle všeho hledala člověka, který v mnoha ohledech naváže na Varaďovu práci a neroztrhá, co běželo. „Pokud jste chytrý trenér a vidíte, že tým má řád a svou tvář, chcete mu ji ponechat a nepředělávat. Proč byste to dělal, když to funguje? To byste byl blázen,“ dodává k tomu Duda pragmaticky.

Sám Varaďa, jenž exkluzivně pro web iSport.cz a deník Sport píše své komentáře, v posledním zmínil, že se tak trochu dívá na svůj Třinec. „Vnímám dosavadní výkony svých bývalých hráčů v play off a věřím, že můj ´rukopis´si ve své hře ponesou i nadále, ať semifinále dopadne jakkoliv,“ stálo v něm.

V ocelářském playbooku Duda nachází známé prvky i jiné, které vídával na Hané. „Třinec hraje podobně jako Olomouc, podstatný rozdíl je v tom, že využívá lepší hráče. Tím pádem má trenér snadnější práci. Nakonec oba dva prokázali, že mají potřebnou kvalitu na to vést i takhle velký tým.“

Ví se o tom, že řada hráčů Varaďovy kapky zprvu nedávala. Ale jakmile osazenstvu kabiny došlo, že přes tvrdou šichtu vede trasa k triumfům, náročnou cestu vzali za svou. Brblání ustalo. U koho ne, ten v barvách pyšného klubu už není. A ti, kdo zůstali, lpí na tom, aby i noví hráči dřeli.

Pro jakéhokoli kouče je zásadní, aby vyšel s lídry. Zdá se, že si k sobě obě strany našly stezku. „Jsem si jistý, že pan Moták hodně komunikuje s jádrem týmu. Hlavně s Růžou. To je chytrý kluk, hodně toho zažil, je největší ikonou klubu. V Třinci musíte být dobrým psychologem, dokázat týmu naslouchat, mít zároveň svou vizi a propojit to. Pak najdete společnou řeč,“ podotýká Duda.

Věc má háček. Je zapotřebí být stále na špičkách. I dobré vztahy musí mít hranici, za níž je neradno se pouštět. „Trenér musí zůstat šéfem. Nikdy to nesmí přerůst v to, že hráči dostanou velká privilegia a začnou trénovat sami sebe. To je špatně a cesta do pekel. Stane se z vás loutka hráčů…“

