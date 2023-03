V semifinále proti „svým“: v Dynamu jim nevěřili, trenéři legendami soupeře

Klubová legenda, roky milovaná ikona. Rekordman, který za deset sezon nasbíral za 499 zápasů 568 bodů (209+359), pět let byl kapitánem týmu. Ocelářům pomohl vybojovat stříbro (1998) a bronz (1999). Jenže se nepohodl s šéfem klubu Jánem Moderem, jejich spor dokonce skončil u soudu, dlouho si nemohli přijít na jméno. Spory se zahladily až v roce 2019 při oslavách 90 let od založení klubu. Ke stropu šel i Králův dres s číslem 91. „Čo bolo, bolo,“ ukončil spor Ján Moder.

Nenápadný dělník v pozadí. Přesto klíčový. Jako hráč byl ve stínu Richarda Krále, svého hokejového dvojčete. Společně v roce 1995 přišli do Třince a společně také odehráli v jedné útočné formaci drtivou většinu sezon. Jako trenér byl pro změnu ve stínu Václava Varadi, který si ho při svém nástupu na třineckou střídačku v roce 2017 vybral jako asistenta. Společně byli u tří mistrovských titulů a jednoho stříbra. Když Varaďa v Třinci skončil, vrátil se Zadina do Pardubic.

Do klubové historie se zapsal ve čtvrtfinále 2018 proti Pardubicím. Pod drtivou a postupovou výhru 8:1 se podepsal sedmi asistencemi! Třineckou osobností byl i jeho táta Roman, který v mládeži vedl Davida Krejčího, Davida Pastrňáka nebo Radka Faksu. Cienciala o něj přišel v šestnácti letech. Když dá gól, zdraví tátu do nebe. Oporou mu je máma Jarmila. Když teď syn jezdí do Třince v dresech soupeřů, pokaždé na něho čeká s hromadou buchet. „Pro Davídka,“ hlásí s úsměvem.

Ondřej Kacetl (brankář Třince)

v Pardubicích 2016/2017 a 2017-2020

základní část: 109 zápasů/úspěšnost 90,9 %

play off: 7 zápasů/úspěšnost 91,4 %

Za Pardubice chytal v temné době, kdy klub jednou bliknul. Když urval v sezoně 2017/2018 šestku a přímo postoupil do play off? Jedním z důvodů byl Kacetl. Pardubice nehrály tak dobře, jak on chytal. Paradoxně pak v prvním kole play off Dynamo padlo s Třincem. Druhý velký kousek? Baráž o rok později. Kacetl chytal úplně přesně, jak válí teď v play off, nasadil mód zeď. Tady ukázal, že zápasy o všechno zvládne. Jen v příští sezoně Pardubice začaly věřit víc Pavlu Kantorovi.