Kubalík potvrdil účast na MS. Doufám, že chytnu pořádnou fazonu! přeje si

Na českou extraligu se málokdy dostanete. Jak jste se bavil při finále?

„Já myslím, že dobrý… Začátek byl trochu opatrnější, ale prvním gólem se to otevřelo. A na konci to bylo hodně zajímavý. Rozhodně je se na co dál těšit. S Filipem Hronkem jsem v úzkém kontaktu, navíc se hodně kamarádím s Kubou Jeřábkem, takže když se objevila možnost přijet do Hradce na finále, neváhal jsem ani minutu.“

Zarazilo vás finálové složení? V Česku se docela řeší, že titulový boj obstarává čtvrtý tým se šestým.

„Sledoval jsem, jak se to tady vyvíjí. Byl tu favorit z Pardubic, ty měly silný tým, jenže v play off se může stát všechno. Obě mužstva si postup do finále určitě zasloužila a čekám od nich, že předvedou nejlepší hokej.“

Proti Třinci jste v extralize ještě hrával, ale co jste pryč, začal sázet jeden titul za druhým…

„Je to síla. Jejich styl je hrát výborně do defenzivy, ale na ledě u toho nejsem, takže se mi to těžko hodnotí. Teď tu jsem jako fanoušek a z jeho pohledu jsem rád, když padne co nejvíc gólů. Což se napoprvé povedlo. Výsledek 4:2 je docela fajn.“

Mountfield HK - Třinec: Perretův gól neplatí! Jergl před tím zasáhl Kacetla bruslí mezi nohy Video se připravuje ...

Svou Plzeň jste na dálku sledoval? S Libercem to v předkole měla perfektně rozehrané, v pátém duelu vedla 3:0 a stejně vypadla…

„Jasně, že jsem ji sledoval. Na konci základní části měla pár horších zápasů, několikrát po sobě prohrála, a kluci na tom nebyli ideálně. Ale do play off se dostali a favorizovanější Liberec dokázali dost potrápit. Samozřejmě bych jim přál, aby to dotáhli dál. Věřím, že hned v příští sezoně se jim to podaří.“

Co vy a poslední ročník v NHL, jak ho hodnotíte? V Detroitu jste absolvoval premiérovou sezonu, dal 20 gólů a zapsal 45 bodů. Začátek super, včetně vytížení, pak už bylo příležitostí méně…

„Sezona nahoru dolů. Musím říct, že víceméně všechny moje sezony si byly docela podobné v tom směru, že začátek probíhá fajn, všechno poměrně dobře vychází, týmu se daří. Ale na konci přestupového období jsme ztratili tři klíčové hráče, tým byl najednou úplně jiný. Trošku jsme tam hráli o přežití. Ale do půlky sezony jsme bojovali o play off, byli jsme v mixu týmů, co o play off usilovaly, bohužel, nakonec to nedopadlo.“

A když se zaměříte přímo na sebe?

„Tak trochu nahoru dolů. Na začátku byla u nás spousta hráčů zraněných, tam jsem dostal velkou šanci hrát. Mám za to, že jsem ji i docela chytil za pačesy. Jakmile jsme ale přestávali vyhrávat, sestava se začala víc protáčet, s lajnami se hodně míchalo. To samé s přesilovkami. Druhá půlka byla trochu slabší, ale pokud to vezmu z celkového hlediska, na první sezonu v Detroitu to nebylo špatné. Člověk chce každopádně vždycky víc.“

Jak to máte s přípravou před mistrovstvím světa a náladou na něj?

„Náladu na mistrovství určitě mám, těším se. Zatím to není oficiálně venku, ale budu se připravovat. Zatím běží všechno, jak má, takže doufám, že chytnu tu nejlepší možnou fazonu a bude to dobré.“

