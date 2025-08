„Yamal kritizován, čelí vyšetřování kvůli účasti trpaslíků na oslavě 18. narozenin.“ Titulek, u něhož i otrlí fanoušci jen nevěřícně zírali: Nejdivočejší nadpis, co jsem kdy četl! Supertalent a čerstvá desítka Barcelony, postrach beků i bulváru, působí, jako by měl místo kopaček joystick. Jenže právě teď musí našlapovat opatrně, aby se nechytil do pastí slávy. Je tohle nový Messi? Neymar? Nebo někdo úplně jiný, s vlastní značkou, sambou v nohách a přízrakem legendy za krkem?