Knedlovi finále MS uniklo, rozhodil ho Rusův problém: I takové taktiky jsou možné…

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Znakař Miroslav Knedla skončil na mistrovství světa v Singapuru v závodě na 50 metrů v semifinále poté, co závodu předcházel malý incident. Neutrální závodník Pavel Samusenko pozdržel start kvůli problémům s odskokovou lištou. „I takové taktiky jsou možné,“ komentoval to Knedla. Časem 24,61 sekundy skončil devátý a finále mu o osm setin uniklo.

Už už má zaznít zvukové znamení a závod se má rozjet. Ale ještě ne! Něco nehraje. Závodníci připravení vrhnout se do semifinále mistrovství světa ztrácejí soustředění a řeší, co se děje. Miroslav Knedla ze své startovní pozice otáčí hlavu vlevo. Nemůže si nevšimnout. Rus Pavel Samusenko ve vedlejší dráze už diskutuje s rozhodčími a ukazuje na lištu, z níž se má odrazit.

„Bohužel tam kolega měl nějaké technické problémy. Měl tam něco se znakovým startem. Vypadalo to úplně normálně, ale i takové taktiky jsou možné…“ prohlásil Knedla s drobným úsměvem.

Na vysvětlenou. Tři plavecké styly startují z bloků, tam žádná taktika nepomůže. Znakaři jsou ale před signálem ve vodě a nohy mají opřené o takzvanou odskokovou lištu. Technické problémy vyloučit nelze. Jan Čejka před lety kvůli její špatné funkci přišel o šanci vyhrát na dvoustovce juniorské mistrovství světa, protože na startu uklouznul.

Pokud plavec těsně před startem cítí problém, má šanci upozornit rozhodčí a start pozdržet. Ale jak to bylo tentokrát? Šlo o technický problém, nebo třeba o taktiku, jak vyvést soupeře z koncentrace?

„Ani bych se nedivil, po pravdě. Udělal to chytře, nemám co říct. Je to škoda,“ líčil Knedla. Klíčovou událost měl přímo na dohled. Stačilo mu otočit hlavu.

„Chtěl jsem se podívat, co se to děje. Mít přehled, co se děje v bazénu, je super,“ vysvětlil. „Co se dá dělat? Člověk s tím musí počítat. Už jsem to takhle v minulosti párkrát zažil. Většinou na padesát znak, možná na tom něco bude…“

Samusenka ale přímo obvinit nechtěl.

„Já jsem si dělal srandu, že to nejspíš bylo schválně, ale člověk nikdy neví. Kdybych měl popravdě říct, tak jsem nic pokaženého neviděl. Trošku jsem nad tím asi popřemýšlel,“ vysvětloval Knedla. „Lehce mě to ovlivnilo, ale mentálně jsem byl v klidu.“

Tyhle věci se stávají

Knedla zažil v Singapuru výborný šampionát. Na své hlavní trati 100 metrů znak zlepšil vlastní národní rekord a skončil dvanáctý. Padesátku začal v rozplavbě v dalším národním rekordu 24,52 sekundy a dál postoupil jako třetí nejlepší. V semifinále byl o devět setin pomalejší.

„Byl jsem fakt ready zaplavat super čas. Holt to nevyšlo. Nedá se nic dělat. Jdeme dál. Je to padesátka. Není to nic, z čeho bych měl být naštvaný,“ hodnotil Knedla.

Samusenko postoupil do finále z druhého místa a v neděli bude bojovat o medaili. Knedlův trenér Luke Ryan, který českého mladíka vede na univerzitě v Bloomingtonu, problém v předstartovním zmatku nehledal.

„Mluvil jsem o tom s Mírou. Zmiňoval to. Říkal jsem mu, že když jde do závodu, musí být na tyhle malé věci připraven. Určit se na to nemůžeme vymlouvat,“ řekl Ryan. „Není to něco, s čím předem počítáte. Ale tyhle věci se prostě stávají. Někdy mají lidi problémy se startem. Není legrace se s tím vyrovnat, vyhodí vás to z rytmu. Ale neřekl bych, že to ovlivnilo závod. Nebudu nikoho z ničeho obviňovat. Předpokládám, že lišta nefungovala, jak měla. Opravili to a odstartovali.“

V očekávaném hitu šampionátu Američanka Katie Ledecká vyhrála závod na 800 metrů kraulem v rekordu šampionátu 8:05,62 minuty. Druhá skončila Australanka Lani Pallisterová a až třetí Kanaďanka Summer McIntoshová, která tak přišla o šanci získat na šampionátu pět titulů v individuálních disciplínách. Zatím má tři zlata a to čtvrté se bude znovu pokoušet v neděli na dlouhé polohovce.

Americká smíšená štafeta na 4x100 metrů kraulem ve složení Jack Alexy, Patrick Sammon, Kate Douglassová a Torri Huskeová zaplavala výkonem 3:18,48 minuty nový světový rekord.

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Singapuru:

Finále:

Muži:

50 m v. zp.: 1. McEvoy (Austr.) 21,14, 2. Proud (Brit.) 21,26, 3. Alexy (USA) 21,46, 4. Deplano (It.) 21,52, 5. Korněv (Rus.) 21,53, 6. Barna (Srb.) 21,60.

100 m mot.: 1. Grousset (Fr.) 49,62 - evropský rekord, 2. Ponti (Švýc.) 49,83, 3. Kharun 50,07, 4. Liendo (oba Kan.) 50,09, 5. Temple (Austr.) 50,57, 6. Minakov (Rus.) 50,90.

Ženy:

800 m v. zp.: 1. Ledecká (USA) 8:05,62, 2. Pallisterová (Austr.) 8:05,98, 3. McIntoshová (Kan.) 8:07,29, 4. Quadarellaová (It.) 8:12,81, 5. Li Ping-ťie (Čína) 8:15,59, 6. Goseová (Něm.) 8:18,23.

200 m znak: 1. McKeownová (Austr.) 2:03,33, 2. Smithová 2:04,29, 3. Curzanová (obě USA) 2:06,04, 4. Pcheng Sü-wej (Čína) 2:07,22, 5. Škurdajová (Běl.) 2:08,09, 6. Liou Ja-sin (Čína) 2:09,71.

50 m mot.: 1. G. Walshová (USA) 24,83, 2. Perkinsová (Austr.) 25,31, 3. Vanotterdijková (Belg.) 25,43, 4. Köhlerová (Něm.) 25,50, 5. Surkovová (Rus.) 25,59, 6. Priceová (Austr.) 25,61.

Smíšená štafeta 4x100 m v. zp.: 1. USA (Alexy, Sammon, Douglassová, Huskeová) 3:18,48 - světový rekord, 2. Rusko (Korněv, Girev, Trofimovová, Klepikovová) 3:19,68 - evropský rekord, 3. Francie (Grousset, Le Goff, Wattelová, Gastaldellová) 3:21,35, 4. Itálie 3:21,48, 5. Nizozemsko 3:21,71, 6. Kanada 3:23,16.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

50 m znak: 1. Kolesnikov (Rus.) 24,16, ...9. Knedla (ČR) 24,61 - nepostoupil do finále.

Rozplavby s českou účastí:

Muži:

50 m znak: 1. Kolesnikov 24,08, ...3. Knedla 24,52 - český rekord, postoupil do semifinále, 33. mj. Krischke (ČR) 25,34 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

50 m v. zp.: 1. Harrisová (Austr.) 24,32, ...19. Janíčková (ČR) 24,98 - nepostoupila do semifinále.

Skoky do vody:

3 m prkno ženy: 1. Čchen I-wen 389,70, 2. Čchen Ťia (obě Čína) 356,40, 3. Pellacaniová (It.) 323,20, ...v kvalifikaci 30. Jelínková, 48. Medková (obě ČR).