Kričfaluši se loučí s Teplicemi, už ani netrénoval. Monza, nebo varianty v Česku?

Naposledy hrál za Teplice ligu v květnu – a tak to i zůstane. Ondřej Kričfaluši už za severočeský celek nenastoupí, loučí se s týmem, v posledních dnech už ani netrénoval. Jednadvacetiletý defenzivní univerzál už nějakou dobu řeší přestup do italské Monzy, nicméně variantou podle informací iSportu je i přesun do jiných českých týmů. Záležet bude na postoji Slavie.

Ondřej Kričfaluši definitivně ukončil angažmá v Teplicích, kde za rok a půl nastřádal 40 prvoligových startů s bilancí 0+1. Zaujal, vyhrál se, vyrostl. Na takovou úroveň, že na něj poslala nabídku italská Monza, jež sestoupila ze Serie A.

Nicméně jednání se již nějakou dobu táhne. Slavia, které defenzivní univerzál patří, šponuje cenu. Je zvyklá prodávat do zahraničí talenty za víc než nižší jednotky milionů eur. Čili Kričfaluši čeká, nehraje, teď už ani netrénuje s bývalými spoluhráči. Sobotní zápas Teplic s Bohemians by měl být tečkou za jeho působením, byť bez minutáže. To už je jasné, kouč Zdenko Frťala to dlouho ví.

Podle informací iSportu preferuje Kričfaluši přestup do Monzy, stejně tak jeho agentura Sport Invest. Nicméně příběh je stále otevřený, variant je víc než jen ta italská. Pokud se Slavia na transferu z různých důvodů nedomluví,