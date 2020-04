Gulaš: Jsme rodina! Na Plzeň mohou přispět i fanoušci, Straka smeká | iSport.cz

Třikrát po sobě vyhrál produktivitu extraligy, podruhé byl nejlepším střelcem. Žádné fanfáry ale kolem toho nezažil. Ani play off. Stopku vystavila pandemie. „Hlavně všem přeju, ať jsou zdraví!“ vzkazuje Milan Gulaš, kapitán hokejové Plzně, který se za celý tým domluvil s vedením na snížení platů. „Klubu a hlavně Martinovi (Strakovi) chceme vrátit to, jak se k nám chová,“ říká za všechny. Pomoc nabídl i jeden ze skalních fanoušků, který založil transparentní účet Fanoušci Indiánům.

Zvedne telefon a je celý udýchaný. „To víte, makám na zahrádce!“ usměje se. Mistr hokejového oboru se v posledních proměnil ve vášnivého kutila, jenž neustále něco kutá před domem. Ale věřte, o dost raději by pokračoval ve střeleckých manévrech na ledě…

„Bohužel, svět teď má jiné starosti. Hokej šel stranou. Nejdůležitější je zdraví,“ vypočítává 34letý kanonýr, který sezonu zakončil s bilancí 76 bodů (35+41) v 52 utkáních a potřetí za sebou se stal nejproduktivnějším hráčem extraligy.

Také Plzeň, plná dravého mládí, měla v bojích o titul smělé plány. Vedená právě Gulaem, jemuž velký klubový titul stále uniká. Motivace byla obří. Jenže, zapomeňte…

Stejně jako v jiných klubech se i na západě Čech roztočila spirála starostí. Bez diváků, bez příjmů ze vstupného. Navíc celkově skomírající ekonomika. Takže i Plzeň sáhla k úsporným opatřením, dohodla se s hráči na snížení platů.

„Jestli můžu mluvit za tým, domluvili jsme se s Martinem (Strakou), že nějaké ústupky uděláme. Abychom společně tuhle těžkou chvíli překonali a klub mohl fungovat do budoucna. Není nám to lhostejné, nám všem na tom záleží,“ reaguje Gulaš,jeden z nejlepších hráčů extraligy.

Právě i osoba Martina Straky, dlouholetého majitele a hlavního bosse, stojí za tím, že souhlasné stanovisko ze strany hráčů přišlo rychle a bez zádrhelů.

„Je tady rodinná atmosféra, je to klub, kde si všichni tykáme. Je to na bázi, kdy to každý vnímá trochu jinak. Nebere to jenom jako jednu ze svých štací, aby si vydělal peníze. My máme klub v srdci, přejeme si, aby to fungovalo,“ popisuje Gulaš, jenž se poprvé objevil v západočeském klubu v sezoně 2012/13, která skončila historickým titulem.

Ovšem opěvovaný kanonýr u toho nebyl, před koncem základní části v době, kdy ve 44 zápasech pobral 55 bodů (27+28), odešel do Magnitogorsku v KHL. Vrátil se před třemi lety a od té doby Plzeň táhne.

„Dobře víme, že klubu se ústupky i z naší strany hodí. Věřím, že se z toho všichni brzo oklepeme a Martin to zajistí tak, že v dalších letech budu klub fungovat jako doteď,“ dodává útočník, jenž dvakrát za sebou ovládl i střelecké dostihy. Loni to bylo 30 gólů, letos 35. „Víme, co je pro klub v současné době nejlepší. Proto jsme do toho šli,“ vysvětluje Gulaš.

„Ustoupit musíme všichni. Hráči to chápu, jsou v tom s námi společně. Dohodli jsme na významném snížení jejich platů. Každý chápe, že jsme na společné lodi,“ kvituje sám Straka, jenž věří, že klub přečká krizovou situaci. I díky vstřícnému gestu od hráčů. Škodovka rovněž sama pomáhá, zapojila se například do šití roušek.

Svoji vlastní ekonomiku pomůže stabilizovat i úleva na platech. „Všichni jsme to pochopili, nebylo těžké se na tom domluvit. Klubu vracíme to, jak se k nám dlouhodobě chová,“ dodává Gulaš, jenž momentálně tráví čas s rodinou. A stejně jako po jiných sezonách dopřává tělu naprostý klid.

I když tentokrát regenerace přišla nečekaně brzo, nejlepší extraligový snajpr chtěl ještě pár týdnů tělo mordovat na ledě.

„Nedá se nic dělat, situace je jiná. Nedivím se, že vláda musela zavést přísná opatření. Teď se ani o hokeji nemá cenu bavit. Především všem přeju, ať jsou zdraví!“ zdůrazňuje extraligový král, jenž nažhaví motory zase v září.

Hráči nejsou jediní, kteří nabídli pomocnou ruku. Také fanoušci hokejové Plzně chtějí přispět k tomu, aby klub překonal těžkou ekonomickou situaci. Jeden z nich dokonce na vlastní pěst inicioval založení transparentního účtu Fanoušci Indiánům, díky němuž může kdokoliv z příznivců přispět jakoukoliv částkou.

„S nesmírným vděkem a pokorou jsem zjistil, že se tak rozhodl jeden z našich skalních fanoušků. Toto obrovské gesto je jen důkazem, že modrobílý hokej dokáže spojovat i v dobách takto nesnadných,“ reaguje klubový boss Martin Straka.

Podle fanouška, který s nápadem přišel, bude možné na účet přispívat do 31. 8. A částka, formou symbolického šeku, by pak klubu byla předána před prvním utkáním sezony, tedy 18. září před bitvou se Spartou.

Číslo účtu bude zveřejněné na oficiálních stránkách klubu.

