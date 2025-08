Baník v útlumu dál čeká na výhru. Hapal k červené: Staré rány se sudím, příště vyhraju já

Trenér Pavel Hapal protočil základní sestavu oproti čtvrtečnímu nezdaru ve Varšavě, jeho tým na Julisce ale stejně nastoupil s hodně těžkýma nohama. „Dostávali jsme se do toho dlouho,“ připustil Hapal v rozhovoru pro Oneplay.

Na pozápasovou tiskovou konferenci pak hlavní kouč nedorazil a poslal asistenta Michala Šmardu, který zmiňoval nedostatek emocí v úvodu klání. Právě víc temperamentu přinesl těsně před přestávkou kouč Hapal, ale spíš v negativním slova smyslu.

„S rozhodčími je to někdy těžké. Od trenéra tam nebylo nic vulgárního, emoce k tomu patří a rozhodčí to vyhodnotil takhle. Dál bych to nerozebíral,“ popisoval Šmarda moment, kdy Pavel Hapal viděl za protesty nejprve žlutou kartu, která ho ale ještě víc rozohnila a o čtyři vteřiny později tasil sudí Ondřej Pechanec i červenou.

„Byl tady jasný faul a něco jsem rozhodčímu řekl. Myslím, že červenou jsem dostal za staré rány s panem Pechancem. To není nic nového. Dneska vyhrál on, příště možná vyhraju já,“ doplnil s otráveným úsměvem.

V oficiální zápisu o utkání stojí: „Červená karta během zápasu, použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, kritika R v přerušené hře za použití hanlivých výrazů: 'To byl jasnej faul, do pr*ele!' Po udělení ČK pronesl směrem k 4R: 'Vy jste fakt ko*oti.' Následně spořádaně opustil prostor hřiště.“

Tou dobou už se herní projev jeho svěřenců zvednul a do šaten se odcházelo za remízového stavu 1:1. Dukla, jenž měla překvapivě více ze hry, otevřela skóre už v 7. minutě, kdy Marcel Čermák ve vápně parádně patičkou sklepl míč přímo do běhu na Mariose Pourzitidise a řecký obránce otevřel gólový účet mužstva v aktuální sezoně.

Ještě před přestávkou pak na druhé straně rozjásal početný kotel Chacharů kouzelník Tomáš Rigo, který vzal odpovědnost na sebe, na hranici šestnáctky se štěstím obešel bránícího Jana Peterku a naprosto nechytatelný technický obstřel namířil přesně do pravého horního růžku. „Chtěl jsem to trefit na zadní tyč a povedlo se. Krásně to tam zapadlo,“ pochvaloval si premiérovou branku v aktuálním ročníku slovenský záložník.

Velkou poklonu mu pak složil i kouč soupeře David Holoubek: „Ty kráso… To byl nesmysl. Krásně trefené, skvělý gól,“ rozplýval se nad překrásnou ránou.

Tým v útlumu. Co Šín a Rigo?

Vedle branky ale celkový výkon středopolaře nebyl na vysokém standardu, na který u něj byli fanoušci v uplynulé sezoně zvyklý. A trápili se i další ofenzivní esa. Erik Prekop se do hry příliš nedostával, David Buchta nezvykle na pozici ofenzivního záložníka také mnoho nepředvedl a paběrkoval i kapitán Matěj Šín.

„Chyběla trochu větší kvalita na posledních 20 metrech, kde jsme si šance nevytvořili. Tým je v útlumu. Ve finální fázi nám chyběla lehkost a přesnost,“ kritizoval výkon směrem dopředu Šmarda.

Důvody? Hodně zápasů v krátkém čase i absence stěžejních postav týmu: „Jsou tam různé vlivy. U některých hráčů se spekuluje o nabídkách. Ztráta Ewertona je velký zásah do týmu a nepřišlo dostatečné doplnění, což taky hraje roli,“ vysvětloval pomalý rozjezd do sezony.

Navíc připustil i variantu, že právě Tomáš Rigo a Matěj Šín nemusí být stoprocentně koncentrovaní na aktuální zápasy. „Může to tak být. Přijde mi to tak. Minulou sezonu patřili k rozdílovým hráčům a teď jsou trochu z formy. V takové chvíli je musí zastoupit ostatní,“ uznal Šmarda.

Sám Tomáš Rigo ale tuto variantu jednoznačně odmítl. „Oba dáváme do každého zápasu sto procent. Nevím, co se stane a jestli přestoupím. Dokud budu v Baníku, tak dám do každého zápasu určitě všechno a budu si to užívat,“ pravil odhodlaně.