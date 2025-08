Trubte na počest pana Jindřicha Trpišovského (49)! Trenér Slavie se stal nejúspěšnějším trenérem historie české, a předtím i československé nejvyšší soutěže, když na Slovácku odkoučoval 227. vítězné utkání. Díky tomu se osamostatnil na prvním místě před legendárním Jaroslavem Vejvodou. A to mu ještě nebylo padesát… Úspěšnost má daleko nejvyšší ze všech v první desítce pořadí. „Byl to pro mě poslední dobou motor,“ přiznal kouč českého mistra.

Jste na sebe hrdý?

„Cestou sem mi to jelo hlavou. Vzpomínal jsem na velké trenéry, na které jsem chodil jako malý kluk. Na pana Pospíchala, Ježka, Uhrina, Brücknera. Je v podstatě neuvěřitelné, že se mi něco takového povedlo za deset let. Často jsem mluvil o tom, že byl můj sen dostat se aspoň na jeden zápas v lize. Nakonec je z toho taková meta. Hodně prožívám týmové věci, ne individuální. Ale upřímně, tohle pro mě byl poslední dobou motor. Dost jsem na to myslel. Je to asi to nejhodnotnější, co může pro trenéra být. Moc často to neříkám, ale jsem na to hrdý. Moc si toho vážím. Hodně to se mnou zacloumalo. Musím poděkovat všem, kteří mi k tomu na mých štacích dopomohli. Člověk je akorát vrcholkem ledovce.“

Na Slovácku jste ale z výkonu nadšený nebyl, co?

„Nevím moc, co o tom zápasu říct. Kromě emocí asi žádnou kvalitu neměl. V první půli není co hodnotit, náš výkon nebyl moc dobrý. V podstatě se nehrálo. Ve druhé jsme se zlepšili, byli jsme nebezpečnější. To nejdůležitější, tedy tři body z horké půdy, máme. Splnili jsme povinnost, takže jsme šťastní. Navíc Jindra Staněk chytil penaltu a zachránil nám svým zákrokem vítězství. Na druhou stranu, fotbalu tam bylo poskrovnu.“

Jak vám bylo, když se v závěru rozběhl na penaltu dosud neomylný Vlastimil Daníček?

„Vím o jeho bilanci. Pár gólů už proti nám z penalty vstřelil. Dává to úplně s přehledem, gólmanům nedává šanci. Řehy (asistent Pavel Řehák) vedle mě říkal: ´Ten dává všechny.´ Takže jsem na poslední chvíli sklopil zrak a nedíval jsem se. Takže jsem to neviděl. (úsměv) Pak mi říkali, že to šlo někam dolů a Jindra to chytil. Tohle nás zachránilo.“

Pomohla vám střídání v poločase. Hlavně záložník David Moses hru rozpumpoval a Ivan Schranz dal jediný gól utkání.

„Změnili jsme rozestavení. Víc jsme tlačili na obranu soupeře, trošku jsme zvedli emoce a souboje nahoře. Domácí hráli jako vždycky hodně bojovně, nepříjemně. Slovácko bylo v dobrém slova smyslu nechutné. Stálo nás to hodně sil. Byl to test odolnosti.“

Jak interně vyhodnotíte úlet Tomáše Chorého?

„Ještě jsem to neviděl. Nejdříve jsem viděl rozhodčího, jak odchází ven z vápna a pak se k tomu vrací. Nějaký souboj tam byl. Pokud je ten verdikt takový, něco se tam muselo stát. Choras dostal červenou, což je pro nás oslabení do dalších zápasů. Loni jsme tyto věci nedělali, proto jsme byli tak úspěšní. Tohle se samozřejmě stát nemůže… Konec byl náročný, Holy (Holeš) se Zimičem (Zimou) dohrávali na hraně vyčerpání. Obrana byla základem výsledku, kromě hlavičky Kvasiny jsme domácí do ničeho nepustili.“

Trošku jste utekl z otázky. Jak potrestáte Chorého, jenž si nejspíš od fotbalu na nějaký čas nuceně odpočine? A jak ho nahradíte?

„Upřímně, takovou věc jsme snad ještě neřešili… Nejdřív si to musím prohlédnout. Určitě to nepřejdeme, ale z voleje teď o tom nechci mluvit. Myslím, že si v dohledné době budeme muset poradit z vlastních zdrojů. Pokud se ukáže, že je to tak, jak říkáte, asi se naše hledání někoho jiného zintenzivní. Budeme to muset prodiskutovat. Víte, že jsme chtěli Klímiče (olomouckého Jana Klimenta), ale ten je mimo. Moc útočníků na této úrovni k mání není. Není to jen o červené kartě, ale i o možném zranění a tak dále.“

Souhlasíte, že vám hodně pomohl nástup Davida Mosese?

„Jednoznačně. Trošku jsme cítili, že jsme v první půli neměli moc odražené míče. Jeden hráč nám padal ke stoperům a trojice nahoře taky nehrála dobře. Navíc byla odříznutá od zbytku týmu. Čistý čas byl dneska hrozně malý a asi nebyla šance soupeře utahat, jak jsme zvyklí. David nám strašně pomohl. Změna musela přijít. Možná byl ve druhém poločase naším nejlepším hráčem, motorem akcí. Rychle nás dostal zpátky do tlaku. Pomohl nám i Šrancík (Ivan Schranz), který dal gól. Třeba Zafi (Christos Zafeiris) podal v prvním poločase asi nejhorší výkon, co pamatuju. Ale nechali jsme ho na hřišti. Provy (Lukáš Provod) šel někam jinam, i Vaska (Vasil Kušej). Zjednodušili jsme hru, to nám pomohlo nejvíc.“

Proč se nehrál lepší fotbal?

„Víme, že pan Kameník je pedant na defenzivu. Hodně jí rozumí. Slovácko do toho dalo všechno a hledalo všechny zbraně, aby bylo úspěšné. Nahoru dalo Blahúta s Petrželou. Trošku nás překvapilo, že tam nebyl nějaký útočník, Kvasina nebo Krmenčík. Ale když jsme viděli zápis, trefili jsme, že to bude takhle. Celkově se hrálo 48 minut, v první půli 23. To je strašně málo. Čistý čas oproti minulé sezoně spadl o deset minut. Musíme se tím probrat, hledat důvody. Byl jsem v sobotu v Teplicích a bylo to podobné. Prodlevy jsou obrovské. Naopak zápas Liberec-Olomouc byl vynikající. Oba týmy chtěly hrát.“

Emoce stříkaly od členů realizačních týmů obou táborů. Líbilo se vám to?

„Já si lavičky soupeře nikdy nevšímám, jde to mimo mě. To jsem říkal už před rokem. Mrzí mě, že se hrálo strašně málo čistého času. Fotbal nebyl dobrej. Emocí naopak bylo až přespříliš. Určitě z toho nemám dobrý pocit.“