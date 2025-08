Daníček o penaltě: Už jsem si to stokrát přehrál, bod jsme si zasloužili. Emoce chápu, ale...

Co bylo špatně při exekuci „desítky“, což je vaše oblíbená disciplína?

„Už jsem zažil víckrát, že trvalo, než došlo na penaltu. Tohle mě nerozhodilo. Staněk si na mě počkal, prostě a jednoduše mě vychytal. Bylo to moje špatné rozhodnutí. Padaly tam různé hlášky, ale na to jsem zvyklý. To na mě nemělo vliv. Koncentrace byla stejná jako u předešlých penalt. U míče nás bylo víc, protože kluci hlídali puntík.“

Aby ho slávisté nerozkopali.

„Ano.“

Půjdete příště znova kopat?

„Uvidíme…Dneska si to ještě budu před spaním přehrávat. Hned po zápase už jsem si to v hlavě asi stokrát přehrál. Ale je to minulost, už se to nevrátí. A je zbytečné přemýšlet teď nad příští penaltou. Jedeme dál. Můžu se z toho jenom ponaučit a získat nějaké zkušenosti.“

Jak se vám hrálo proti mistrovi?

„Zápas se odvíjel tak, na co nás trenéři chystali. Bylo to hodně soubojové, čekali jsme na Slavii trošku níž. Měli jsme za úkol sbírat druhé balony, což se nám větší část utkání dařilo. Až na začátek druhého poločasu, kdy jsme se nechali až moc zatlačit. Oni změnili rozestavení a chvíli nám trvalo, než jsme se s tím sžili. Bohužel jsme dostali trochu smolný gól. A v závěru přišla penalta, kterou jsem neproměnil. Hodně mě za kabinu mrzí, že jsem nedonesl bod, který jsme si s těžkým soupeřem i zasloužili.“

Máte pochopení pro úlet Tomáše Chorého, jenž udeřil pěstí do rozkroku vašeho brankáře Milana Heču?

„Já jsem neviděl, co se stalo. Emoce chápu. Ale pro to, když někdo udeří druhého do rozkroku, asi pochopení nemám.“

Je nepříjemné, že máte po třech kolech jeden bod?

„Samozřejmě. Musíme se soustředit a pracovat dál. Věřím, že výsledky přijdou.“