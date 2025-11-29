Dynamo drží síla tandemu Kondelík - Kelemen. Miloš je NEJ v lize, říká šampion
Co osobně považujete za největší trumf extraligových Pardubic v probíhající sezoně? Ano, může to být bodová fazona Romana Červenky, říznost Johna Ludviga, podpora útoku v podání Miguela Tourignyho. Rozhodně však nezapomínejte na spojení, které možná nenápadně, ale o to významněji stojí za tabulkovým postavením Dynama. Jde o pakt Jáchyma Kondelíka a Miloše Kelemena.
Výteční v černé defenzivní práci, zajímaví směrem dopředu. Páteční derby s Hradcem (spolu)rozhodli, domácí vyhráli 3:1. „Je to skvělý pocit rozhodnout derby, asi se to nedá ani popsat. Výhra v derby je prostě skvělá,“ zářil mistr světa z loňské Prahy.
Co si z derby nakonec nejvíc odnášíte? Že jste i přes těžkosti našli cestu?
„Hlavně si odnášíme tři body… Dva zápasy po sobě jsme nebyli úplně horším týmem, ale prohráli jsme je. S Vítkovicemi ani se Spartou jsme nebyli horším týmem, obě utkání byla super, nedotáhli jsme je však k většímu bodovému zisku. O to je cennější, že jsme dost podobný zápas dokázali zvládnout a body jsou naše.“
O všem rozhodla vaše teč v 56. minutě náhozu Petera Čerešňáka. Změna dráhy letu kotouče byla minimální, stačilo to však. Cítil jste ji vůbec?
„My si především říkali, že jsme si předchozí přesilovky moc nahrávali a bylo to blbý. Před naším střídáním jsem právě Čerovi říkal, ať to zkusí hodit před bránu, zrovna v tomhle je krom jiných věcí hodně dobrej. Dostane spolehlivě kotouče na bránu, tady se mu to povedlo hrozně rychle poslat a já to lehce tečoval gólmanovi někam pod ruku.“
Divák si možná tolik neužil hokejové krásy, což ovšem vy dole na ledě asi neřešíte…
„Zrovna já nejsem v týmu od toho, abych zápasy dělal pohledný… (usmívá se) To se musíte zeptat asi někoho jiného. Derby bude vždycky strašně urputný a bojovný, Hradec bude pokaždé bojovat, co to jde a my to samé. Asi se od toho fakt nedá čekat krásný hokej.“
Kdyby se to evidovalo, Miloš je v získávání puků NEJ
Z jakého hlavního důvodu neměly vaše přesilovky obvyklou nebezpečnost?
„Oni hrají aktivní přístup a občas není jednoduché dostat se ke střelám, protože na vás pořád někdo letí. Hrají to dobře. Pak jsme si znovu připomněli, že musíme víc střílet a zaplaťpánbůh nám to tam spadlo.“
Co především jste si po dvou porážkách zdůrazňovali před bitvou s rivalem?
„Nejvíc jsme se bavili o trpělivosti a o tom, že nesmíme ustoupit od naší hry. Jak říkám, při obou předchozích porážkách naše výkony nebyly špatný, občas zkrátka nemáte štěstí, a to k hokeji patří. V derby se na nás štěstí usmálo. Skvěle nás podržel Willda v bráně, jeho zákrok ve druhé třetině patřil k rozhodujícím bodům derby. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby tam Hradec dal na 2:1. Willda byl klidný a chytal výborně.“
Matěj Pekař se blýskl ve vašem útoku s Milošem Kelemenem, ze všech hráčů vykazoval zprvu největší energii. Pochvalujete si, jak mezi vás zaplul?
„Já s Matějem hrál rok, možná dva v juniorce, dokonce v jedné lajně. Takže o sobě trošku víme a dobře tušíme, jak každý z nás hraje. On je strašně bojovným hráčem, a i když není tak vysoký jako třeba já, se svou dlouhou hokejkou dosáhne všude, vybojuje spoustu puků. Ten styl, co hrajeme s Kelem, parádně doplňuje.“
Spousta fanoušků a expertů oceňuje vaši vyladěnou spolupráci s Kelemenem, jak si ji pochvalujete vy?
„Mě to s Kelem hlavně hrozně baví, užíváme si to i spolu na tréninku. Vyloženě se těším, až se s ním poměřím na tréninku, což považuju za velice důležité. Miloš je skvělý hráč, vybojuje obrovskou porci puků, častokrát dělá věci, které nejsou skoro vidět. Kdyby se to evidovalo, v získávání kotoučů je určitě nejlepší v lize. Jak říkám, obrovský bojovník, se kterým mě nesmírně baví hrát.“
Okupujete druhou příčku, nicméně tabulka je obrovsky vyrovnaná. Do jaké míry ji sledujete?
„Snažím se moc nekoukat, ale samozřejmě víte, kde se pohybujeme. Tabulka je našťouchaná. V kabině si pořád říkáme, že se musíme hlavně soustředit na naši hru, to platí i pro mítinky, kde se bavíme o soupeřově hře. I tam se bavíme o tom, ať si hrajeme svůj hokej a soupeř je ten, který se nám má přizpůsobit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž