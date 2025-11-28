Udřenému derby odmítl dát nastavení hodinář Kondelík. Bolí to, hlesl Pavlík
Fajnšmekři si na své nepřišli, třetí východočeské extraligové derby se zabalilo do nekončené urputnosti a fyzického boje. Tak to někdy bývá. Pardubicím po celý zápas absolutně nevycházely přesilové hry, přesto s blížícím se koncem té čtvrté uhodilo. Kódem ke třem bodům byla lehká teč i dvoumetrová figura Jáchyma Kondelíka v 56. minutě, ve vyprodaném duelu autor skládanky 1+1. Dynamo přemohlo Hradec 3:1 po následné trefě Lukáše Sedláka do opuštěné klece.
Řada dřívějších derby měla větší říz i kvalitu ve hře a hlavně zakončení, což ovšem vítězům nakonec nevadilo. Našli cestu ke kompletní bodové nabídce a toho si cení. „Dva předchozí zápasy s Vítkovicemi (2:3) a se Spartou (1:2p) jsme nebyli horším týmem, ale prohráli jsme je. Obě utkání byla super, nedotáhli jsme je však do konce, o to je cennější, že jsme dost podobný zápas dokázali zvládnout a body jsou naše,“ pochvaloval si Kondelík.
Zklamaný Mountfield po sousedské výzvě prohrál počtvrté za sebou (předtím Boleslav 0:1sn, Liberec 2:3, Sparta 1:4) a po úctyhodném výstupu z podpalubí zase začíná řešit, jak dál. „Dost to bolí, protože 55 minut dřeme a pak tam spadne tohle,“ skoro šeptal Radovan Pavlík, pro nějž bylo derby 500. extraligovou bitvou. „Má to hořkou pachuť, ale za tuhle cifru jsem nesmírně rád. Musíme se teď ponaučit z chyb, hodit to za hlavu, rychle zapomenout a jít dál. Tabulka je vyrovnaná, zespoda nás nahání a teď se de facto rozhoduje.“
I přes zmíněné porážky Hradec zůstal daleko vzdálen panice a do sestavy prakticky nesáhl. Konzervativní postoj kouče Martince nebyl tahem vedle. Mountfield utekl do vedení v 11. Minutě – při zácpě před brankou nedokázal Jan Košťálek odpálit puk a Jordann Perret precizně trefil horní roh. Šlo o první trefu Hradce v úvodní třetině po třech nulových nástupech v předchozích partiích.
Dynamo nakopla nespoutaná energie Matěje Pekaře. Ten se jen v první části dostal do tří příležitostí, dočkal se až na poslední vážný pokus. Člen třetí formace nejprve v 8. minutě nedal sólo, napodruhé mu Stanislav Škorvánek vyrazil rychlou ránu z jedničky, aby se při stejném střídání 25letý dravec procpal před branku a zužitkoval dobře načasovanou nahrávku Jáchyma Kondelíka.
„S Matějem jsem hrál rok, možná dva v juniorce, dokonce v jedné lajně. On je strašně bojovným hráčem ,a i když není tak vysoký jako třeba já, se svou dlouhou hokejkou dosáhne všude, vybojuje spoustu puků. Ten styl, co hrajeme s Kelem, parádně doplňuje,“ cení si Kondelík. Pekař, původně zamýšlený především do pardubického béčka, se v sedmém duelu ročníku trefil podruhé.
Domácím nešly přesilovky včetně 17 sekund trvající převahy o dva hráče na konci první části. Na té další ve třetí třetině se vystřídali další hráči, ale bez užitku. Až přišlo Čerešňákovo nahození a Kondelíkova hodinářská práce. „Je to skvělý pocit rozhodnout derby, asi se to nedá ani popsat. Výhra v derby je skvělá,“ radovala se dvoumetrová pardubická rozhledna.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž