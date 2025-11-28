Předplatné

Udřenému derby odmítl dát nastavení hodinář Kondelík. Bolí to, hlesl Pavlík

Pardubický Jáchym Kondelík překonává hradeckého brankáře Stanislava Škorvánka
Pardubický Jáchym Kondelík překonává hradeckého brankáře Stanislava ŠkorvánkaZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Fajnšmekři si na své nepřišli, třetí východočeské extraligové derby se zabalilo do nekončené urputnosti a fyzického boje. Tak to někdy bývá. Pardubicím po celý zápas absolutně nevycházely přesilové hry, přesto s blížícím se koncem té čtvrté uhodilo. Kódem ke třem bodům byla lehká teč i dvoumetrová figura Jáchyma Kondelíka v 56. minutě, ve vyprodaném duelu autor skládanky 1+1. Dynamo přemohlo Hradec 3:1 po následné trefě Lukáše Sedláka do opuštěné klece.

Řada dřívějších derby měla větší říz i kvalitu ve hře a hlavně zakončení, což ovšem vítězům nakonec nevadilo. Našli cestu ke kompletní bodové nabídce a toho si cení. „Dva předchozí zápasy s Vítkovicemi (2:3) a se Spartou (1:2p) jsme nebyli horším týmem, ale prohráli jsme je. Obě utkání byla super, nedotáhli jsme je však do konce, o to je cennější, že jsme dost podobný zápas dokázali zvládnout a body jsou naše,“ pochvaloval si Kondelík.

Zklamaný Mountfield po sousedské výzvě prohrál počtvrté za sebou (předtím Boleslav 0:1sn, Liberec 2:3, Sparta 1:4) a po úctyhodném výstupu z podpalubí zase začíná řešit, jak dál. „Dost to bolí, protože 55 minut dřeme a pak tam spadne tohle,“ skoro šeptal Radovan Pavlík, pro nějž bylo derby 500. extraligovou bitvou. „Má to hořkou pachuť, ale za tuhle cifru jsem nesmírně rád. Musíme se teď ponaučit z chyb, hodit to za hlavu, rychle zapomenout a jít dál. Tabulka je vyrovnaná, zespoda nás nahání a teď se de facto rozhoduje.“

I přes zmíněné porážky Hradec zůstal daleko vzdálen panice a do sestavy prakticky nesáhl. Konzervativní postoj kouče Martince nebyl tahem vedle. Mountfield utekl do vedení v 11. Minutě – při zácpě před brankou nedokázal Jan Košťálek odpálit puk a Jordann Perret precizně trefil horní roh. Šlo o první trefu Hradce v úvodní třetině po třech nulových nástupech v předchozích partiích.

Dynamo nakopla nespoutaná energie Matěje Pekaře. Ten se jen v první části dostal do tří příležitostí, dočkal se až na poslední vážný pokus. Člen třetí formace nejprve v 8. minutě nedal sólo, napodruhé mu Stanislav Škorvánek vyrazil rychlou ránu z jedničky, aby se při stejném střídání 25letý dravec procpal před branku a zužitkoval dobře načasovanou nahrávku Jáchyma Kondelíka.

„S Matějem jsem hrál rok, možná dva v juniorce, dokonce v jedné lajně. On je strašně bojovným hráčem ,a i když není tak vysoký jako třeba já, se svou dlouhou hokejkou dosáhne všude, vybojuje spoustu puků. Ten styl, co hrajeme s Kelem, parádně doplňuje,“ cení si Kondelík. Pekař, původně zamýšlený především do pardubického béčka, se v sedmém duelu ročníku trefil podruhé.

Domácím nešly přesilovky včetně 17 sekund trvající převahy o dva hráče na konci první části. Na té další ve třetí třetině se vystřídali další hráči, ale bez užitku. Až přišlo Čerešňákovo nahození a Kondelíkova hodinářská práce. „Je to skvělý pocit rozhodnout derby, asi se to nedá ani popsat. Výhra v derby je skvělá,“ radovala se dvoumetrová pardubická rozhledna.

