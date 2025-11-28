Dynamo ovládlo derby, Motor - Sparta 3:1. Bratři z Litvínova rozdrtili mistra
Hokejová Tipsport extraliga otevírá další hrací víkend kompletním 27. kolem. Ve třetím východočeském derby urvaly tři body Pardubice, Hradec Králové skolily 3:1. Vedoucí Sparta padla v Českých Budějovicích, Třinec přerušil sérii osmi proher proti Olomouci. Litvínov se postaral o největší překvapení, když sestřelil Kometu 6:2. Na programu byly také zápasy v Plzni, Karlových Varech a Kladně.
K. Vary - Vítkovice
Vítkovický soubor pod vedením Václava Varadi se ze středeční porážky v Plzni 0:7 nevzpamatoval. Napravit reputaci si Ostravané chtěli v Karlových Varech, které ale utkání kontrolovaly a radovaly se po výsledku 4:1.
Litvínov - Kometa 6:2
Litvínov se postaral o největší překvapení celého kola. Na svém ledě přivítal mistra z Brna, kterému nadělil šest branek. Kometa utrpěla už třetí porážku za sebou, kdy nezískala ani bod. David Kaše se prezentoval hattrickem, jeho bratr Ondřej měl bilanci 0+4.
Pardubice - Hr. Králové 3:1
Už podruhé v aktuálním ročníku Tipsport extraligy uspěly ve východočeském derby Pardubice. Ty ve vyrovnaném klání dlouho držely s Hradcem Králové vyrovnaný stav. Ve 36. minutě ale úspěšně tečoval puk Jáchym Kondelík, na což už Mountfield nezareagoval. Výhru potvrdil gólem do opuštěné klece kapitán Lukáš Sedlák.
Kladno - Ml. Boleslav 5:0
Kladno nadělilo „bůra“ Mladé Boleslavi a Bruslařům nedali sebemenší šanci. Pro Rytíře je to veledůležitá výhra, která je už druhou v řadě. Skóre 5:0 svítilo na světelné kostce už po čtyřiceti minutách zápasu.
Č. Budějovice - Sparta 3:1
Budějovičtí hokejisté dokázali uzmout plný bodový zisk proti lídrovi tabulky. Družina Ladislava Čiháka skolila pražskou Spartu. Domácí celek aktivně bojoval, ve třetí třetině vstřelil vátězný gól Filip Přikryl a do prázdné brány zpečetil vítězství Martin Beránek. Poslední duel si v dresu Motoru zapsal Bohumil Jank, který se po měsíčním hostování vrací do Třince.
Plzeň - Liberec 2:1p
Plzeň po demolici Vítkovic 7:0 vyzrála opět doma, tentokráte urvala dva body proti Liberci. V prodloužení vystřelil výhru Západočechům už po 16 sekundách zkušený zadák Petr Zámorský.
Třinec - Olomouc 5:2
Třinci se podařilo zlomit sérii sedmi proher. Proti olomoucké Moře svěřenci Zdeňka Motáka se opět nakopli a svého soupeře, který překvapil výhrou na ledě Komety, naprosto zaslouženě porazili.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž