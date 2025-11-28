Předplatné

Dynamo ovládlo derby, Motor - Sparta 3:1. Bratři z Litvínova rozdrtili mistra

Jáchym Kondelík z Pardubic se raduje z gólu v utkání proti Hradci Králové
Jáchym Kondelík z Pardubic se raduje z gólu v utkání proti Hradci KrálovéZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Jáchym Kondelík z Pardubic se raduje z gólu v utkání proti Hradci Králové
Pardubičtí hráči se radují z gólu v utkání proti Hradci
Lukáš Sedlák z Pardubic v utkání proti Hradci Králové
Pardubický Miloš Kelemen v utkání proti Hradci Králové
Hráči Sparty se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím
Budějovičtí Ondřej Vála Nick Olesen se radují z gólu v utkání proti Spartě
Budějovičtí Ondřej Vála a Nick Olesen se radují z gólu v utkání proti Spartě
23
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (2)

Hokejová Tipsport extraliga otevírá další hrací víkend kompletním 27. kolem. Ve třetím východočeském derby urvaly tři body Pardubice, Hradec Králové skolily 3:1. Vedoucí Sparta padla v Českých Budějovicích, Třinec přerušil sérii osmi proher proti Olomouci. Litvínov se postaral o největší překvapení, když sestřelil Kometu 6:2. Na programu byly také zápasy v Plzni, Karlových Varech a Kladně.

K. Vary - Vítkovice

Vítkovický soubor pod vedením Václava Varadi se ze středeční porážky v Plzni 0:7 nevzpamatoval. Napravit reputaci si Ostravané chtěli v Karlových Varech, které ale utkání kontrolovaly a radovaly se po výsledku 4:1.

Litvínov - Kometa 6:2

Litvínov se postaral o největší překvapení celého kola. Na svém ledě přivítal mistra z Brna, kterému nadělil šest branek. Kometa utrpěla už třetí porážku za sebou, kdy nezískala ani bod. David Kaše se prezentoval hattrickem, jeho bratr Ondřej měl bilanci 0+4.

Pardubice - Hr. Králové 3:1

Už podruhé v aktuálním ročníku Tipsport extraligy uspěly ve východočeském derby Pardubice. Ty ve vyrovnaném klání dlouho držely s Hradcem Králové vyrovnaný stav. Ve 36. minutě ale úspěšně tečoval puk Jáchym Kondelík, na což už Mountfield nezareagoval. Výhru potvrdil gólem do opuštěné klece kapitán Lukáš Sedlák. 

Kladno - Ml. Boleslav 5:0

Kladno nadělilo „bůra“ Mladé Boleslavi a Bruslařům nedali sebemenší šanci. Pro Rytíře je to veledůležitá výhra, která je už druhou v řadě. Skóre 5:0 svítilo na světelné kostce už po čtyřiceti minutách zápasu.

Č. Budějovice - Sparta 3:1

Budějovičtí hokejisté dokázali uzmout plný bodový zisk proti lídrovi tabulky. Družina Ladislava Čiháka skolila pražskou Spartu. Domácí celek aktivně bojoval, ve třetí třetině vstřelil vátězný gól Filip Přikryl a do prázdné brány zpečetil vítězství Martin Beránek. Poslední duel si v dresu Motoru zapsal Bohumil Jank, který se po měsíčním hostování vrací do Třince.

Plzeň - Liberec 2:1p

Plzeň po demolici Vítkovic 7:0 vyzrála opět doma, tentokráte urvala dva body proti Liberci. V prodloužení vystřelil výhru Západočechům už po 16 sekundách zkušený zadák Petr Zámorský.

Třinec - Olomouc 5:2

Třinci se podařilo zlomit sérii sedmi proher. Proti olomoucké Moře svěřenci Zdeňka Motáka se opět nakopli a svého soupeře, který překvapil výhrou na ledě Komety, naprosto zaslouženě porazili.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
52Detail
LIVE
31Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
31Detail
LIVE
50Detail
LIVE
41Detail
LIVE
62Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2913411187:7248
2Pardubice261323879:5846
3Třinec261331978:6546
4Plzeň261233869:5045
5Liberec271305968:6444
6Mountfield2611411068:5642
7Č. Budějovice2711321178:7441
8Brno2612131071:7141
9Vítkovice2711321170:7741
10K. Vary2612121165:6940
11Olomouc2711121357:7437
12M. Boleslav279321353:6435
13Kladno278341268:8134
14Litvínov275221851:8721
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů