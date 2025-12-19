Vítkovice zaspaly start, Boleslav se trefovala bruslemi. Pavlík: Sešlo se to
V předvánočním domácím dvojzápase si Vítkovice body nenadělily. Ve středu padly 1:3 s Plzní, o dva dny později u nich zvítězila Mladá Boleslav 2:1. Ostravané předvedli další z řady rozpačitých výkonů, minimálně v první půlce utkání jim chyběla jiskra, oheň i hlad. Varaďův tým pořádně fachčil až ve třetí části, jenže Marek Hrivík trefil dvakrát tyč. „Mám pocit, že poslední dobou nám to trochu skáče. Musíme na tom dělat, jít šancím naproti a ono se to obrátí,“ věřil kapitán.
Druhá reprezentační pauza přišla Mladé Boleslavi vhod, před utkáním 31. kola ve Vítkovicích totiž prohrála čtyřikrát v řadě. Medicína kouče Miloslava Hořavy najednou přestala zabírat. To se ale změnilo v Ostravě, kde Bruslaři vyhráli už popáté za sebou. „Body se samozřejmě snažíme získávat všude, kam jedeme. Že zrovna tady máme takovou bilanci? Je to jen dobře,“ usmál se bek Filip Pavlík, jenž zapsal dvě asistence.
Hostům k výhře pomohl i Jakub Klepiš. Jednačtyřicetiletý matador se do boleslavských barev vrátil po pěti a půl letech, z prvoligových Litoměřic přišel ve čtvrtek jako záplata za nově zraněné Dominika Lakatoše a Stevea Mosese. „Je to zkušený hráč, který má furt co nabídnout. Do hry je velmi platný,“ pokývl Pavlík.
Tříbodový dárek jeho mužstvu doručili Pavol Skalický s Janem Buchtelem, oba se radovali po odrazu od brusle. Při Buchteleho gólu Vítkovicím nepomohla ani trenérská výzva na ofsajd. Prokazatelný záběr, který by Filipa Pyrochtu a Carla Berglunda usvědčil z urychleného přechodu do útočného pásma, sudí u monitoru nenašli. „Jsme rádi, že tam góly padly, jak padly. Nemyslím si, že by to tam kluci chtěli kopnout, to ani náhodou, ale prostě se to tak sešlo,“ popisoval Pavlík.
Varaďa: Jak tohle zastavíte?
Naopak Vítkovickým se poslední dvě utkání nepovedla. S Plzní ukázali proklatě málo, stejně tak v úvodní polovině zápasu proti Mladé Boleslavi. Kromě přesilovek jim znovu nefungovala ani oslabení, která mají dlouhodobě nejhorší v extralize.
„Na tréninku se na tom snažíme neustále pracovat. Hosté měli jednu přesilovku a v ní trefili jejich hráče do nohy. Jak tohle zastavíte?“ tázal se kouč Václav Varaďa. „Kdyby si dali třikrát nahrávku z první a vystřelili to do víka, řeknete si dobrý. V minulém utkání jsme neměli žádné vyloučení, teď tam bylo jedno a prostě jsme inkasovali od nohy. Kluci to chtějí ubránit, ale je to něco, co nás tíží.“
Jinak ale domácí trenér kritický nebyl. „Na klucích byla vidět velká snaha, že se zápasem chtějí něco udělat. Myslím si, že ve druhé půlce jsme byli lepším týmem, vytvořili si šance a tlačili jsme. Hosté ale ve třetí třetině urputně bránili, hodně blokovali a nám to tam nepadalo. Pokud takhle budeme fungovat a hrát, věřím, že se nám štěstí vrátí zpátky na hokejky a brankami si v zápasech pomůžeme,“ doplnil Varaďa.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|33
|15
|4
|1
|13
|98:80
|54
|2
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|3
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|4
Mountfield
|32
|14
|5
|1
|12
|87:76
|53
|5
Plzeň
|31
|13
|3
|5
|10
|79:62
|50
|6
Liberec
|31
|15
|0
|5
|11
|80:75
|50
|7
Brno
|30
|15
|1
|3
|11
|84:80
|50
|8
K. Vary
|30
|15
|1
|2
|12
|76:79
|49
|9
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|10
Vítkovice
|33
|13
|3
|2
|15
|82:95
|47
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|31
|9
|3
|5
|14
|76:91
|38
|13
M. Boleslav
|31
|10
|3
|2
|16
|62:79
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž