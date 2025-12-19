Předplatné

Jágr padl s Motorem. Poslední Litvínov skolil vedoucí Spartu, mistr slaví

Jaromír Jágr v souboji s Pavlem Pýchou z Českých Budějovic
Jaromír Jágr v souboji s Pavlem Pýchou z Českých BudějovicZdroj: ČTK / Michal Kamaryt
Budějovický brankář Milan Klouček zasahuje v utkání na Kladně
Jaromír Jágr a Nick Olesen z Českých Budějovic
Kladenský Kelly Klíma a budějoický Ondřej Kachyňa
Kladenský Kelly Klíma a budějovický Pavel Pýcha
Kladenští hokejisté se radují z gólu proti Českým Budějovicím
Budějovičtí hokejisté se radují z gólu proti Kladnu
Jaromír na trestné lavici proti Českým Budějovicím
Poslední víkend před Vánoci startoval šesti zápasy 31. kola Tipsport extraligy a velkým návratem. Jaromír Jágr po necelých dvou měsících hrál v dresu Kladna proti Českým Budějovicím, ale comeback mu zhořkl po těsné porážce. První Sparta senzačně padla na ledě posledního Litvínova. Na první místo mohly ovšem pomýšlet Hradec Králové a Třinec, Ocelářům ale výhra v prodloužení nad Plzní nestačila. Mountfield prohrál v Karlových Varech. Mistrovská Kometa slaví výhru proti Liberci. Hrálo se i ve Vítkovicích.

Kometa Brno - Liberec 3:1

Kometa zaznamenala důležité vítězství. Na svém ledě přivítala dravé Bílé Tygry. Mistr předvedl obstojný výkon v úvodním dějství 2:0. Hosté snížili díky Radanu Lencovi, ale gól Lukáše Cingela do prázdné brány zpečetil výhru v podobě tří bodů pro družinu Karla Pokorného.

Kladno - Č. Budějovice 2:3

Jaromír Jágr se vrátil na led. V utkání proti Motoru si ale místo kanadských bodů připsal čtyři trestné minuty. Jeho tým navíc neurval ani bod, když s Jihočechy padl těsně padl. Kladnu se podařilo dvakrát dorovnat, ale vítězný mat zasadil Rytířům obránce Jan Štencel gólem z 53. minuty.

Litvínov - Sparta 3:2

Obrovské překvapení. Litvínov předvedl nadpozemský výkon, když jako poslední tým extraligy před svými fanoušky porazil vedoucí Spartu. Verva v utkání ani jednou neprohrávala, Pražané naopak dvakrát museli dotahovat. Na třetí vyrovnání jim už nezbyly síly.

K. Vary - Hr. Králové 4:1

Vcelku lehce se rodila výhra Karlových Varů nad hradeckým Mountfieldem. Svůj zápas s číslem 10 ozdobil Jan Bambula prvním gólem za Energii, jeho úspěšný zásah na 3:0 už byl pro Východočechy nedosažitelný.

Třinec - Plzeň 2:1p

Zajímavé prodloužení se hrálo v Třinci. Oceláři nejdříve inkasovali a už to vypadalo na jejich druhou porážku v řadě, ale trenérská výzva je vrátila do hry. Pouhé tři sekundy před uplynutím 65 minut rozhodl Jakub Galvas. Slezané ale se dvěma body na první místo nedosáhli.

Vítkovice - Ml. Boleslav 1:2

Vítkovice se po reprezentační pauze nenastartovaly, jak by chtěly. Padly s Plzní, nyní tomu nebylo jinak. Na svém ledě vyšly naprázdno, tentokráte nebodovaly s Mladou Boleslaví, která o těsném vítězství rozhodla v první dvacetiminutovce. Jediný gól Anthonyho Nellise nestačil.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3315411398:8054
2Třinec3215411297:8154
3Pardubice301524996:7253
4Mountfield3214511287:7653
5Plzeň3113351079:6250
6Liberec3115051180:7550
7Brno3015131184:8050
8K. Vary3015121276:7949
9Olomouc3214221474:8448
10Vítkovice3313321582:9547
11Č. Budějovice3112421389:8846
12Kladno319351476:9138
13M. Boleslav3110321662:7938
14Litvínov317222060:9827
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

