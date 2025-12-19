Jágr padl s Motorem. Poslední Litvínov skolil vedoucí Spartu, mistr slaví
Poslední víkend před Vánoci startoval šesti zápasy 31. kola Tipsport extraligy a velkým návratem. Jaromír Jágr po necelých dvou měsících hrál v dresu Kladna proti Českým Budějovicím, ale comeback mu zhořkl po těsné porážce. První Sparta senzačně padla na ledě posledního Litvínova. Na první místo mohly ovšem pomýšlet Hradec Králové a Třinec, Ocelářům ale výhra v prodloužení nad Plzní nestačila. Mountfield prohrál v Karlových Varech. Mistrovská Kometa slaví výhru proti Liberci. Hrálo se i ve Vítkovicích.
Kometa Brno - Liberec 3:1
Kometa zaznamenala důležité vítězství. Na svém ledě přivítala dravé Bílé Tygry. Mistr předvedl obstojný výkon v úvodním dějství 2:0. Hosté snížili díky Radanu Lencovi, ale gól Lukáše Cingela do prázdné brány zpečetil výhru v podobě tří bodů pro družinu Karla Pokorného.
Kladno - Č. Budějovice 2:3
Jaromír Jágr se vrátil na led. V utkání proti Motoru si ale místo kanadských bodů připsal čtyři trestné minuty. Jeho tým navíc neurval ani bod, když s Jihočechy padl těsně padl. Kladnu se podařilo dvakrát dorovnat, ale vítězný mat zasadil Rytířům obránce Jan Štencel gólem z 53. minuty.
Litvínov - Sparta 3:2
Obrovské překvapení. Litvínov předvedl nadpozemský výkon, když jako poslední tým extraligy před svými fanoušky porazil vedoucí Spartu. Verva v utkání ani jednou neprohrávala, Pražané naopak dvakrát museli dotahovat. Na třetí vyrovnání jim už nezbyly síly.
K. Vary - Hr. Králové 4:1
Vcelku lehce se rodila výhra Karlových Varů nad hradeckým Mountfieldem. Svůj zápas s číslem 10 ozdobil Jan Bambula prvním gólem za Energii, jeho úspěšný zásah na 3:0 už byl pro Východočechy nedosažitelný.
Třinec - Plzeň 2:1p
Zajímavé prodloužení se hrálo v Třinci. Oceláři nejdříve inkasovali a už to vypadalo na jejich druhou porážku v řadě, ale trenérská výzva je vrátila do hry. Pouhé tři sekundy před uplynutím 65 minut rozhodl Jakub Galvas. Slezané ale se dvěma body na první místo nedosáhli.
Vítkovice - Ml. Boleslav 1:2
Vítkovice se po reprezentační pauze nenastartovaly, jak by chtěly. Padly s Plzní, nyní tomu nebylo jinak. Na svém ledě vyšly naprázdno, tentokráte nebodovaly s Mladou Boleslaví, která o těsném vítězství rozhodla v první dvacetiminutovce. Jediný gól Anthonyho Nellise nestačil.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|33
|15
|4
|1
|13
|98:80
|54
|2
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|3
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|4
Mountfield
|32
|14
|5
|1
|12
|87:76
|53
|5
Plzeň
|31
|13
|3
|5
|10
|79:62
|50
|6
Liberec
|31
|15
|0
|5
|11
|80:75
|50
|7
Brno
|30
|15
|1
|3
|11
|84:80
|50
|8
K. Vary
|30
|15
|1
|2
|12
|76:79
|49
|9
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|10
Vítkovice
|33
|13
|3
|2
|15
|82:95
|47
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|31
|9
|3
|5
|14
|76:91
|38
|13
M. Boleslav
|31
|10
|3
|2
|16
|62:79
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž