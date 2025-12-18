Vítkovicím se vrátil klíčový bek. Kondice tam ještě není, říká Kňažko. Pojede na ZOH?
Na listopadovém reprezentačním srazu se mu po ráně do kotníku zlomila kůstka. Než se dal vítkovický obránce Samuel Kňažko znovu dohromady, bez hokeje byl téměř měsíc a půl. Vrátil se v dohrávce 13. kola s Plzní, jenže porážce 1:3 nezabránil. Na ledě strávil bezmála jednadvacet minut. „První třetina byla horší, protože po ní se mi trošku točila hlava,“ odkryl Kňažko po comebacku.
Pro vítkovickou defenzivu je klíčovým prvkem. Nejenže třiadvacetiletý bek Samuel Kňažko pomáhá s kreativitou, jistotou oplývá i v obranném pásmu. Návrat slovenského reprezentanta se nadmíru šiknul, Ridera je totiž s třiadevadesáti obdrženými góly druhým nejhůř bránícím mužstvem v extralize.
Nicméně v dohrávce 13. kola s Plzní padla, v domácím prostředí zapsala osmou porážku v sezoně. „Určitě by bylo lepší, kdybychom vyhráli. U mě je to trochu těžší v tom, že jsem nebyl měsíc na ledě a jen v posledním týdnu jsem trénoval. Kondice tam ještě není. Úvod pro mě nebyl moc lehký, ale potom jsem se do toho už dostal a bylo to dobré,“ popisoval Kňažko.
„První třetina byla horší, protože po ní se mi trošku točila hlava. Nebudu lhát, nebylo to ideální, ale zároveň si myslím, že v posledních dvou třetinách jsem se už cítil celkem dobře. Ještě to bude tak jeden dva zápasy trvat, než se do toho dostanu,“ navázal rodák z Trenčína.
Problémem nevyrovnanost výkonů
Nejvytěžovanější hráč Vítkovic nastoupil v extralize přesně po měsíci a půl. Naposledy si ji zahrál 2. listopadu proti Olomouci. „Se zraněnou nohou se nic moc dělat nedalo. Kondice mi tím pádem trochu stagnovala a hlavně jsem nemohl chodit na led. Nebyl jsem moc rozehraný, takže teď to pro mě je takový začátek sezony,“ líčil Kňažko.
Bývalý bek Columbusu se zranil v zápase Německého poháru s Rakouskem, v němž dostal ránu do nohy. Podle původních predikcí měl chybět šest až osm týdnů. „Díky bohu, že to bylo rychlejší, než se předpokládalo,“ odfrkl si.
Pro Slovensko to tehdy byla komplikace i směrem k únorové olympiádě. „Určitě jsem to měl v hlavě, protože soupisky musí být uzavřené koncem prosince nebo začátkem ledna. Nebyl jsem na očích a nic jsem nedělal. Ostatní kluci hráli zápasy, takže se mohli ukázat víc,“ věděl někdejší kapitán reprezentační dvacítky.
„Vždycky je tam otazník, jestli se do toho vrátím stejně a jestli zranění neovlivní moji výkonnost. Snažil jsem se co nejvíc trénovat a dostat se do formy, protože z reprezentačního hlediska je olympiáda nejvíc. Pokazilo mi to plány, ale díky bohu jsem nazpět,“ pochvaloval si Kňažko.
O letenku do Itálie teď znovu bojuje ve Vítkovicích, jejichž výkony jsou jako den a noc. Není to tak dávno, co Ridera porazila Třinec a Pardubice, aby následně padla čtyřikrát v řadě. Před druhou reprezentační pauzou zdolala Litvínov i Kometu, jenže v souboji s Plzní opět narazila.
„Je škoda, že takové zápasy nevyhráváme a nesbíráme v nich body, možná nás to bude později mrzet. Nevím, jak je možné, že porážíme Třinec, Pardubice nebo Brno a pak prohráváme s papírově slabšími týmy. Jestli je to motivací, nebo něčím jiným? Nejsem si jistý, každopádně musíme na to přijít,“ zamyslel se Slovák.
„Nehráli jsme deset dnů, vždycky je těžší se dostat do tempa. Myslím si, že náš největší problém je v takových zápasech dávání gólů, třeba přesilovky nám vůbec nešly. Měli jsme dvě. Kdybychom je využili, byl by to úplně jiný zápas,“ doplnil Kňažko.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|3
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|8
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|9
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|10
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž