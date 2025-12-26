Předplatné

Dynamo přepsalo dračí pohádku. Gazda: Červenka? Famózní. Opakoval bych se...

Závar před bránou Třince v utkání proti PardubicímZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
30
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Neubrali z tempa. Pardubice sice ve šlágru 34. kola třikrát kousla třinecká bestie, ale domácí se nedali a drakovi nakonec setnuli hlavu. Přispěl k tomu tříbodový lídr Roman Červenka i dvě využité přesilovky, které zůstávají nejúčinnější v soutěži. „Domácí potvrdili kvalitu, byli celý zápas lepší. Drželi jsme výsledek až do našich oslabení,“ mrzelo kouče Slezanů Zdeňka Motáka.

Tohle uměli mistrovsky. Kolikrát jste se ptali, jak to zase udělali. Třinec si klidně mohl postavit odbornou školu s výukou způsobů, jak vyzrát na soupeře, který je opticky i statisticky lepší. Na soupisce mají Oceláři spoustu profesorů v oboru. Ale jako by se cenné znalosti postupem času vytrácely.

Bušíte, tlačíte, klepete, ale bíločervená konzerva zůstává pořád zavřená – to platilo dřív. Když už se otevřela, řízli jste se o ostré víko a přešla vás chuť. Jenže aktuálně jsou Oceláři nejhorším týmem z uplynulých patnácti zápasů. Naproti tomu Dynamo tím nejlepším.

Včera v Pardubicích přibyl další důkaz obou tvrzení. Hosté sice dvakrát vedli, ale domácí výběr si vynutil vítězství. „Měli jsme brát minimálně bod, ale měli jsme hodně oslabení. Říkali jsme si, že to nesmíme dělat, některé zbytečné fauly je dostaly na koně. Jsou v přesilovkách nejlepší v lize. Musíme udržet nervy na uzdě. Podíváme se na video, rozebereme chyby, které jsme udělali, musíme se z nich poučit. Sezona je ještě dlouhá,“ komentoval třinecký úpadek Libor Hudáček.

Dynamo na Štěpána opakovaně padlo z vrcholu do hluboké jámy. Dlouho nic nebyla platná jasná kontrola dění na bojišti ani vedení 1:0 od poloviny dvanácté minuty, kdy si 100. bod v pardubickém mundúru připsal Roman Červenka, posléze dvojnásobný asistent i autor gólu.

Oceláře srážely fauly

Obrat spunktoval Třinec v prostřední třetině, v rozmezí 179 sekund pálili Patrik Hrehorčák a Hudáček. Při zakončení druhého jmenovaného neměl Roman Will nárok, hosté ho překonali úchvatnou kombinací. Jenže zatímco dřív by podobná značila konečnou zastávku a Třinec by zavřel krám, současnost se nese v jiném tónu. V duchu Dynama. Domácí nezradila ani ztráta 2:3 po výjezdu Michala Kovařčíka zpoza branky.

„Je to na hlavu, ale my jsme pořád věřili. Bylo klíčové, že jsme nepolevili ze systému, který nám nese poslední dny ovoce. Celých šedesát minut jsme se dokázali udržet, díky tomu jsme utkání zvládli. Jsme rádi za přesilovku, když se v nich nedaří, tým to vnímá. Naopak když se podaří jako tentokrát, nabudí nás to, výkon je lepší,“ pochvaloval si obránce Daniel Gazda, který dvakrát úspěšně nahrával.  

„Věděli jsme o síle Třince obzvlášť v útočném pásmu. Když se k nám dostanou, jsou nebezpeční, snažili jsme si to co nejvíc pohlídat. Je strašně důležité, že kluci hráli pořád dopředu, říkali jsme jim to. Bylo z nich cítit, že chtějí,“ radoval se z reakce mužstva pardubický asistent trenéra Václav Kočí.

Oceláře srážela slabá disciplína, nakupili deset trestných minut. Zato Pardubice kráčely sebevědomě za svým, inkasované góly, z nichž dva šly z velké části na vrub brankáře Willa, je nerozhodily. Perfektní mušku prokázali obránci, kromě Hájka pálil ještě Jan Košťálek a John Ludvig. Z drtivého tlaku a další úspěšné početní převahy pak dokonal obrat Lukáš Sedlák.

Do čela střelecké tabulky Východočechů se po jedenáctém zásahu v sezoně posunul zadák Jan Košťálek. Ale jen na chvíli. Tříbodovým výkonem s trefou do prázdné klece se s ním srovnal Roman Červenka.

„Opakoval bych se, je famózní. Jsme rádi, že je zdravý, máme ho tady a pomáhá nám vyhrávat zápasy,“ těší forma zkušeného veterána obránce Gazdu.

53

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3318249104:7662
2K. Vary3318121283:8158
3Sparta35164114108:8857
4Mountfield3415511391:8056
5Vítkovice3616321598:9956
6Plzeň3414361185:6754
7Třinec34154114100:8754
8Liberec3416051387:8353
9Brno3315241290:8753
10Č. Budějovice3413521493:9151
11Olomouc3514321680:10050
12Kladno349351777:9938
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov349232072:10534
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

