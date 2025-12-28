Dynamo skolilo Kometu, Červenka 1+1. Litvínov slaví, Třinec bez Motáka vyhrál
Vánoční týden zakončilo 35. kolo hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou mezi Kometou a Pardubicemi zvládlo Dynamo. Poslední Litvínov díky výhře nad Motorem bral plný bodový zisk. Třinec bez Zdeňka Motáka vyzrál na Rytíře z Kladna. Hrálo se také ve Vítkovicích, Karlových Varech a Olomouci.
Třinec - Kladno 3:1
Třinec den po nečekaném konci trenéra Zdeňka Motáka vyrukoval na Kladno, které s novým hlavním koučem Borisem Žabkou porazil a po dvou prohrách v řadě se dočkal vítězství. Rytíři sice otevřeli skóre, ale kapitán Ocelářů Martin Růžička srovnal. Rozdílový gól měl na svědomí ze 39. minuty Michal Kovařčík, do prázdné brány pečetil tři body pro Slezany Marko Daňo. Všechny tři góly domácích padly těsně před koncem třetiny. Kladno se nyní propadlo na třináctou příčku, poslední Litvínov na něj ztrácí pouhý bod.
Kometa - Pardubice 1:4
Druhou reprízu posledního finále play off zvládlo lépe Dynamo. Svěřenci kouče Filipa Pešána nabrali vedení 2:0 v prvních dvaceti minutách, a to i díky Romanu Červenkovi, který přidal gól a asistenci. Ve druhé třetině 40letý borec neproměnil trestné střílení. O jediný úspěch domácích se jako střelec postaral Tomáš Zohorna, jenž se poprvé v kariéře trefil proti mateřskému klubu.
Olomouc - Ml. Boleslav 2:5
Mladá Boleslav získala body, které potřebovala jako sůl. Na třinácté pozici se k ní přiblížil Litvínov, ale Středočeši díky vítězství na Hané Vervě opět odskočili. Mora přitom v klání vedla 2:0, od té doby se ale začali prosazovat pouze hosté. Poprvé se v dresu Bruslařů trefil Patrik Zdráhal.
K. Vary - Plzeň 1:2
Třetí západočeské derby vyznělo lépe pro Plzeň. Utkání mělo náboj, ale po jeho konci se mohli radovat bílomodří, kterým tři body vystřelil v čase 52:48 Fin Ville Petman. Domácí se v první periodě dostali do vedení díky gólu Jakuba Minárika. Energie kvůli porážce spadla na třetí příčku.
Vítkovice - Mountfield HK 3:5
Vítkovice vyloupily plechovou arénu v pátečním kole v Olomouci v poměru 6:0, ale v domácím prostředí v neděli nenavázaly na vítězství, když podlehly Hradci Králové. Ve třetím dějství se udály gólové hody, poslední dvacetiminutovka skončila 2:4. Dvěma góly se v dresu Východočechů blýskl Jakub Pour, v barvách Ridery se opět prosadil Šimon Fasner. Mountfield HK se dostal na druhé místo v tabulce.
Litvínov - Č. Budějovice 4:1
Litvínov pomalu, ale jistě vstává z mrtvých, do statistik si připsal třetí vítězství v řadě. V předposledním klání roku 2025 zdolal na domácím ledě České Budějovice a družina Jakuba Petra je už jen bod od třináctého místa, na které se propadlo Kladno. V úvodním dějství musel pod sprchy za faul na Nicolase Hlavu budějovický Martin Beránek, v následném oslabení ale snížil Michal Bulíř, ale to byl ze strany Jihočechů jediný úspěšný zásah. Za Severočechy se prosadil i Ondřej Kaše, který gólem do prázdné brány pojistil výhru, do opuštěné klece se poté trefil také Švéd Axel Holmstrom.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž