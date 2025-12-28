Předplatné

Dynamo skolilo Kometu, Červenka 1+1. Litvínov slaví, Třinec bez Motáka vyhrál

Brněnský Lukáš Cingel v souboji s Vladimírem Sobotkou z Pardubic
Brněnský Lukáš Cingel v souboji s Vladimírem Sobotkou z PardubicZdroj: ČTK / Václav Šálek
Pardubičtí Jakub Lauko a Lukáš Sedlák proti brněnskému brankáři Aleši Stezkovi
Roman Červenka se raduje z gólu Pardubic v utkání proti Kometě Brno
Hokejisté Komety Brno se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Brněnský Tomáš Bartejs před brankářem Alešem Stezkou
Pardubický Jakub Lauko v utkání proti Kometě Brno
Brněnský Radim Ferda zakončuje zpoza brány Romana Willa z Pardubic
Pardubický brankář Roman Will inkasuje v utkání proti Kometě Brno
65
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (4)

Vánoční týden zakončilo 35. kolo hokejové Tipsport extraligy. Lákavou podívanou mezi Kometou a Pardubicemi zvládlo Dynamo. Poslední Litvínov díky výhře nad Motorem bral plný bodový zisk. Třinec bez Zdeňka Motáka vyzrál na Rytíře z Kladna. Hrálo se také ve Vítkovicích, Karlových Varech a Olomouci.

Třinec - Kladno 3:1

Třinec den po nečekaném konci trenéra Zdeňka Motáka vyrukoval na Kladno, které s novým hlavním koučem Borisem Žabkou porazil a po dvou prohrách v řadě se dočkal vítězství. Rytíři sice otevřeli skóre, ale kapitán Ocelářů Martin Růžička srovnal. Rozdílový gól měl na svědomí ze 39. minuty Michal Kovařčík, do prázdné brány pečetil tři body pro Slezany Marko Daňo. Všechny tři góly domácích padly těsně před koncem třetiny. Kladno se nyní propadlo na třináctou příčku, poslední Litvínov na něj ztrácí pouhý bod.

Kometa - Pardubice 1:4

Druhou reprízu posledního finále play off zvládlo lépe Dynamo. Svěřenci kouče Filipa Pešána nabrali vedení 2:0 v prvních dvaceti minutách, a to i díky Romanu Červenkovi, který přidal gól a asistenci. Ve druhé třetině 40letý borec neproměnil trestné střílení. O jediný úspěch domácích se jako střelec postaral Tomáš Zohorna, jenž se poprvé v kariéře trefil proti mateřskému klubu.

Olomouc - Ml. Boleslav 2:5

Mladá Boleslav získala body, které potřebovala jako sůl. Na třinácté pozici se k ní přiblížil Litvínov, ale Středočeši díky vítězství na Hané Vervě opět odskočili. Mora přitom v klání vedla 2:0, od té doby se ale začali prosazovat pouze hosté. Poprvé se v dresu Bruslařů trefil Patrik Zdráhal. 

K. Vary - Plzeň 1:2

Třetí západočeské derby vyznělo lépe pro Plzeň. Utkání mělo náboj, ale po jeho konci se mohli radovat bílomodří, kterým tři body vystřelil v čase 52:48 Fin Ville Petman. Domácí se v první periodě dostali do vedení díky gólu Jakuba Minárika. Energie kvůli porážce spadla na třetí příčku. 

Vítkovice - Mountfield HK 3:5

Vítkovice vyloupily plechovou arénu v pátečním kole v Olomouci v poměru 6:0, ale v domácím prostředí v neděli nenavázaly na vítězství, když podlehly Hradci Králové. Ve třetím dějství se udály gólové hody, poslední dvacetiminutovka skončila 2:4. Dvěma góly se v dresu Východočechů blýskl Jakub Pour, v barvách Ridery se opět prosadil Šimon Fasner. Mountfield HK se dostal na druhé místo v tabulce.

Litvínov - Č. Budějovice 4:1

Litvínov pomalu, ale jistě vstává z mrtvých, do statistik si připsal třetí vítězství v řadě. V předposledním klání roku 2025 zdolal na domácím ledě České Budějovice a družina Jakuba Petra je už jen bod od třináctého místa, na které se propadlo Kladno. V úvodním dějství musel pod sprchy za faul na Nicolase Hlavu budějovický Martin Beránek, v následném oslabení ale snížil Michal Bulíř, ale to byl ze strany Jihočechů jediný úspěšný zásah. Za Severočechy se prosadil i Ondřej Kaše, který gólem do prázdné brány pojistil výhru, do opuštěné klece se poté trefil také Švéd Axel Holmstrom.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
41Detail
LIVE
35Detail
LIVE
12Detail
LIVE
25Detail
LIVE
14Detail
LIVE
31Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (4)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů