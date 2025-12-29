Malík vychytal Plzni derby: Já a šarvátky? Drž hubu a chytej. Mám jinou práci
Zase ukázal fantastickou formu. Plzeňský brankář Nick Malík v pátek vynuloval Kladno a těžkou fušku zvládl i v neděli v Karlových Varech. V derby přestál tlak, pochytal 23 střel a inkasoval jen jednou. Nejdůležitější zákrok si schoval na závěr, kdy uloupil vyrovnání Jakubu Minárikovi. „Věděl jsem, že je docela blízko mě, a když mu to zavřu, neměl by mě přehodit,“ popisoval plzeňský gólman po výhře 2:1.
Spoluhráči moc soupeře nepouštěli do podobných situací, kdy by byli sami před brankou, že?
„To sice možná ne, ale pouštěli je do jiných situací. Určitě to od nás nebyl nejsilnější výkon, Vary nás absolutně přehrály. Bohužel jsme tahali za kratší konec, ale někdy to tak bývá, že člověk tahá za kratší konec a vyhraje zápas. To se na konci dne počítá. O to jde.“
Vyčinil jste klukům za některé situace?
„Ne. Je moje práce to chytat. Jsou samozřejmě věci, na kterých musíme zapracovat. Jsou to maličké chyby, které nás potom stojí trošku víc času v našem obranném pásmu. Ale kluci to vědí, musí se na tom pracovat dennodenně. Moje práce je, abych chytal. Je mi asi jedno, kolik chyb udělají.“
Z tribuny to působilo tak, že vás Energie minimálně v první třetině přehrávala.
„Já si upřímně myslím, že nás celý zápas přehrávali. Celý zápas měli víc ze hry. Někdy to tak je, že člověk tlačí, tlačí… Ne, že nic z toho, šance si vytvořili, ale prostě jsme to ubojovali a góly jsme potom dali my.“
Bylo vyprodáno, bouřlivá atmosféra. Vnímá to brankář?
„Vnímám to, ale ne, že bych byl nervózní. Líbí se mi to, je fajn, když přijde hodně lidí, kotle po sobě řvou. To je super, patří to k tomu. Mělo by to ale zůstat na zimáku, ne, že se teď řežou venku. My se řežeme na ledě a po zápase si podáme ruce. Naši fanoušci i jejich odvedli skvělou práci. Z pozice nezaujatého diváka to musel být super zápas.“
K vidění bylo i několik šarvátek před brankovištěm. Tam je nejlepší ujet pryč?
„Já ujíždím pryč, protože někteří kluci provokují. Třeba Filip Koffer vždycky, když má možnost, mě sekne nebo něco. Odjíždím, abych se do toho vůbec nemotal. Nikdy nevíte. Tahají se tam, někdo vykopne brusli… Člověk se může zranit, ani nechce. Odjedu, nechám je, ať se pošťouchají, a vrátím se zase zpátky.“
Neláká vás někdy se do šarvátky zapojit?
„Ne, ne, ne. Já myslím, že gólman by měl vyloženě chytat puky. Jak se říká, drž hubu a chytej. Nemám rád, když se brankář do takových věcí motá. Kluci si to vyřeší mezi sebou, já jsem tam od toho, abych chytal puky. To je moje práce.“
Minule jste vyhráli po třech porážkách a bral jste nulu, tentokrát jste inkasoval jen jeden gól. Je teď dobrá nálada?
„Pro mě fajn. Porážky tam byly, ale všechno o gól. Když jsme prohrávali, sbírali jsme aspoň po bodu v prodloužení nebo po nájezdech. Teď jsme měli trošku sérii proher, doufám, že tahle cenná a těžká výhra nás nakopne, zase budeme mít my sérii výher a trochu postoupíme tabulkou nahoru.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž