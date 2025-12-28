Předplatné

Vary vařily další výhru, ale body má Plzeň. Chvála pro Malíka: Chytal fantasticky

Plzeňský brankář Nick Malík v utkání proti Karlovým Varům
Plzeňský brankář Nick Malík v utkání proti Karlovým VarůmZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Karlovarský kapitán Jiří Černoch v šarvátce s plzeňským Ivem Sedláčkem
Plzeňský brankář Nick Malík v utkání proti Karlovým Varům
Karlovarský Vít Jiskra a plzeňský David Kvasnička
Plzeňský David Kvasnička a karlovarský Robin Sapoušek
Karlovarský Haralds Egle v utkání proti Plzni
Karlovarský kouč Pavel Patera během utkání proti Plzni
Ville Petman z Plzně překonává karlovarského brankáře Dominika Frodla
35
Fotogalerie
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Byl sám u protější tyčky, kam dostal parádní přihrávku od Haraldse Egleho. Za úkol měl už jen přehodit ležícího Nicka Malíka. Karlovarský útočník Jakub Minárik ale v závěru západočeského derby neuspěl a po porážce 1:2 litoval. „To musí být gól. Takhle před koncem a v takovém zápase. Takové šance je potřeba využívat,“ uvědomoval si. Energie soupeře většinu zápasu přehrávala, ale vylámala si zuby na plzeňském brankáři a neproměněných šancích.

Do zápasu šli jako tým s nejlepší aktuální formou, z posledních deseti zápasů uvařili v Karlových Varech hned devět výher za tři body. Pohodu týmu ukázal i start západočeského derby. „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Neříkám, že jsme měli obrovský tlak, to ne. V první třetině jsme ale byli o malinko lepší a vyjádřili to gólem,“ vyprávěl po utkání Pavel Patera.

Malíka, který naposledy proti Kladnu vychytal čisté konto, propálil v 17. minutě Jakub Minárik. Energie byla na koni a před vyprodanou Mattoni arénou chtěla vedení dál navyšovat. Jenže bezvýsledně. „Náš tlak se stupňoval, ale bohužel jsme dostali gól z brejku. Na výkonu v prvních dvou třetinách není co vytknout, kluci hráli dobře, akorát stav byl 1:1,“ litoval domácí kouč.

Plzeň udeřila z ojedinělé šance, když po buly ve vlastním pásmu vystartoval do úniku kapitán Jan Schleiss. Neprůstřelnost Dominika Frodla rázně utnul po 163 minutách a 31 sekundách. Trefa vrátila Škodě sebevědomí a ve třetí části byl osud utkání otevřený.

„Vary nás přehrávaly hlavně bruslením a v osobních soubojích, které vyhrávaly. Byli energičtí a my nestíhali v pohybu. Hlavně jsme kladli důraz na to, abychom zvýšili pohyb a vyhrávali souboje. To se objevilo až ve třetí třetině,“ popisoval asistent trenéra Václav Pletka, co spolu s kolegy naordinoval hráčům. „Vary byly lepší, ale my bojovali, Malda vzadu chytal fantasticky,“ dodal k hodnocení utkání.

Úsměv na tváři mu pomohl vykouzlit obránce Igor Merežko. Po zblokované střele kolegy Petra Zámorského se neunáhlil s další ranou, místo toho přihrál mezi kruhy a Ville Petman zakončoval do odkryté branky. „Ve třetí třetině to asi bylo o jednom gólu, který dala Plzeň. Pak už to bylo neurovnané, ani jsme se pořádně nedostali ke hře šest na pět, protože tam nebylo přerušení, které jsme potřebovali,“ ohlížel se Patera.

Od listopadové prohry s Pardubicemi zapsal s týmem teprve druhou porážku. Bodová šňůra vyšvihla Energii na druhé místo, z něhož po neděli klesla o jednu příčku. „Odehráli jsme kvalitní zápas, musíme tak hrát dál. Být agresivní, dobré napadání, hodně střel. Takovouhle hrou budeme zase sbírat body,“ velel Minárik.  

KonecLIVE
12

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3419249108:7765
2Mountfield3516511396:8359
3K. Vary3418121384:8358
4Sparta35164114108:8857
5Plzeň3515361187:6857
6Třinec35164114103:8857
7Vítkovice37163216101:10456
8Liberec3416051387:8353
9Brno3415241391:9153
10Č. Budějovice3513521594:9551
11Olomouc3614321782:10550
12M. Boleslav3411321868:9041
13Kladno359351878:10238
14Litvínov3510232076:10637
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů