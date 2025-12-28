Vary vařily další výhru, ale body má Plzeň. Chvála pro Malíka: Chytal fantasticky
Byl sám u protější tyčky, kam dostal parádní přihrávku od Haraldse Egleho. Za úkol měl už jen přehodit ležícího Nicka Malíka. Karlovarský útočník Jakub Minárik ale v závěru západočeského derby neuspěl a po porážce 1:2 litoval. „To musí být gól. Takhle před koncem a v takovém zápase. Takové šance je potřeba využívat,“ uvědomoval si. Energie soupeře většinu zápasu přehrávala, ale vylámala si zuby na plzeňském brankáři a neproměněných šancích.
Do zápasu šli jako tým s nejlepší aktuální formou, z posledních deseti zápasů uvařili v Karlových Varech hned devět výher za tři body. Pohodu týmu ukázal i start západočeského derby. „Do zápasu jsme vstoupili dobře. Neříkám, že jsme měli obrovský tlak, to ne. V první třetině jsme ale byli o malinko lepší a vyjádřili to gólem,“ vyprávěl po utkání Pavel Patera.
Malíka, který naposledy proti Kladnu vychytal čisté konto, propálil v 17. minutě Jakub Minárik. Energie byla na koni a před vyprodanou Mattoni arénou chtěla vedení dál navyšovat. Jenže bezvýsledně. „Náš tlak se stupňoval, ale bohužel jsme dostali gól z brejku. Na výkonu v prvních dvou třetinách není co vytknout, kluci hráli dobře, akorát stav byl 1:1,“ litoval domácí kouč.
Plzeň udeřila z ojedinělé šance, když po buly ve vlastním pásmu vystartoval do úniku kapitán Jan Schleiss. Neprůstřelnost Dominika Frodla rázně utnul po 163 minutách a 31 sekundách. Trefa vrátila Škodě sebevědomí a ve třetí části byl osud utkání otevřený.
„Vary nás přehrávaly hlavně bruslením a v osobních soubojích, které vyhrávaly. Byli energičtí a my nestíhali v pohybu. Hlavně jsme kladli důraz na to, abychom zvýšili pohyb a vyhrávali souboje. To se objevilo až ve třetí třetině,“ popisoval asistent trenéra Václav Pletka, co spolu s kolegy naordinoval hráčům. „Vary byly lepší, ale my bojovali, Malda vzadu chytal fantasticky,“ dodal k hodnocení utkání.
Úsměv na tváři mu pomohl vykouzlit obránce Igor Merežko. Po zblokované střele kolegy Petra Zámorského se neunáhlil s další ranou, místo toho přihrál mezi kruhy a Ville Petman zakončoval do odkryté branky. „Ve třetí třetině to asi bylo o jednom gólu, který dala Plzeň. Pak už to bylo neurovnané, ani jsme se pořádně nedostali ke hře šest na pět, protože tam nebylo přerušení, které jsme potřebovali,“ ohlížel se Patera.
Od listopadové prohry s Pardubicemi zapsal s týmem teprve druhou porážku. Bodová šňůra vyšvihla Energii na druhé místo, z něhož po neděli klesla o jednu příčku. „Odehráli jsme kvalitní zápas, musíme tak hrát dál. Být agresivní, dobré napadání, hodně střel. Takovouhle hrou budeme zase sbírat body,“ velel Minárik.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž