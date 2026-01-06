Předplatné

Sparta - Dynamo 2:3p, Kelemen rozhodl v prodloužení. Litvínov slaví, Kometa padla

Tipsport extraliga
Nový týden hokejové Tipsport extraligy začal čtyřmi zápasy 39. kola. Nejzajímavější podívanou byl nepochybně šlágr mezi Spartou a Pardubicemi, které po prodloužení vyznělo lépe pro Dynamo. Mistrovská Kometa po konci trenéra prohrála v Olomouci. Rozjeté Kladno padlo na ledě Litvínova. Vítkovice hostily Plzeň.

Olomouc - Kometa 3:2

Kometě duel v Olomouci po konci kouče Kamila Pokorného nevyšel. Nový trenér Jiří Horáček si tak se svými svěřenci neodvezl z Hané ani bod a brněnská krize po šesti prohraných zápasech stále pokračuje. Lotyš v olomouckých barvách Renars Krastenbergs si připsal dva body za gól a asistenci.

Litvínov - Kladno 4:1

Litvínov v důležitém klání obral o všechny tři body Kladno. Středočeši šli přitom rychle do vedení, ale Verva ještě v úvodní periodě vývoj otočila díky Ondřejům Jurčíkovi a Kašemu. Dvěma góly v posledních dvou minutách normální hrací doby zpečetili vítězství černožlutých Matúš Sukel a Nicolas Hlava góly do prázdné klece. Severočeši na předposlední Mladou Boleslav ztrácejí čtyři body.

Vítkovice - Plzeň 4:6

Utkání ve Vítkovicích muselo bavit. V prvních dvaceti minutách padly čtyři góly. Nejdříve vedli domácí, hosté otočili a svěřenci Václava Varadi ještě stihli vyrovnat. Poté se hosté ze západu Čech prosadili třikrát v řadě, což ale defintivně nezlomilo odpor ostravského týmu. Ti se ze dvou přesilovek ve třetím dějství dotáhli na rozdíl jediného gólu, ale jejich snahy pohřbil do prázdné brány dvougólový plzeňský útočník Matyáš Filip.  

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3822259120:8575
2Plzeň38183611107:7566
3Třinec38176114112:9364
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta37164215114:9658
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice41164219109:11858
9Olomouc4016321993:11556
10Č. Budějovice38145316100:10355
11Brno38152516100:10554
12Kladno3911451991:11346
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3911242285:12141
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

