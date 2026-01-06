Sparta - Dynamo 2:3p, Kelemen rozhodl v prodloužení. Litvínov slaví, Kometa padla
Nový týden hokejové Tipsport extraligy začal čtyřmi zápasy 39. kola. Nejzajímavější podívanou byl nepochybně šlágr mezi Spartou a Pardubicemi, které po prodloužení vyznělo lépe pro Dynamo. Mistrovská Kometa po konci trenéra prohrála v Olomouci. Rozjeté Kladno padlo na ledě Litvínova. Vítkovice hostily Plzeň.
Olomouc - Kometa 3:2
Kometě duel v Olomouci po konci kouče Kamila Pokorného nevyšel. Nový trenér Jiří Horáček si tak se svými svěřenci neodvezl z Hané ani bod a brněnská krize po šesti prohraných zápasech stále pokračuje. Lotyš v olomouckých barvách Renars Krastenbergs si připsal dva body za gól a asistenci.
Litvínov - Kladno 4:1
Litvínov v důležitém klání obral o všechny tři body Kladno. Středočeši šli přitom rychle do vedení, ale Verva ještě v úvodní periodě vývoj otočila díky Ondřejům Jurčíkovi a Kašemu. Dvěma góly v posledních dvou minutách normální hrací doby zpečetili vítězství černožlutých Matúš Sukel a Nicolas Hlava góly do prázdné klece. Severočeši na předposlední Mladou Boleslav ztrácejí čtyři body.
Vítkovice - Plzeň 4:6
Utkání ve Vítkovicích muselo bavit. V prvních dvaceti minutách padly čtyři góly. Nejdříve vedli domácí, hosté otočili a svěřenci Václava Varadi ještě stihli vyrovnat. Poté se hosté ze západu Čech prosadili třikrát v řadě, což ale defintivně nezlomilo odpor ostravského týmu. Ti se ze dvou přesilovek ve třetím dějství dotáhli na rozdíl jediného gólu, ale jejich snahy pohřbil do prázdné brány dvougólový plzeňský útočník Matyáš Filip.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|38
|22
|2
|5
|9
|120:85
|75
|2
Plzeň
|38
|18
|3
|6
|11
|107:75
|66
|3
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|37
|16
|4
|2
|15
|114:96
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|41
|16
|4
|2
|19
|109:118
|58
|9
Olomouc
|40
|16
|3
|2
|19
|93:115
|56
|10
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|11
Brno
|38
|15
|2
|5
|16
|100:105
|54
|12
Kladno
|39
|11
|4
|5
|19
|91:113
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|39
|11
|2
|4
|22
|85:121
|41
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž