Emoce na Hané, Daňo se dostával pod kůži. Dělá to dobře, uvedl Petrovický mladší

ZIMÁK: Kundrátek na ZOH? Kde je spravedlnost, diví se Duda. Augustu ať nahradí…
Radost hráčů Olomouce z gólu, vpravo autor Silvester Kusko z Olomouce
Zleva Jakub Navrátil z Olomouce a brankář Marek Mazanec z Třince
Lukáš Anděl napadá třineckého Petra Vránu
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Čtvrté vzájemné střetnutí Olomouce s Třincem mělo pořádné grády. Strkanice, provokace, drobné mely, potyčky... Takové menu fanouškům v mrazivé „Plecharéně“ chutnalo. Stejně tak konečné skóre, Mora totiž porazila Oceláře poprvé od 12. ledna minulého roku. Žabkovi svěřenci ztratili slibně rozehraný zápas kvůli zbytečným vyloučením, jejich vítězná série se proto zastavila na čísle pět. „Může za to naše nedisciplinovanost, Olomouc nás potrestala,“ smutnil Daniel Kurovský po prohře 1:4.

Nebývalo zvykem, aby nejvyšší útočník na třinecké soupisce střelecky tak dlouho mlčel. Daniel Kurovský čekal na jedenáctý gól v sezoně od 16. listopadu. Šestnáctizápasovou krizi utnul až v Olomouci, kde nahození Patrika Kocha usměrnil mezi Machovského betony. „Ani nevím, že těch zápasů bylo tolik. To jste mi ani neměl říkat,“ pousmál se Kurovský hořce. „Snažil jsem se týmu pomoct jinak, ale v hlavě jsem to měl,“ připustil. 

Po celý průběh utkání se domácím dostával pod kůži Marko Daňo. „Nechcete být proti němu v soubojích. Vy víte, že se ho jen dotknete a už... Ale musím říct, že to dělá dobře. Někdy mu to vyjde a pomůže. Někdy naopak ne a je to moc okaté. Je nepříjemné proti němu hrát,“ líčil obránce Hanáků Rayen Petrovický. 

V úvodní třetině se třinecký útočník chytl s Jakubem Orsavou, v závěru prostřední dvacetiminutovky pak s Alexem Rašnerem. „Bylo tam plno emocí, ale patří to k tomu,“ věděl Róbert Petrovický, trenér Mory. Daňo byl dvakrát vyloučený za vysokou hůl, stejně často se však za katrem objevili i Oscar Flynn s Jakubem Galvasem. Disciplína tentokrát Ocelářům chyběla.

„Musíme se na to podívat a všechna vyloučení si projít. Není možné, aby jich bylo tolik. Některá byla určitě zbytečná, některá ale naopak smolná. Další den si k tomu sedneme,“ hlásil hostující kouč Boris Žabka.

Časté a zbytečné tresty zapříčinily, že jeho tým odjel z Hané s prázdnou. V přesilovkách Třinecké ztrestali Karel Plášek s Jakubem Orsavou, dále se prosadili i Slováci Silvester Kusko a Rayen Petrovický. „Věděli jsme, jakou měl Třinec sérii, ale my jsme se soustředili na sebe. Chtěli jsme být připraveni. Třinec šel sice do vedení, ale tlak a bouřku jsme ze začátku ustáli. Velmi pozitivní byl gól ke konci třetiny, to bylo velmi důležité,“ hodnotil Petrovický starší.

Slezané padli poprvé od zápasu v Pardubicích, které se hrálo 26. prosince a po němž rezignoval Zdeněk Moták. Vítězná série pod vedením jeho nástupce Borise Žabky skončila na pěti skalpech. „Nebyli jsme asi nastavení v hlavě. Všichni víme, jak se tady v Olomouci těžce hraje,“ povzdechl si Kurovský.

