ONLINE: Plzeň - Olomouc 2:1. Domácí zase vedou, puk do brány dostal Lev

Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci
Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti OlomouciZdroj: ČTK / Miroslav Chaloupka
Plzeňský Adam Měchura překonává olomouckého brankáře Matěje Machovského
Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci
Plzeňský Ondřej Rohlík a olomoucký Lukáš Anděl
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu proti Plzni
Plzeňský brankář Nick Malík inkasuje v utkání proti Olomouci
Plzešký Dominik Simon se chce zmonit puku proti Olomouci
Otřesený Silvester Kusko na ledě v utkání proti Olomouci
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Dohrávka mezi hokejisty třetí Plzně a desáté Olomouce kompletuje 41. kolo extraligy. Indiáni, kteří patří k pronásledovatelům vedoucích Pardubic, budou chtít navázat na pětizápasovou vítěznou sérii, kterou jim v pátek pod Ještědem přetrhl lépe zvládnutými nájezdy Liberec. Hanáci by rádi zabrali poté, co za poslední tři starty v arénách soupeřů vyšli bodově naprázdno. Utkání začne v 17:30 a vy ho sledujte v ONLINE přenosu na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
21Tipsport1,275,213Detail
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Třinec41196115124:10370
3Plzeň39183711109:7867
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4117321997:11659
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

