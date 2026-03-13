Čihák: Kometě to nedáme zadarmo, budeme rubat! Rád bych to viděl ještě vyhrocenější
Mezi koncem druhého duelu v Brně a začátkem třetího v Budějovicích byste nenašli rozdíl. V jakém duchu Motor končil výjezd na Kometu (výhrou 2:1n), začal i doma a Aleš Stezka v bráně exceloval sadou výborných zákroků. Ty držely hosty při životě, postupně se Kometa chytla a dojela do garáže s bodem v kapse. Po výhře 4:2 přitlačila Motor ke zdi. Co s tím na jihu udělají, aby sérii předkola play off dovezli znovu pod Špilberk k pátému rozuzlení? „Nebudeme dělat chyby," tvrdí kouč Ladislav Čihák.
Čeho litujete víc: nevyužitých šancí, anebo chyb ve druhé třetině, které Kometa tvrdě trestala?
„Individuálních chyb. Kometa byla velmi efektivní. Z prostor, z nichž své šance dala, tak my ne. To samozřejmě rozhodlo. Udělali jsme pak nějaké změny v sestavě, ale ten tým víceméně šlapal dál. Společně se vyhrává a společně se prohrává. Takhle to bylo.“
Řekli jste si za stavu 0:3, že do třetí třetiny půjdete vabank?
„Zaznělo to. Jde o to, že zvlášť play off se hraje celých šedesát minut, ne pětačtyřicet nebo padesát. My se opravdu musíme vyvarovat individuálních chyb, to bylo klíčové. Kometa je ze sta procent potrestala. Ti kluci to vědí, bavili jsme se o tom hned v kabině. Vyspíme se, v pátek je nový den a budeme stoprocentně lepší.“
Klíč možná ležel už na začátku, ne? Dobrý nástup, zajímavé šance, které Stezka všechny odrazil. Nebo jeho tyče…
„Může být. Ale i přesto, že hrajete pořád 0:0, je to dál hratelné. Samozřejmě pro nás i pro soupeře. My jsme mu bohužel nabídli ve druhé třetině šance, které využil. My je měli v první a nevyužili, až ve třetí. Holt, když 59 minut nebudete proměňovat své příležitosti, může to skončit 0:0, jen se nesmíte dopustit individuální chyby.“
Plus přesilovky, že? V sérii jste proměnili až svou desátou přesilovku. Kdybyste si jí pomohli dřív, mohlo to dopadnout jinak.
„Jednoznačně. Pak nám to z ní padlo (na 1:3), pracujeme na tom dál. Přesilovky taky rozhodují zápasy. Hodně. Ale vybavte si loňské play off, jak ho hraje Kometa? Oni si na to počkají. Je to vyzrálý tým, nikam se neřítí, počkají si na brejky, na přechodové situace přes modrou čáru a počkají si taky na přesilovky. Jakmile jim k tomu nabídnete individuální chyby, přijde trest. První dva zápasy jsme se individuálních chyb nedopouštěli, nedělo se nám to. Můžete být lepší ve třech utkáních, ale dva body mají oni.“
Proč z vašeho pohledu k individuálním minelám dochází? Podcenění situace? Slabší koncentrace v danou chvíli?
„Možná malinké podcenění pod dojmem první třetiny, která z našeho pohledu dobře vypadala. Malé zaváhání v koncentraci, puk blbě skočí a už to je… Play off vyžaduje koncentraci v každém střídání. Nám se stalo, že jsme to špatně vyhodnotili, puk odskočil a Kometa trestala.“
Co se změní do pátku?
„Změní se to, že nebudeme dělat individuální chyby. O tom jsem přesvědčen. Budeme tak nastavení, že budeme rubat, pracovat 60 minut, diváci nás poženou. I když budeme vyhrávat nebo prohrávat, nesmíme vypadnout z rytmu. K tomu potřebujeme nebýt vylučovaní. Ve druhé třetině jsme chodili zbytečně ven. Soupeři tím nabídnete nádech.“
Taky pracují emoce…
„Patří k tomu. Myslím, že se to v příštím zápase zase vyhrotí a ještě víc vyhrotí. Takhle by to přece mělo být. Nemůžeme nikomu nic dát zadarmo. Oni nám zadarmo nic nedají, my jim taky ne. Já jsem emoční člověk, rád bych tam viděl ještě víc emocí. Kluci to vědí, vycítí to, patří to k tomu. V pátek jim to fakt nedáme zadarmo, ať s tím počítají.“