Všechny varianty čtvrtfinále play off: Už jsou známé dvě dvojice, na koho může jít Kladno?

Jak se rýsuje čtvrtfinále play off?
Vstupenku do čtvrtfinále play off hokejové extraligy si pořídíte po třech výhrách, dříve nikoli. O čtyřech dvojicích z elitní osmičky nerozhodne los, nýbrž tabulkové postavení po základní části. Právě proto web iSport přináší v lehkém předstihu veškeré varianty pro čtvrtfinálové boje. A dvě čtvrtfinálové dvojice už jsou jasné po postupech Třince a Karlových Varů v nejkratším možném čase. Pavouk play off extraligy ZDE >>>

postup Třince, Karlových Varů, Komety, Kladna

  • Pardubice-Kladno

  • Plzeň-Kometa

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Karlových Varů, Českých Budějovic, Kladna

  • Pardubice-Kladno

  • Plzeň-České Budějovice

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Komety

  • Pardubice-Kometa

  • Plzeň-Sparta

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Českých Budějovic

  • Pardubice-České Budějovice

  • Plzeň-Sparta

  • Liberec-Karlovy Vary

  • Mountfield HK-Třinec

 

