Všechny varianty čtvrtfinále play off: Už jsou známé dvě dvojice, na koho může jít Kladno?
Vstupenku do čtvrtfinále play off hokejové extraligy si pořídíte po třech výhrách, dříve nikoli. O čtyřech dvojicích z elitní osmičky nerozhodne los, nýbrž tabulkové postavení po základní části. Právě proto web iSport přináší v lehkém předstihu veškeré varianty pro čtvrtfinálové boje. A dvě čtvrtfinálové dvojice už jsou jasné po postupech Třince a Karlových Varů v nejkratším možném čase. Pavouk play off extraligy ZDE >>>
postup Třince, Karlových Varů, Komety, Kladna
Pardubice-Kladno
Plzeň-Kometa
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Karlových Varů, Českých Budějovic, Kladna
Pardubice-Kladno
Plzeň-České Budějovice
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Komety
Pardubice-Kometa
Plzeň-Sparta
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
postup Třince, Karlových Varů, Sparty, Českých Budějovic
Pardubice-České Budějovice
Plzeň-Sparta
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec