Varianty čtvrtfinále play off: Už jsou známé dvě dvojice, na koho může jít Kometa?
Vstupenku do čtvrtfinále play off hokejové extraligy si pořídíte po třech výhrách, dříve nikoli. O čtyřech dvojicích z elitní osmičky nerozhodne los, nýbrž tabulkové postavení po základní části. Právě proto web iSport přináší varianty pro čtvrtfinálové boje. A dvě čtvrtfinálové dvojice už jsou jasné po postupech Třince a Karlových Varů v nejkratším možném čase. V pátek je doplnila i brněnská Kometa. O finální podobě čtvrtfinále rozhodne až pátý zápas mezi Spartou a Kladnem. Pavouk play off extraligy ZDE >>>
Kladno postoupí přes Spartu
Pardubice-Kladno
Plzeň-Kometa
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec
Sparta postoupí přes Kladno
Pardubice-Kometa
Plzeň-Sparta
Liberec-Karlovy Vary
Mountfield HK-Třinec