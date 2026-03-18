Pardubice - Kometa 5:1, vítězný vstup Dynama do reprízy finále. Sparta bere první bod
Vítěz základní části hokejové Tipsport extraligy Dynamo šel do reprízy loňského finále proti mistrovské Kometě Brno po delší pauze. Svěřenci trenéra Filipa Pešána nadělili svému sokovi pět gólů. Plzeň po dlouhé pauze čelila Spartě, se kterou na úvod čtvrtfinálové série padla.
Plzeň - Sparta 0:2
Stav série: 0:1
Sparta po třaskavém předkole proti Kladnu znovu naskočila do herního procesu a čtvrtfinálovou sérii play off zahájila proti Plzni, na jejímž ledě ani jednou neinkasovala a připsala si první bod. V 11. minutě Pražané otevřeli skóre díky Michalu Vitouchovi, jenž důrazem před bránou Nicka Malíka dostal kotouč za čáru. Pro dvaadvacetiletého forvarda šlo o třetí zásah v aktuálním ročníku a zároveň třetí proti Plzni. Ke konci prostřední periody druhý úder Západočechům zasadil Pavel Kousal. V závěrečném dějství došlo k nehezkému momentu. Tomáš Hyka nešťastně srazil na mantinel plzeňského Villeho Petmana, kterého lékaři museli z ledu dostat na nosítkách.
Pardubice - Kometa 5:1
Stav série: 1:0
Pardubice zvládly první krok k vytouženému titulu a v repríze loňského finále si poradily s Kometou, které nadělily pět gólů. Prosadil se i Roman Červenka, který se stal členem Klubu ligových střelců deníku Sport. Dva úspěšné zásahy si ve vyřazovcích bojích zapsal také Jiří Smejkal. Brněnští nevyužili ani jednu přesilovku.