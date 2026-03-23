Jak by mohl vypadat nový vítkovický realizák? Bývalí spoluhráči i návraty legend
Realizační tým Vítkovic se v dohledné době obmění i výrazně rozšíří. Po koncích Václava Varadi a Aleše Krátošky, které by měl ostravský klub brzy potvrdit, budou představeni i noví šéfové lavičky. Vrátí se známé tváře, v trenérské šatně se zároveň sejde několik bývalých spoluhráčů. Která jména se na vítkovickou střídačku s největší pravděpodobností postaví?
Od brzkého konce v předkole s Karlovými Vary se v kancelářích ostravského klubu budoucnost Václava Varadi probírala zleva zprava. Všechno měl v ruce Aleš Pavlík, jenž nakonec rozhodl, že se s devětačtyřicetiletým trenérem a sportovním manažerem po čtrnácti měsících rozloučí. A to navzdory platné smlouvě, jež měla vypršet až po sezoně 2027/28.
Spolu s Varaďou skončí i asistent Aleš Krátoška. Nově vzniklé trenérské uskupení bude daleko pestřejší, hlavnímu kouči by měli pomáhat až čtyři spolupracovníci.
Do čela vítkovické střídačky se postaví Yorick Treille, jenž naposledy vedl francouzskou reprezentaci. O jeho příchodu se nahlas mluví už delší dobu, prakticky od konce olympiády. Ostatně při zápase 51. kola s Pardubicemi ho vítkovická produkce zabrala na kostce jako čestného hosta. Hlasatel mezitím připomněl, že v modrobílých barvách nastupoval mezi lety 2008 až 2010.
Právě z hráčského angažmá ve Vítkovicích se 45letý Francouz zná s Pavlem Trnkou, který by se z pozice šéftrenéra mládeže mohl vrátit k vítkovickému áčku coby asistent. To stejné platí o Radku Philippovi, současném trenérovi juniorky. Mimochodem, také on si s Treillem zahrál. Mezi lety 2010 až 2012 spolu válčili za Spartu.
Jak zaznělo v pondělním díle podcastu Zimák, premiéru na lavičce klubu svého srdce si zřejmě odbude dlouholetý kouč mládeže Luděk Krayzel. Byť se s Treillem během své kariéry nepotkal, mezi lety 2008 až 2011 působil ve francouzských klubech Grenoble a Brest.
A kdo zaujme post trenéra brankářů? Nabízí se jméno Martina Pruska, jenž si zahrál s Trnkou, Krayzelem i Philippem. Uplynulé čtyři sezony spojil s Olomoucí, kde odvedl v práci s gólmany Matějem Machovským, Branislavem Konrádem či Jakubem Sedláčkem vskutku báječnou práci.
Jak by mohl vypadat vítkovický realizační tým:
Yorick Treille (hlavní trenér)
Pavel Trnka (asistent)
Radek Philipp (asistent)
Luděk Krayzel (asistent)
Martin Prusek (trenér brankářů)