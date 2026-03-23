Varaďa předčasně končí ve Vítkovicích! Už po čtrnácti měsících. Kdo přijde za něj?
Zpráva, která v Ostravě několik dnů létala ve vzduchu, by se měla nadcházející den oficiálně potvrdit. Svazek trenéra Václava Varadi s hokejisty Vítkovic končí předčasně a neúspěšně. Ačkoliv měl původně vrcholit až v roce 2028, po čtrnácti měsících je s ním šlus. V důsledku nepovedené sezony se majitel klubu Aleš Pavlík rozhodl jednat.
Po senzačním podpisu s Václavem Varaďou si to v lednu 2025 malovali v Ostravě do růžova. S vysněným koučem čekali rychlý úprk z barážového fleku, aby se časem mohli postupnými krůčky vydrápat nahoru. První úkol se vydařil, druhý ale vůbec.
Vítkovická hra v sezoně 2025/26 nebavila, zklamala. Jistě, ani sebelepší doktor neuzdraví chronicky nemocného pacienta okamžitě, nicméně po čtrnácti měsících práce už musíte vidět pokroky a alespoň částečně i výsledky.
To ale případ Vítkovic nebyl. I v první části sezony to sice Ostravanům herně nejednou zaskřípalo, body však sbírali. Velkou zásluhu na tom měl brankář Dominik Hrachovina, spolu s Anthonym Nellisem jako nejlepším hráčem týmu. Ani oni ale nezabránili obrovským problémům, do nichž se tým od ledna zabořil.
Tři vítězství ze sedmnácti odehraných zápasů? Zatraceně málo. Zlom nepřišel ani v olympijské pauze, jejíž část strávili modrobílí v Tatrách. Už následný zápas s Hradcem Králové jen potvrdil, že postup do předkola bude pro mančaft kolem kapitána Marka Hrivíka maximem. Vítkovicím scházela energie, zápal a chuť se poprat o výsledek.
Rideru nakonec z vyřazovací části vyprovodily Karlovy Vary rychle, během čtyř dnů a výsledkem 0:3 na zápasy. Po posledním špílu fanoušci pískali a nadávali. Jejich nevole mířila převážně k hráčům, trenéra část z nich navzdory vyřazení vyvolávala. Možná i s nadějí, že příště bude výsledek jiný.
Jenže pro devětačtyřicetiletého kouče už v souvislosti s Vítkovicemi žádné příště nebude. Po skončení sezony majitel Aleš Pavlík svolal několik pohovorů, po nichž usoudil, že změny budou potřeba. Jako první se dotkly trenérského týmu, kromě Varadi by měl končit i asistent Aleš Krátoška.
Definitivní verdikt padl kolem pondělního oběda, náznaky už padaly dřív. „Hráči včetně trenérů A-týmu neodvedli maximum možného a pro klub s takovou tradicí, podporou fanoušků a zázemím, jaké hokejové Vítkovice mají, musí všichni do jednoho odvádět svou práci na daleko vyšší úrovni,“ zdůraznil Pavlík ve svém posezonním prohlášení pro klubový web.
„Sezona a výsledky v žádném případě nenaplnily naše ambice a cíle. Ty neodpovídají změnám a investicím, které jsme v organizaci v posledním roce realizovali. Je to pro nás všechny velké zklamání,“ doplnil majitel.
Pavlík dal Varaďovi volnou ruku, udělal z něj trenéra i sportovního manažera. Z bývalého útočníka Ottawy či Buffala se rázem stala nejdůležitější tvář ve sportovním úseku, což bylo něco, po čem dlouhodobě usiloval.
Když si chtěl před lety vymanit podobnou roli v nedalekém Třinci, narazil. Stejně tak v Pardubicích, kde překvapivě skončil v rozehrané sezoně i přes to, že výsledkově Dynamo šlapalo. Jiskřivý a dlouho propíraný rozchod mezi ním a majitelem Petrem Dědkem umocnil soudní spor, který se táhne dál. Kouč požaduje odstupné ve výši 11,6 milionu korun.
Jak to bude s odstupným ve Vítkovicích, klub zatím nekomentoval. Nový realizační tým má být oznámen brzy. Nejvíc se spekuluje o zahraniční variantě v podobě Yoricka Treilleho. Bývalý útočník Vítkovic, Sparty či Chomutova vedl po skončení kariéry Mulhouse, Servette Ženevu i francouzský národní tým, s nímž absolvoval mistrovství světa nebo nedávné olympijské hry.