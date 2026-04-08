Sparta - Pardubice 4:2. Pražané srovnali sérii. Emoce po konci s hromadnou potyčkou!
Hokejisté Sparty zvítězili ve čtvrtém utkání semifinálové série play off extraligy nad Pardubicemi 4:2 a vyrovnali stav na 2:2 na zápasy. Dynamo díky Romanu Červenkovi vedlo, Pražané vyrovnali do první přestávky, po druhé části byl stav 2:2, v čase 48:33 ale rozhodl přesilovkovým gólem Michael Špaček.
Stejně jako v úterý se hrálo před 17.220 diváky ve vyprodaném hledišti O2 areny, byl tak opět vyrovnán rekord samostatné české extraligy v zápasech odehraných v uzavřených arénách. Série se nyní vrací na východ Čech, páté utkání se odehraje v sobotu od 19 hodin.
Začátek byl neurovnaný, s řadou nepřesností a častým přerušením hry. Ve třetí minutě ale fauloval Pysyk a Pardubice hrály přesilovku. Celé dvě minuty ji režíroval Červenka, postupně připravil šance pro Kauta, Tourignyho, který napálil tyčku, a Sedláka, domácí v čele s gólmanem Kořenářem ale odolali bez úhony.
Když se v deváté minutě hrálo čtyři na čtyři, měl první větší možnost Sparty Niko Seppälä. V další šanci neuspěl Špaček. Jen o chvilku později, kdy už se hrálo v plném počtu, otevřel skóre chytrou dorážkou Červenka. Kořenářem vyražený kotouč zlehka dloubl přes domácího gólmana.
Už ve 14. minutě Pražané odpověděli. V útočném pásmu háčkoval Niko Seppälä, Shore pak našel Kousala a ten zblízka překonal Willa. Hostům mohl bleskově vrátit náskok Sobotka, Kořenář ale včas zachytil za zády do branky klouzající puk.
Do druhé třetiny vstoupili Pražané s ještě téměř minutovou přesilovkou, ve 26. minutě se navíc provinil faulem také Hájek, domácím se ale v početní převaze vůbec nedařilo a Willa neohrozili. V končící 29. minutě se ale na kruhu pro vhazování opřel do puku Řepík a vymetl horní růžek na bližší Willově tyčce.
Kousal, jenž u jeho trefy asistoval, měl pak spolu s Řepíkem možnost navýšit skóre, ale Will byl proti. Ve 38. minutě slavilo Dynamo vyrovnání. V rohu vyšťoural kotouč Kelemen, vyjel s ním nerušeně do palebné pozice a zblízka překonal Kořenáře.
Tuhá bitva pokračovala i ve třetí dvacetiminutovce. Ve 47. minutě se proti pravidlům provinil Stránský a Spartě svitla další naděje vrátit vedení zpátky na svou stranu. Řepík Willa ještě nepřekonal, ale pak dostal od Chlapíka nabito Špaček a propálil vše před sebou. Hosté ještě sáhli k trenérské výzvě, Horákovo postavení na brankovišti ale sudí u videa vyhodnotili jako odpovídající pravidlům.
V čase 52:46 hodně zavařil domácím Niko Seppälä. Jeho zákrok na Kondelíka uprostřed kluziště ohodnotili rozhodčí po další kontrole videa jako faul kolenem a s trestem na pět minut a do konce utkání poslali finského beka do sprch. Sparta ale odehrála oslabení bravurně. Za celou dobu nepustila hosty do šance a sama naopak několikrát zahrozila.
Výrazněji přitlačili Východočeši už při hře v pěti a tlak umocnili přesně minutu a půl před vypršením základní hrací doby odvoláním Willa na střídačku. Rozhodnout mohl Chlapík, jeho zakončení ale Tourigny hokejkou zastavil. Sparta už ale šanci na vyrovnání série nepustila a v čase 59:35 pak přece jen potvrdil výhru zakončením z půlky hřiště Dzierkals.