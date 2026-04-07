Sparta - Pardubice 1:2sn. Skvělý Will dotáhl Dynamo k nájezdům, v nich hosté excelovali
V Hockeytownu velebí Romana Willa a jeho bravurní představení proti Spartě. Pardubický gólman koncentrovaným výkonem, vyšperkovaným sérií luxusních zákroků, dovedl svůj tým ke skóre 1:1 po 80 minutách, aby v parádě pokračoval i při nájezdech. V nich dovolil zvedat ruce jen Devinu Shoreovi, jinak vše lapil. Zatímco na druhé straně proměnilo komplet trio Kaut, Smejkal, Sedlák. Další už jezdit nemuseli. Dynamo vede v semifinálové sérii 2:1 a ve středu v pražské O2 areně si může vypracovat mečbol.
Pardubice potěšily své fanoušky už před zápasem, když uschopnily do hry Jáchyma Kondelíka. Ten se k mistráku dostal poprvé od šestého března, kdy končil základní část shodou okolností proti Spartě. Na tréninku před play off však došlo k nehodě, kdy dostal pukem do obličeje a musel pauzírovat. Vynechal rychlou sérii s Kometou a po jediném pořádném tréninku naskočil do rozjetého vlaku třetího dílu semifinále. „Snažím se to klukům nekazit,“ pravil do kamer.
Hned se však ukázal v tom nejlepším možném světle. Na konci páté minuty v ofenzivním pásmu výborně napadal Michaela Špačka, donutil jej chybovat, k odraženému puku se dostal Jiří Smejkal, najel si k brance a přesnou střelou do horní části branky skóroval. Také díky Kondelově čítankové cloně, přes dvoumetrovou věž Jakub Kovář prakticky nic neviděl. „Špágr rád drží puk, píchl jsem mu do toho, jel tam ještě Kelo. Nějak to zahodil, odrazilo se to a Smejky si parádně poradil,“ popsal první gól.
Pražané v první části nevyužili dvě přesilovky, hned v úvodní minutě hráli hosté v šesti… Aby na konci 18. minuty s velkým naštváním mířil Lukáš Sedlák na trestnou lavici za krosček. Dynamo se kvalitně bránilo, ale pak přišel málo vídaný moment. Po výtečném a odvážném skoku do střely se Jakub Lauko dostal k puku a asi 15 sekund před koncem jej z levého kruhu vypálil směr Kovář. Kotouč letěl za branku Sparty, jenže až do ochranné sítě… Těžko přijímané dvě minuty včetně 11 sekund v pěti proti třem pro Pražany…
Willovo galapředstavení
Východočeši však odolali, oslabení bránili výborně. Aktivně, snažili se narušovat kombinaci soka, co to šlo. Přesto šlo vidět, že hra v menším počtu bere hostům energii. Do konce druhé části domácí absolvovali čtyři početní výhody oproti jedné pardubické. I díky tomu měli víc prostoru a příležitostí dostat se do potřebného tlaku. Ten přišel a vyústil v sadu tří velmi dobrých možností. Roman Will v krátkém sledu mezi 34. a 35. minutou pokryl nebezpečné pokusy Filipa Chlapíka, Aarona Irvinga a hlavně krátce před odchodem do kabin hbitě vytasil pravý beton proti Vitouchově gólové ráně. V ochozech to jen zahučelo…
Will pokračoval ve velkém představení i dál, ve 44. minutě perfektním přesunem k tyčce a špičkou levého betonu fantasticky zakročil proti střele Michala Řepíka. Během tří třetin pardubický gólman chytil všechny střely sparťanů vyprodukované hokejkou, byl však krátký na šťastnou teč Romana Horáka po Chlapíkově ráně na konci 48. minuty. Akci předcházela výborná práce Jakuba Krejčíka při zavírání mantinelu v kombinaci se zaváháním pardubické pětky.
Pražané čapli po další dávce entuziasmu a valili se za vítězstvím, nechtěli čekat na prodloužení. Tomáš Hyka byl tři minuty před koncem základní doby blízko, svůj ostrý švih ale otřel o horní tyčku. V nastavení exceloval Roman Will, zatěžkaný palbou, hosté se jen bránili. Dočkali se nájezdů, v nichž se obdivuhodně koncentrovali a rozstřel ovládli. Za domácí neproměnili Horák, Horák, Špaček.