Program play off extraligy 2025/26: Velký souboj gigantů v semifinále, Třinec proti Varům

Takto vypadají semifinálové dvojice play off extraligy
Útočník Sparty Martins Dzierkals krouží kolem kladenské branky
Kladenští hokejisté se radují ze vstřelené branky
Útočník Sparty Roman Horák u střídačky se spoluhráči
Jaromír Jágr se usmívá poté, co Kladno vyrovnalo v O2 areně
Martin Procházka (vlevo) se spoluhráči z Kladna oslavuje gól proti Spartě
Kladenští hokejisté oslavují gól Martina Procházky
Kladenský útočník Martin Procházka oslavuje gól v pátém zápase předkola proti Spartě
23
Fotogalerie
Otakar Plzák
Tipsport extraliga
Boj o Masarykův pohár pokračuje, už známe všechny semifinalisty hokejové play off Tipsport extraligy. Pardubice vyřadily Kometu jasně 4:0 na zápasy, Třinec si poradil s hradeckým Mountfieldem 4:1. K účastníkům souboje o finále se přidala Sparta, která proti Plzni zlomila prokletí sedmých zápasů. Poslední místo zabraly rovněž v sedmém zápase Karlovy Vary, které přetlačily Liberec 1:0 v prodloužení. Kompletní informace o vyřazovací části najdete v článku iSportu.

Sparta si po nervy drásající sérii s Plzní může oddechnout. Povedlo se jí zlomit prokletí rozhodujícících sedmých zápasů a navíc zvládla skvělý obrat z 1:3 na 4:3. O účast ve finále ale Pražany čeká zřejmě nejtěžší výzva - vítěz základní části z Pardubic.

Dynamo se do semifinále dostalo jako první, když v repríze loňského boje o titul s brněnskou Kometou ovládlo sérii 4:0 na zápasy.

Třinec v předkole ve třech zápasech přejel Olomouc, ve čtvrtfinále zvládl i sérii s Mountfieldem HK. Karlovy Vary vyřadily v předkole Vítkovice a postup do semifinále si zajistily v prodloužení sedmého duelu s Libercem.

Nový mistr extraligy může být známý nejdříve 23. dubna.

Poslední Litvínov začne boj o záchranu v baráži proti vítězi první ligy v pátek 17. dubna. Vyzyvatelem z Maxa ligy se stane jeden z dvojice Jihlava-Zlín. Rozhodnuto bude nejdříve ve středu 22. dubna či nejpozději týden nato.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26:

Třinec - Olomouc 3:0 na zápasy (Předkolo play off)

pondělí 9. března 17:00 Třinec - Olomouc 1:0 (Oneplay)

úterý 10. března 17:00 Třinec - Olomouc 3:2p (Oneplay)

čtvrtek 12. března 17:00 Olomouc - Třinec 1:2p (Oneplay)

Karlovy Vary - Vítkovice 3:0 na zápasy (Předkolo play off)

pondělí 9. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 3:1 (Oneplay)

úterý 10. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 5:2 (ČT sport)

čtvrtek 12. března 17:30 Vítkovice - Karlovy Vary 1:2 (Oneplay)

Sparta - Kladno 3:2 na zápasy (Předkolo play off)

pondělí 9. března 18:00 Sparta - Kladno 1:2p (ČT sport)

úterý 10. března 18:30 Sparta - Kladno 3:2sn (Oneplay)

čtvrtek 12. března 18:00 Kladno - Sparta 2:1p (Oneplay)

pátek 13. března Kladno - Sparta 2:5 (Oneplay)

neděle 15. března Sparta - Kladno 3:2p (Oneplay)

Kometa - České Budějovice 3:1 na zápasy (Předkolo play off)

pondělí 9. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 2:1 (Oneplay)

úterý 10. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 1:2sn  (Oneplay)

čtvrtek 12. března 18:00 České Budějovice - Kometa Brno 2:4 (ČT sport)

pátek 13. března České Budějovice - Kometa Brno 2:3 (Oneplay)

Pardubice - Kometa Brno 4:0 na zápasy (etvrtfinále)

středa 18. března: Pardubice - Kometa Brno 5:1 (ČT sport)

čtvrtek 19. března: Pardubice - Kometa Brno 8:4 (Oneplay)

neděle 22. března: Kometa Brno - Pardubice 2:4 (Oneplay)

pondělí 23. března: Kometa Brno - Pardubice 0:1 (ČT sport)

Plzeň - Sparta 3:4 na zápasy (čtvrtfinále)

středa 18. března: Plzeň - Sparta 0:2 (Oneplay)

čtvrtek 19. března: Plzeň - Sparta 2:0 (ČT sport)

neděle 22. března: Sparta - Plzeň 3:4sn (ČT Sport)

pondělí 23. března: Sparta - Plzeň 1:2 (Oneplay)

čtvrtek 26. března: Plzeň - Sparta 1:4 (Oneplay)

sobota 28. března: Sparta - Plzeň 4:2 (Oneplay)

pondělí 30. března: Plzeň - Sparta 0:1 (Oneplay)

Liberec - Karlovy Vary 3:4 na zápasy (čtvrtfinále)

pátek 20. března: Liberec - Karlovy Vary 2:3 (Oneplay)

sobota 21. března: Liberec - Karlovy Vary 1:3 (ČT sport)

úterý 24. března: Karlovy Vary - Liberec 0:3 (Oneplay)

středa 25. března: Karlovy Vary - Liberec 1:4 (ČT sport)

pátek 27. března: Liberec - Karlovy Vary 3:1 (Oneplay)

neděle 29. března: Karlovy Vary - Liberec 4:0 (Oneplay)

úterý 31. března: Liberec - Karlovy Vary 0:1p (Oneplay)

Mountfield HK - Třinec 1:4 na zápasy (čtvrtfinále)

pátek 20. března: Mountfield HK - Třinec 2:4 (ČT sport)

sobota 21. března: Mountfield HK - Třinec 2:3p (Oneplay)

úterý 24. března: Třinec - Mountfield HK 2:3 (ČT sport)

středa 25. března: Třinec - Mountfield HK 4:2 (Oneplay)

pátek 27. března: Mountfield HK - Třinec 2:3p (Oneplay)

Pardubice - Sparta 1:1 na zápasy (semifinále)

pátek 3. dubna: Pardubice - Sparta 6:2 (Oneplay)

sobota 4. dubna: Pardubice - Sparta 1:2 (ČT sport)

úterý 7. dubna, 19:15: Sparta - Pardubice (ČT sport)

středa 8. dubna, 17:45: Sparta - Pardubice (Oneplay)

případně sobota 11. dubna: Pardubice - Sparta

případně pondělí 13. dubna: Sparta - Pardubice

případně středa 15. dubna: Pardubice - Sparta

Třinec - Karlovy Vary 2:0 na zápasy (semifinále)

pátek 3. dubna: Třinec - Karlovy Vary 3:1 (ČT sport)

sobota 4. dubna: Třinec - Karlovy Vary 5:4 (Oneplay)

úterý 7. dubna, 18:00: Karlovy Vary - Třinec (Oneplay)

středa 8. dubna, 18:30: Karlovy Vary - Třinec (ČT sport)

případně sobota 11. dubna: Třinec - Karlovy Vary

případně pondělí 13. dubna: Karlovy Vary - Třinec

případně středa 15. dubna: Třinec - Karlovy Vary

Finále

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Program baráže o Tipsport extraligu

Pátek 17. 4. Litvínov - Jihlava/Zlín

Sobota 18. 4. Litvínov - Jihlava/Zlín

Úterý 21. 4. Jihlava/Zlín - Litvínov

Středa 22. 4. Jihlava/Zlín - Litvínov

Tabulka Tipsport extraligy 2025/26:

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice51266712163:11697
2Plzeň51245814137:10290
3Liberec51253914145:11790
4Mountfield51238218138:11987
5Třinec51237318147:12986
6Sparta51236418160:13385
7K. Vary51227517136:12985
8Brno51195621136:14573
9Č. Budějovice51185622139:14570
10Vítkovice51185622133:15570
11Kladno51175623126:13667
12Olomouc51193326120:15366
13M. Boleslav51156525101:13762
14Litvínov51113433106:17143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

