Program play off extraligy 2025/26: Velký souboj gigantů v semifinále, Třinec proti Varům
Boj o Masarykův pohár pokračuje, už známe všechny semifinalisty hokejové play off Tipsport extraligy. Pardubice vyřadily Kometu jasně 4:0 na zápasy, Třinec si poradil s hradeckým Mountfieldem 4:1. K účastníkům souboje o finále se přidala Sparta, která proti Plzni zlomila prokletí sedmých zápasů. Poslední místo zabraly rovněž v sedmém zápase Karlovy Vary, které přetlačily Liberec 1:0 v prodloužení. Kompletní informace o vyřazovací části najdete v článku iSportu.
Sparta si po nervy drásající sérii s Plzní může oddechnout. Povedlo se jí zlomit prokletí rozhodujícících sedmých zápasů a navíc zvládla skvělý obrat z 1:3 na 4:3. O účast ve finále ale Pražany čeká zřejmě nejtěžší výzva - vítěz základní části z Pardubic.
Dynamo se do semifinále dostalo jako první, když v repríze loňského boje o titul s brněnskou Kometou ovládlo sérii 4:0 na zápasy.
Třinec v předkole ve třech zápasech přejel Olomouc, ve čtvrtfinále zvládl i sérii s Mountfieldem HK. Karlovy Vary vyřadily v předkole Vítkovice a postup do semifinále si zajistily v prodloužení sedmého duelu s Libercem.
Nový mistr extraligy může být známý nejdříve 23. dubna.
Poslední Litvínov začne boj o záchranu v baráži proti vítězi první ligy v pátek 17. dubna. Vyzyvatelem z Maxa ligy se stane jeden z dvojice Jihlava-Zlín. Rozhodnuto bude nejdříve ve středu 22. dubna či nejpozději týden nato.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26:
Třinec - Olomouc 3:0 na zápasy (Předkolo play off)
pondělí 9. března 17:00 Třinec - Olomouc 1:0 (Oneplay)
úterý 10. března 17:00 Třinec - Olomouc 3:2p (Oneplay)
čtvrtek 12. března 17:00 Olomouc - Třinec 1:2p (Oneplay)
Karlovy Vary - Vítkovice 3:0 na zápasy (Předkolo play off)
pondělí 9. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 3:1 (Oneplay)
úterý 10. března 18:00 Karlovy Vary - Vítkovice 5:2 (ČT sport)
čtvrtek 12. března 17:30 Vítkovice - Karlovy Vary 1:2 (Oneplay)
Sparta - Kladno 3:2 na zápasy (Předkolo play off)
pondělí 9. března 18:00 Sparta - Kladno 1:2p (ČT sport)
úterý 10. března 18:30 Sparta - Kladno 3:2sn (Oneplay)
čtvrtek 12. března 18:00 Kladno - Sparta 2:1p (Oneplay)
pátek 13. března Kladno - Sparta 2:5 (Oneplay)
neděle 15. března Sparta - Kladno 3:2p (Oneplay)
Kometa - České Budějovice 3:1 na zápasy (Předkolo play off)
pondělí 9. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 2:1 (Oneplay)
úterý 10. března 18:00 Kometa Brno - České Budějovice 1:2sn (Oneplay)
čtvrtek 12. března 18:00 České Budějovice - Kometa Brno 2:4 (ČT sport)
pátek 13. března České Budějovice - Kometa Brno 2:3 (Oneplay)
Pardubice - Kometa Brno 4:0 na zápasy (etvrtfinále)
středa 18. března: Pardubice - Kometa Brno 5:1 (ČT sport)
čtvrtek 19. března: Pardubice - Kometa Brno 8:4 (Oneplay)
neděle 22. března: Kometa Brno - Pardubice 2:4 (Oneplay)
pondělí 23. března: Kometa Brno - Pardubice 0:1 (ČT sport)
Plzeň - Sparta 3:4 na zápasy (čtvrtfinále)
středa 18. března: Plzeň - Sparta 0:2 (Oneplay)
čtvrtek 19. března: Plzeň - Sparta 2:0 (ČT sport)
neděle 22. března: Sparta - Plzeň 3:4sn (ČT Sport)
pondělí 23. března: Sparta - Plzeň 1:2 (Oneplay)
čtvrtek 26. března: Plzeň - Sparta 1:4 (Oneplay)
sobota 28. března: Sparta - Plzeň 4:2 (Oneplay)
pondělí 30. března: Plzeň - Sparta 0:1 (Oneplay)
Liberec - Karlovy Vary 3:4 na zápasy (čtvrtfinále)
pátek 20. března: Liberec - Karlovy Vary 2:3 (Oneplay)
sobota 21. března: Liberec - Karlovy Vary 1:3 (ČT sport)
úterý 24. března: Karlovy Vary - Liberec 0:3 (Oneplay)
středa 25. března: Karlovy Vary - Liberec 1:4 (ČT sport)
pátek 27. března: Liberec - Karlovy Vary 3:1 (Oneplay)
neděle 29. března: Karlovy Vary - Liberec 4:0 (Oneplay)
úterý 31. března: Liberec - Karlovy Vary 0:1p (Oneplay)
Mountfield HK - Třinec 1:4 na zápasy (čtvrtfinále)
pátek 20. března: Mountfield HK - Třinec 2:4 (ČT sport)
sobota 21. března: Mountfield HK - Třinec 2:3p (Oneplay)
úterý 24. března: Třinec - Mountfield HK 2:3 (ČT sport)
středa 25. března: Třinec - Mountfield HK 4:2 (Oneplay)
pátek 27. března: Mountfield HK - Třinec 2:3p (Oneplay)
Pardubice - Sparta 1:1 na zápasy (semifinále)
pátek 3. dubna: Pardubice - Sparta 6:2 (Oneplay)
sobota 4. dubna: Pardubice - Sparta 1:2 (ČT sport)
úterý 7. dubna, 19:15: Sparta - Pardubice (ČT sport)
středa 8. dubna, 17:45: Sparta - Pardubice (Oneplay)
případně sobota 11. dubna: Pardubice - Sparta
případně pondělí 13. dubna: Sparta - Pardubice
případně středa 15. dubna: Pardubice - Sparta
Třinec - Karlovy Vary 2:0 na zápasy (semifinále)
pátek 3. dubna: Třinec - Karlovy Vary 3:1 (ČT sport)
sobota 4. dubna: Třinec - Karlovy Vary 5:4 (Oneplay)
úterý 7. dubna, 18:00: Karlovy Vary - Třinec (Oneplay)
středa 8. dubna, 18:30: Karlovy Vary - Třinec (ČT sport)
případně sobota 11. dubna: Třinec - Karlovy Vary
případně pondělí 13. dubna: Karlovy Vary - Třinec
případně středa 15. dubna: Třinec - Karlovy Vary
Finále
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26:
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Program baráže o Tipsport extraligu
Pátek 17. 4. Litvínov - Jihlava/Zlín
Sobota 18. 4. Litvínov - Jihlava/Zlín
Úterý 21. 4. Jihlava/Zlín - Litvínov
Středa 22. 4. Jihlava/Zlín - Litvínov
Tabulka Tipsport extraligy 2025/26:
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž