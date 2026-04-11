Třinec - Karlovy Vary 3:2p. Nejmladší Ocelář hrdinou. Obrovské emoce, radoval se Kubiesa
Ačkoliv sezonu načal v prvoligovém Frýdku-Místku, v lednu skóroval ve finále juniorského šampionátu a nyní vystřelil Ocelářům postup do série o Masarykův pohár. „Na jednu stranu bych tomu předtím nevěřil, na druhou ale určitě jo,“ usmál se devatenáctiletý hrdina Matěj Kubiesa. Pohádkový rok mu ještě nekončí, to ani omylem. Od příští soboty totiž zažije očekávané vyvrcholení. „Určitě je pro nás super, že jsme došli do finále, ale ještě není konec,“ poznamenal po skalpu Energie.
Oceláři bývají v prodloužení neomylní, v tomto play off zvládli už pátý nastavený čas. Dvakrát si v něm poradili s Olomoucí, dvakrát také s Hradcem Králové. Šťastní odešli také z pátého semifinále proti Karlovým Varům, velkou euforii jim v čase 67:17 zařídil Matěj Kubiesa.
„Byly to obrovské emoce. Ze začátku jsem se to snažil tak nějak pobrat, ale musím zmínit přihrávku od Marka. Poslal to tam poslepu a já už měl lehkou práci,“ vyzdvihl parádní pobídku Marka Daňa. „Jestli jsem mířil? Na gól. Viděl jsem, že je to nahoře otevřené.“
Jakmile Kubiesa rozhodl, Werk Arena explodovala nadšením. Slezané si definitivně zajistili sedmé finále z posledních osmi dohraných sezon. Vynechali ho jen v předešlém ročníku, kdy ve čtvrtfinále nestačili na Spartu.
„Prožíváme super emoce, ale pořád to není hotové. Teď jsme samozřejmě rádi, ale už budeme myslet na odpočinek a připravovat se na finále,“ uvedl Kubiesa, jehož tým na další leteckou cestu přes celou republiku nemusí.
„Chtěli jsme to zvládnout ani ne tak z důvodu cesty, ale spíš kvůli tomu, že to byl šíleně těžký soupeř,“ poklonil se třinecký kouč Boris Žabka před karlovarským sokem.
Oceláři to s ním jednoduché neměli, ostatně hned ve čtyřech zápasech série museli dotahovat ztrátu. V posledním špílu rychle odpověděli hned dvakrát, jednou na gól Adama Lukošika, poté na trefu Nicholase Jonese. „Sice jsme dostali první gól, ale vstup podle mě nebyl úplně špatný. Na začátku jsme byli aktivní a měli jsme tam nějaké šance. Kdybychom dali gól, nikdo by se nedivil,“ měl jasno Kubiesa.
„Ze začátku to tam napadalo, ale pak už to byla hra do obrany. Bylo to o tom, kdo dá gól. Naštěstí se to povedlo nám,“ oddechl si hrdina.
Ve Varech zavládl smutek
Energii sezona skončila, sluší se však dodat, že nadmíru úspěšná. „Musím jim dát obrovský kredit, jsou nepříjemným soupeřem. Jen se potvrzuje, jak vyrovnaná je momentálně extraliga. Vary jsou tým, který je dobře vedený a dobře poskládaný,“ smekl Žabka.
„Před sezonou bychom semifinále brali, ale teď jsme vypadli a pohár jsme chtěli stejně jako Pardubice, Třinec a Sparta. Mít ho nebudeme, takže blbě se o tom mluví,“ povzdechl si kouč Pavel Patera, jenž s nejmladším extraligovým mužstvem udělal divy. Ostatně na účast mezi čtyřkou nejlepších čekali na západě Čech sedmnáct let.
„Klukům jsem už říkal, že loni jsme vypadli s mistrem, tak...,“ uculil se Patera na Žabku. „Ale ani nevíme, s kým Třinec bude hrát. Je hezké, když si pak řeknete, že jste vypadli s mistrem,“ navázal karlovarský kouč.
Dočká se Třinec znovu?