Třinec - Karlovy Vary 3:2p. Oceláři jsou ve finále, hrdinou se stal Kubiesa
Třinečtí hokejisté porazili Karlovy Vary 3:2 v prodloužení, sérii ovládli 4:1 a postoupili do sedmého finále od roku 2018. Rozhodl devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa gólem v 68. minutě. Soupeř Ocelářů v boji o titul vzejde ze série Pardubice - Sparta Praha.
Zbývající čtyři góly padly v úvodní třetině. Energie vedla 1:0 a 2:1 po brankách Adama Lukošika a Nicholase Jonese. Za domácí vyrovnali Jakub Galvas a Oscar Flynn.
Oceláři budou usilovat o sedmý titul v klubové historii. První získali v roce 2011, další v letech 2019 a 2021 až 2024.