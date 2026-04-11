Třinec - Karlovy Vary 3:2p. Oceláři jsou ve finále, hrdinou se stal Kubiesa

Třinečtí hokejisté slaví postup do finále play offZdroj: ČTK / Jaroslav Ožana
Třinecký Matěj Kubiesa slaví postupový gól do finále play off proti Karlovým Varům
Třinečtí hokejisté slaví gól proti Karlovým Varům
Třinecký Daivd Musil a karlovarský Nick Jones
Třinecký Michal Kovařčík a Nick Jones z Karlových Varů
Třinecký Miloš Roman a karlovarský Nick Jones
Třinecký Ondřej Kovařčík a karlovarský brankář Dominik Frodl
ČTK, iSport.cz
Třinečtí hokejisté porazili Karlovy Vary 3:2 v prodloužení, sérii ovládli 4:1 a postoupili do sedmého finále od roku 2018. Rozhodl devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa gólem v 68. minutě. Soupeř Ocelářů v boji o titul vzejde ze série Pardubice - Sparta Praha.

Zbývající čtyři góly padly v úvodní třetině. Energie vedla 1:0 a 2:1 po brankách Adama Lukošika a Nicholase Jonese. Za domácí vyrovnali Jakub Galvas a Oscar Flynn.

Oceláři budou usilovat o sedmý titul v klubové historii. První získali v roce 2011, další v letech 2019 a 2021 až 2024.

