Sparta padla a ve Varech se začalo slavit. Brankář zachytil euforii: Díky, Pardubice!

Kromě Pardubic bylo včera veselo také v Karlových Varech. Hokejisté Energie už sice mají po sezoně, ale vítězství Dynama v sedmém duelu semifinálové série proti Spartě (1:0) společně pozorně sledovali. Výhra Dynama pro ně totiž znamená, že v konečném pořadí získali extraligový bronz. Bezprostředně po konci utkání Sparty proti Dynamu vypukla euforie a vlna bláznivých oslav.

Energie postoupila do extraligového semifinále po dlouhých sedmnácti letech. Hráči z lázeňského města v sérii sice nestačili na třinecké Oceláře (1:4 na zápasy), radost jim však udělal zisk bronzových medailí, kterými doplnili sbírku extraligových cenných kovů. V letech 2008 a 2009 získaly Karlovy Vary nejdřív extraligový titul a pak stříbrné medaile po dvou finálových bitvách proti pražské Slavii.

Sedmý duel hráči sledovali společně a z videa, které na sociální sítě umístil gólman Dominik Frodl je patrné, že oslavy třetího místa budou ještě pořádně divoké. Na videu se radují také mistr světa z Prahy Ondřej Beránek či kapitán Energie Jiří Černoch.

„Energie je poprvé ve své historii bronzová. Kluci, gratulujeme a jsme na vás opravdu pyšní,“ stojí v krátké zprávě na klubovém webu.

„Díky, Pardubice!“ vyťukal na síti X šťastný brankář Frodl, který může oslavit extraligový bronz společně se čtvrtečními třicátými narozeninami.

Letos Energie zvládla předkolo proti Vítkovicím, v napínavé sérii přemohla Liberec a nakonec v semifinále podlehla Ocelářům. V základní části pak svěřenci Pavla Patery skončili na šesté příčce. Vzhledem k vyřazení Hradce Králové, Plzně a  Liberce nakonec berou extraligový bronz.

