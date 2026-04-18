Pardubice - Třinec 3:2. Obrat během 16 sekund! Dynamo ve finále vede, rozhodl Smejkal
Vysoké nasazení z obou stran, důraz na absolutní maličkosti. Dva výsledkové zvraty i momenty k hlubší diskuzi. Tak by se dal ve zkratce shrnout úvodní finálový souboj mezi Pardubicemi a Třincem, v němž o vítězství Dynama 3:2 rozhodl Jiří Smejkal. Právě jeho trefu Oceláři rozporovali, neboť si mysleli, že Východočeši se provinili ofsajdem. Kamerové záběry ovšem takový akt neodhalily, a tak domácí oslavili nesmírně důležitý otevírací skalp.
První emoce zajiskřily už v úvodním pardubickém oslabení. Útočník Dynama Jan Mandát velmi dlouho a úspěšně otravoval třineckou rozehrávku. Kotel jeho snahu náležitě ocenil, což pardubický forvard vrátil gestem se zdviženým palcem. Pak se otočil na lavičku hostů, oslavně zařval a šel sklidit chválu mezi své.
Dynamo se postupně dostalo také do velkých možností. Jana Košťálka ještě okradl Jakub Galvas, když na poslední chvíli vypíchl puk po nápadité přihrávce Romana Červenky. Před jiným bekem domácích Danielem Gazdou už v 15. minutě zívala prázdná klec, ovšem brankář Marek Mazanec zvládl přesun. Třineckou příležitost z konce periody vychytal vyrážečkou Roman Will, který tak nepotěšil zakončujícího Miloše Romana.
Skóre se začalo hýbat až s druhou částí zápasu. Všemu předcházela masáž Petra Sikory směrem k pardubickému Ondřeji Miklišovi, jenž za žádnou cenu nehodlal pustit hokejku soupeře. Oba hříšníci museli na trestnou lavici a odtud sledovali, jak obránce Ocelářů Martin Marinčin nedokázal vyhodit puk, načež před Mazancem nepohlídal zakončujícího Mandáta. Dynamo slavilo, že prolomilo vzdor známého protivníka.
Jenže radost trvala jen 68 sekund. Třinec srovnal velmi šťastně. Oscar Flynn se pouze snažil dostat černou gumu do nebezpečného prostoru, ale odraz od smolaře Martina Kauta způsobil, že brankář Roman Will měl nulový prostor k reakci. Puk mu prošel v podpaží, vystoupal do vzduchu a pak už bezpečně zapadl do sítě.
Ani Pardubice nemusely na reakci čekat dlouho, nicméně v 37. minutě se za katr stěhoval Lukáš Sedlák. Lídr Východočechů mohl pálit do volné svatyně, sudí si však všimli jeho zákroku vůči Michalu Kovařčíkovi a odpískali faul kolenem. Opakované záběry ovšem přímý kontakt nohou neodhalily. Dynamo přišlo o možnost skórovat, a třebaže hosté nevyužili následnou přesilovku, krátce po ní udeřili.
Znovu na tom měl podíl Sedlák, jenž po návratu na led dopustil ztrátu a nepočínal si příliš šikovně při obraně přečíslení Ocelářů dva na jednoho. Únik zakončil Ondřej Kovařčík přesně mířenou ranou po ledě mezi Willovy betony.
Pokud však Slezané spřádali o přestávce plán, jak zacpou modrou čáru špuntem a Pardubice ke kontaktu nepustí, nepovedlo se jim tuto myšlenku dotáhnout. Nejprve se mimořádným střídáním prezentoval Roman Červenka, vymotal v něm několikrát defenzivu Ocelářů a pak shrábl zaslouženou odměnu v podobě gólové střely.
O dost déle se diskutovalo o nakonec rozhodujícím momentu, kdy Jáchym Kondelík (zřejmě) udržel puk na modré čáře pro pozdějšího zakončovatele úspěšné akce Jiřího Smejkala. Ocelářům se Kondelíkův manévr nezdál, shledali puk v ofsajdové pozici. Sudí nicméně po dlouhé diskuzi u monitoru trefu uznali pro nedostatečný obrazový materiál.
