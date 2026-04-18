Rozbor finále extraligy: střet bývalých kolegů i třinecké déjà vu. Dočká se Dynamo?

ZIMÁK: Výbušný rozhovor s prezidentem svazu, noví trenéři. Bude Rulík reagovat? • Zdroj: isport.tv
Pardubice vyhrály na Spartě
Souboj Adama Rašky s Lukášem Sedlákem
Kouč Pardubic Filip Pešán
Jaroslav Nedvěd na lavičce Sparty
Sparťané slaví branku Romana Horáka
Po vyostřené semifinálové sérii Pardubic se Spartou si hokejoví fanoušci znovu pošmáknou. Extraliga si pro ně přichystala lahodný hlavní chod, a to přímou bitvu o Masarykův pohár mezi Dynamem a Oceláři. Šmrncovní vřava chystá další epické a nezapomenutelné příběhy. Dočkají se po čtrnácti letech Pardubice, nebo se bude „svátý grál“ stěhovat ze Špilberku znovu na Javorový vrch?

Téma série

Další honba za titulem: Bude konečně úspěšná?

Po nástupu majitele Petra Dědka začalo Dynamo posilovat, v posledních čtyřech letech skutečně horlivě. Během sezony 2022/23 přivedlo Lukáše Sedláka, o dvě léta později třeba Romana Červenku. Věhlasná jména na trhu loví každý rok, ostatně zanedlouho získá také Matěje Stránského s Davidem Tomáškem. Historicky sedmý klubový titul to ale stále nepřineslo. Pardubice čekají už čtrnáct let a dvakrát za sebou padly až v rozhodujícím finále. Změní se to tentokrát?

Co může rozhodnout?

Kdo pohlídá lépe hvězdy

Před sedmým zápasem se Spartou kouč Filip Pešán totálně překopal sestavu. Červenka našel útočiště po boku Sobotky a Kelemena, kapitán Sedlák naopak vedl letku s Kautem i Smejkalem. Zatímco povětšinu sezony hrála největší pardubická esa pospolu, finále začnou pravděpodobně od sebe. Třinečtí hlídači vědí, že si musí dát pozor, defenzivní úkoly obezřetně zastanou Roman s Hrehorčákem. Jenže i Dynamo potřebuje myslet na zadní vrátka, kdo si vezme do parády hlavní ocelářské hvězdy?

Faktor X

Třinecké déjà vu

V enteria areně slavili Slezané zatím poslední titul. Šestou zlatou radost v klubové historii jim 28. dubna 2024 doručil David Cienciala, jenž se o pár měsíců dřív stěhoval právě z Pardubic do mateřského Třince. I v sezoně 2022/23 Oceláři sedmý zápas na východě Čech zvládli. Highlight památného večera? Čas 59:57 a trestné střílení Tomáše Hyky, které Ondřej Kacetl báječně lapil. Pardubice prohrály s Třincem už čtyři série v řadě, navíc třikrát za sebou v Game 7.

Souboj nad rámec série

Pešán x Žabka

Opepřená finálová sada dostává další chutné koření. V přímém souboji o titul se potkají trenéři, kteří ještě zkraje minulé sezony spolupracovali v Liberci. Začátkem se tehdy Bílí Tygři protrápili, což mělo za následek, že u nich Boris Žabka z rodinných důvodů skončil. O tři měsíce později se hlásil v Třinci, kde nejprve vypomáhal Zdeňku Motákovi, aby to sám od prosince převzal. Ačkoliv je Pešán o tři měsíce mladší, bývalého důrazného beka dokonce v minulosti trénoval.

Síla týmu a tip na výsledek

Pardubice

Třinec

Gólmani

8

9

Obránci

9

8

Útočníci

10

8

Součet

27

25

Tip Sportu: 4:3

Pardubice vs. Třinec v základní části

Pardubice

Třinec

Body

99 (1.)

87 (5.)

Vstřelené góly

165 (1.)

148 (3.)

Inkasované góly

117 (2.)

131 (6.)

Nejproduktivnější hráč

R. Červenka, 19+41 (1.)

L. Hudáček, 17+24 (7.)

Nejlepší střelec

R. Červenka, 19 (6.)

L. Hudáček, 17 (12.)

Úspěšnost očekávané jedničky

R. Will, 91,45 % (9.)

M. Mazanec, 92,54 % (4.)

Úspěšnost přesilovek

25,42 % (1.)

20,59 % (5.)

Úspěšnost oslabení

83,80 % (6.)

84,18 % (5.)

Trestné minuty

687 (13.)

483 (4.)

Pardubice vs. Třinec v play off

Pardubice

Třinec

Zápasy

11

13

Skóre

36:22

36:26

Nejproduktivnější hráč

R. Červenka, 8+8

M. Kovařčík, 5+7

Nejlepší střelec

R. Červenka, 8

M. Kovařčík, O. Kovařčík, Hudáček, Flynn, 5

Úspěšnost přesilovek

12/35 (34,29 %)

6/44 (13,64 %)

Úspěšnost oslabení

4/38 (89,47 %)

5/39 (87,18 %)

Trestné minuty

112

120

Vzájemné zápasy

Třinec – Pardubice 3:2

Pardubice – Třinec 5:3

Třinec – Pardubice 2:4

Pardubice – Třinec 4:5

