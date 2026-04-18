Rozbor finále extraligy: střet bývalých kolegů i třinecké déjà vu. Dočká se Dynamo?
Po vyostřené semifinálové sérii Pardubic se Spartou si hokejoví fanoušci znovu pošmáknou. Extraliga si pro ně přichystala lahodný hlavní chod, a to přímou bitvu o Masarykův pohár mezi Dynamem a Oceláři. Šmrncovní vřava chystá další epické a nezapomenutelné příběhy. Dočkají se po čtrnácti letech Pardubice, nebo se bude „svátý grál“ stěhovat ze Špilberku znovu na Javorový vrch?
Téma série
Další honba za titulem: Bude konečně úspěšná?
Po nástupu majitele Petra Dědka začalo Dynamo posilovat, v posledních čtyřech letech skutečně horlivě. Během sezony 2022/23 přivedlo Lukáše Sedláka, o dvě léta později třeba Romana Červenku. Věhlasná jména na trhu loví každý rok, ostatně zanedlouho získá také Matěje Stránského s Davidem Tomáškem. Historicky sedmý klubový titul to ale stále nepřineslo. Pardubice čekají už čtrnáct let a dvakrát za sebou padly až v rozhodujícím finále. Změní se to tentokrát?
Co může rozhodnout?
Kdo pohlídá lépe hvězdy
Před sedmým zápasem se Spartou kouč Filip Pešán totálně překopal sestavu. Červenka našel útočiště po boku Sobotky a Kelemena, kapitán Sedlák naopak vedl letku s Kautem i Smejkalem. Zatímco povětšinu sezony hrála největší pardubická esa pospolu, finále začnou pravděpodobně od sebe. Třinečtí hlídači vědí, že si musí dát pozor, defenzivní úkoly obezřetně zastanou Roman s Hrehorčákem. Jenže i Dynamo potřebuje myslet na zadní vrátka, kdo si vezme do parády hlavní ocelářské hvězdy?
Faktor X
Třinecké déjà vu
V enteria areně slavili Slezané zatím poslední titul. Šestou zlatou radost v klubové historii jim 28. dubna 2024 doručil David Cienciala, jenž se o pár měsíců dřív stěhoval právě z Pardubic do mateřského Třince. I v sezoně 2022/23 Oceláři sedmý zápas na východě Čech zvládli. Highlight památného večera? Čas 59:57 a trestné střílení Tomáše Hyky, které Ondřej Kacetl báječně lapil. Pardubice prohrály s Třincem už čtyři série v řadě, navíc třikrát za sebou v Game 7.
Souboj nad rámec série
Pešán x Žabka
Opepřená finálová sada dostává další chutné koření. V přímém souboji o titul se potkají trenéři, kteří ještě zkraje minulé sezony spolupracovali v Liberci. Začátkem se tehdy Bílí Tygři protrápili, což mělo za následek, že u nich Boris Žabka z rodinných důvodů skončil. O tři měsíce později se hlásil v Třinci, kde nejprve vypomáhal Zdeňku Motákovi, aby to sám od prosince převzal. Ačkoliv je Pešán o tři měsíce mladší, bývalého důrazného beka dokonce v minulosti trénoval.
Síla týmu a tip na výsledek
Pardubice
Třinec
Gólmani
8
9
Obránci
9
8
Útočníci
10
8
Součet
27
25
Tip Sportu: 4:3
Pardubice vs. Třinec v základní části
Pardubice
Třinec
Body
99 (1.)
87 (5.)
Vstřelené góly
165 (1.)
148 (3.)
Inkasované góly
117 (2.)
131 (6.)
Nejproduktivnější hráč
R. Červenka, 19+41 (1.)
L. Hudáček, 17+24 (7.)
Nejlepší střelec
R. Červenka, 19 (6.)
L. Hudáček, 17 (12.)
Úspěšnost očekávané jedničky
R. Will, 91,45 % (9.)
M. Mazanec, 92,54 % (4.)
Úspěšnost přesilovek
25,42 % (1.)
20,59 % (5.)
Úspěšnost oslabení
83,80 % (6.)
84,18 % (5.)
Trestné minuty
687 (13.)
483 (4.)
Pardubice vs. Třinec v play off
Pardubice
Třinec
Zápasy
11
13
Skóre
36:22
36:26
Nejproduktivnější hráč
R. Červenka, 8+8
M. Kovařčík, 5+7
Nejlepší střelec
R. Červenka, 8
M. Kovařčík, O. Kovařčík, Hudáček, Flynn, 5
Úspěšnost přesilovek
12/35 (34,29 %)
6/44 (13,64 %)
Úspěšnost oslabení
4/38 (89,47 %)
5/39 (87,18 %)
Trestné minuty
112
120
Vzájemné zápasy
Třinec – Pardubice 3:2
Pardubice – Třinec 5:3
Třinec – Pardubice 2:4
Pardubice – Třinec 4:5