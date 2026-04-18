Sikora dráždil Dynamo, fanoušci mu nadávali: Mám to rád! Co zkoumaný gól Pardubic?
Zarýt se pod kůži, to je jeho. Stále teprve dvacetiletý útočník Ocelářů Petr Sikora se nekrčí před mnohem zvučnějšími jmény v pardubickém kádru. V průběhu prvního finále se dostal k roztržce s Ondřejem Miklišem, pak si našel také Lukáše Sedláka. Po konci utkání stál mladý forvard na červené čáře a snažil se soupeři ještě něco od plic říct. „Jenže se na mě nikdo nekoukal,“ smál se už v uvolněnějších emocích po zápase, v němž Třinec padl 2:3. Poslední branku přitom rozporoval.
Baví vás, když slyšíte soupeřovy fanoušky, jak vám nadávají? Na trestné lavici jste se totiž při pokřicích usmíval.
„Já mám takové věci rád. Škoda, že jsme zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Tohle mě určitě popíchne a pomáhá mi to.“
Chtěl jste určitý vzkaz poslat i závěrečným pohledem a gestikulací k pardubickým hráčům?
„To ne, ale chtěl jsem tam něco hodit, nějaké slovíčko. Ale bohužel se na mě nikdo nekoukal, tak jsem nemohl nikomu ani nic říct.“ (směje se)
Chtěl jste mluvit s Lukášem Sedlákem, jehož jste dřív konfrontoval po vašem faulu?
„Já jsem to neviděl, ještě se musím podívat. Nebudu se k faulu proto nějak víc vyjadřovat.“
Emoce k výkonu potřebujete?
„Určitě, ale musím se zase krotit, aby z toho nebyly fauly. Oslabil jsem tým, což se nesmí stávat.“
Výhru jste nezískali, protože Pardubice otočily ve třetí třetině během 16 sekund. Jaká rána to je?
„Určitě tak rychlé branky zamrzí. Už se nám to nesmí stávat, je důležité, abychom se ponaučili. Dali dva góly a otočili celý zápas, takže se tomu musíme vyvarovat. Byly to totiž hodně laciné situace. Myslím, že to od nás jinak byl dobrý, bojovný výkon. Velmi vyrovnaný zápas, ale týmu určitě patří pochvala.“
Jak jste vnímali zkoumání u videa, které rozhodovalo o nakonec vítězném gólu Smejkala po vaší výzvě na ofsajd?
„Mysleli jsme… Nevím, jestli je u videokoučů prokazatelný záběr, ale asi ano, když jsme hned chtěli challenge. Kluci si byli jistí, ale rozhodčí takový záběr neměli. Nedá se nic dělat.“
Jak se hrálo poprvé po zranění z Hradce v klasické rotaci vám?
„Není to lehký, trošku tvrdší nožky. Po první třetině jsem se rozjezdil, doufám, že to bude jenom lepší. V lajně chceme hrát aktivně, být u sebe, působit kompaktně. Být zkrátka agresivní lajna.“
Chyběl úspěch v přesilovkách?
„Je to škoda, musíme se na ně podívat. Určitě by se přesilovkový gól hodil, ale bohužel. Zkusíme být příště úspěšnější.“
Jsou Pardubice jiné než Vary?
„Sledoval jsem je, ale nevím. Pardubice hrají určitě jinak, ale my jsme měli své šance, dobré pokusy. Na konci sezony je to vždycky vyrovnané, misky vah jsou stejně nakloněné.“