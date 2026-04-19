Pardubice - Třinec 4:2. Červenkova show a box na konec, Poulíček sroloval Sikoru
Jakmile jde do tuhého, hoďte na něj prosebné oči a on za to vezme. Roman Červenka i ve 40 letech naprosto zásadním způsobem promlouvá do extraligového rozuzlení. Víkendový rozjezd finále play off ovlivnil třemi góly, udivoval dalšími finesami na pětníku. V sobotu se podílel jednou brankou na obratu a výhře 3:2, den poté dvěma trefami na 2:0 a 3:2 doručil Dynamu druhý bod při triumfu 4:2. „Neuvěřitelný borec, já v jeho věku už hrát nebudu,“ pousmál se spoluhráč Jáchym Kondelík.
Nedělní duel začal už v předstihu, to když disciplinární komise vyndala z druhé partie Martina Kauta za zákrok do hlavy Matěje Kubiesy, na ledě netrestaný. Podobný scénář může následovat, v půli nedělního duelu třinecký Patrik Hrehorčák mimo zrak sudích zezadu trefil do hlavy Tomáše Dvořáka, jenž se z plochy těžce zvedal.
Zatímco v sobotu obracelo Dynamo z manka 1:2 na 3:2, den poté se do velkého zvratu odhodlal Třinec, leč tažení nedovezl do konce. Východočeši si pro sebe vzali první třetinu, když Roman Červenka – jak to umí jen on – vybídl ke střele Lukáše Sedláka a ten přesně zamířil nad lapačku Ondřeje Kacetla.
Ten v brance vystřídal Marka Mazance a nechal své fanoušky opět doufat, že předvede zázraky. Docela dlouho to nevypadalo, protože po necelých třech minutách druhé části Roman Červenka skóroval v přesilovce po Kondelíkově nahrávce. Vedení 2:0 doma a v zádech první bod? To už si skoro myslíte, že máte i druhý. Jenže!
Dokud není konec, tak zkrátka není
Slezané předvedli, že v play off bývají (téměř) nesmrtelní. Přesně ve stylu: dokud není konec, tak zkrátka není konec. K návratu do bitvy zavelel nejzkušenější útočník. Martin Růžička si v pravý čas najel do pásma, aby měl náskok nad ostatními, a vynikající střelou na lapačku Romana Willa ve 28. minutě snížil na 1:2. Hosté ožili, věřili si na otáčku. Byli aktivnější, drzejší, šli si víc za gólem.
Velké zážitky přišly ke konci prostřední třetiny, na přelomu 36. a 37. minuty nejprve Oscar Flynn a po šesti sekundách Libor Hudáček trefili puk do tyčí! Zvlášť druhá rána třineckého útočníka volala po gólu, slovenský reprezentant se jen bezmocně chytil za hlavu… Pardubická klika však netrvala donekonečna, necelé dvě minuty před koncem bratři Kovařčíkovi prokázali, že spolu mohou hrát poslepu, lahodné srovnání zadělalo na extrémně důležité třetí dějství.
Třinečtí se v něm od prvních sekund nastěhovali před Romana Willa, ale ke gólovému úniku to nevedlo. Což byl signál pro koho jiného než Červenku, aby ve 45. minutě chytrým vyhledáním zdánlivě málo nebezpečného místa vyzval Johna Ludviga, aby mu krosově nahrál na finální střelu z první. Puk prošel pod Kacetlovou rukou a znamenal vedení Dynama 3:2.
Od Červenky šlo o sedmý gól v posledních šesti partiích a od diváků sklidil aplaus i kroucení hlavou. Na způsob, jak to ve svém věku dělá… „Každý den je poslední, kdo odchází ze zimáku. Já když si řeknu, že jsem měl těžký den a dám si něco navíc, on je tu o dvě hodiny déle. Neuvěřitelné, klobouk dolů, je to borec!“ popsal Kondelík Červenkův přístup, z nějž těží celé Dynamo.
Na třineckou střídačku padaly odpadky
Dobrá šance hostům svitla pět minut před koncem třetího dějství, kdy pardubická střídačka dostala dvě minuty za zdržování při zakázaném uvolnění. Boris Žabka si vzal oddechový čas, aby po 10 sekundách Matěj Adámek fauloval unikajícího Miloše Kelemena… První ocelářská přesilovka zápasu tak skončila.
V 57. minutě mohl definitivně rozhodnout Vladimír Sobotka, ale z brejku nedal a trefil se až do prázdné branky na 4:2. Poslední vteřiny přinesly obrovské emoce, Patrik Poulíček se pral s Petrem Sikorou, na ledě bylo dost krve. Zástupci obou střídaček pak po sobě silně štěkali,
Miloš Kelemen dával najevo Marku Daňovi, že se s ním klidně porve na ledě, přijel si pro něj až k lavici, ale slovenský útočník do bitky jeden na jednoho nechtěl a po krajanovi jen máchal holí. „Ani nevím, jestli se může v přerušené hře vyjet ze střídačky,“ divil se Daňo Kelemenově iniciativě. Ten nad vším mávl rukou. „To k play off patří, jsou v tom emoce,“ zůstal nad věcí po utkání.
Z hlediště padaly odpadky na třineckou střídačku, což popudilo kouče Borise Žabku a ve vzteku hodil jednu proprietu zpět. „Je to finále, něco se tam událo a víc se k tomu vyjadřovat nebudu,“ prohodil kouč Ocelářů. V Třinci to asi bude divoké…