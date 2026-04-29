Stěhování do Vítkovic padá? V Třinci má po stříbru zůstat klíčová postava útoku
V uplynulém play off měl 16 bodů (6+10) v 19 zápasech, před sebou nechal jen kolegu z Třince Michala Kovařčíka a pardubické velikány Lukáše Sedláka s Romanem Červenkou. Ocelář Andrej Nestrašil ukázal, že v 35 letech stále patří ke klíčovým figurám týmu. Po sezoně se měl stěhovat do Vítkovic, nicméně konec Václava Varadi vnesl do hotové přestupní trasy nezacelitelnou trhlinu. „Nechám to bez komentáře. Musíte ještě nějaký den vydržet," nechtěl útočník informaci potvrdit.
Po konci finále byl Andrej Nestrašil pochopitelně zklamaný, Třinec mířil na šesté zlato za sedm let. Nakonec má „jen“ stříbrnou medaili, další do už tak nadité sbírky. Zároveň si Oceláři potvrdili, že síla v současné partě pořád zůstává, a když se mančaft vhodně doplní jako před právě ukončenou sezonou, může mířit na nejvyšší příčky.
Toho je součástí i pražský rodák. Když v bezprostředních pozápasových emocích hovořil, co mužstvo ze Slezska čeká dál, vyprávěl v první osobě množného čísla. Nikoliv jako hráč na odchodu. Jeho přesun do Vítkovic měl totiž podle zákulisních informací krachnout, přestože s ostravským klubem s předstihem podepsal smlouvu od nadcházejícího ročníku.
„Určitě je v Třinci na čem stavět, budeme se snažit na další sezonu připravit, abychom zase mohli hrát o nejvyšší příčky,“ pravil Nestrašil o Ocelářích. „Máme obrovský hlad každým rokem. Tahle parta nechce nic jiného než vyhrávat. Samozřejmě pro nás dobrý, že jsme si dokázali po předchozím nevydařeném ročníku, jaká síla v mužstvu pořád je.“
Napřímo potvrdit, že je dál součástí třineckých plánů, Nestrašil nechtěl. Mnohem obšírněji vykládal o průběhu finále. „Moje pocity jsou, že v domácích zápasech jsme byli lepší. Pardubice nám přesto jeden ukradly. My jsme totéž v pátém utkání na jejich ledě nedokázali, i když to bylo blízko. Takhle to cejtím. V důležitých momentech Pardubičtí zabrali, zaslouženě vyhráli,“ gratuloval zkušený křídelník zlatému soupeři.
Od září se s ním měl potkávat v pozici útočníka Vítkovic. Bývalý hráč Detroitu nebo Caroliny jako jeden z mála slyšel na vábení neústupného a rázného kouče Václava Varadi, s nímž v minulosti zažil úspěchy, seděla mu jeho přísná ruka. Avšak Ostravané po vypadnutí z předkola s Karlovými Vary změnili kurz, na střídačku dosadili Francouze Yoricka Treilleho. Nestrašilovo stěhování tím padlo, oficiální zpráva má zaznít 1. května, kdy končí embargo na mlčenlivost.
Někdejší reprezentant a trojnásobný extraligový šampion tak nebude učit modrobílé, jak se dostat zpátky na vrchol, ale pokusí se o další zlatý výšlap s Třincem. „Ukázali jsme zase charakter. Třikrát jsme se v posledním finále vrátili do zápasu, což bylo skvělý. Samozřejmě jsme věřili, že v prodloužení soupeře zlomíme, ale posedmé v play off už se to nepovedlo. Co říct? Člověk musí umět vyhrávat i prohrávat, tak to je,“ pokrčil Nestrašil rameny.
Pod Javorovým by měl dál nosit na dresu písmeno pro asistenta kapitána. Z hlediska ofenzivní produkce bude navazovat na nejzdařilejší vyřazovací fázi s drakem na prsou. V základní části pak v 52 utkáních sesbíral 33 zápisů (13+20).