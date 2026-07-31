Bomba pro Dynamo! Další útočné eso, po 12 letech se vrací vítěz Stanley Cupu Nosek
Na jaře po letech snažení triumfovaly v extralize a pořád nemají dost! Pardubice přes léto doplnily tým o reprezentační útočníky Davida Tomáška s Matějem Stránským a na přelomu letních prázdnin vytasily další eso. Do mateřského klubu se po dvanácti sezonách za oceánem vrací loňský vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek. „Mám obrovskou radost z toho, že se můžu vrátit domů,“ vzkázal třiatřicetiletý útočník na webových stránkách klubu.
Před rokem zažíval jedny z nejkrásnějších chvil kariéry. Tomáš Nosek s Floridou ovládl NHL a do rodných Pardubic přivezl zaplněnému náměstí ukázat Stanley Cup. „My máme jasno. Tomáš má smlouvu v šuplíku, až se rozhodne v Americe skončit, je připravena,“ prohlásil tehdy přímo na podiu majitel Dynama Petr Dědek.
„Nedokážu dát číslovku, jestli to bude rok, nebo víc. V Americe jsem si to vydřel, a dokud to půjde a bude šance bojovat o NHL, budu bojovat o NHL. S panem majitelem jsme domluvení, tak to je,“ kontroval okamžitě sám Nosek.
Jak se později ukázalo, v NHL přidal už jen jednu sezonu. S Panthers se domluvil na pokračování spolupráce, ale po operaci se vrátil do akce až na začátku března. Po 21 zápasech s bilancí 2+2 přišla další tvrdá rána. Zlomenina nohy, kvůli níž zkušený útočník přišel o možnost bojovat o účast na mistrovství světa. Poslední zápas v nejlepší lize světa sehrál Nosek 13. dubna proti New York Rangers.
Další starty přidá doma za Dynamo. „Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Tohle všechno se mu podařilo možná jako jedinému českému hráči. Jsme moc rádi, že se nyní rozhodl vrátit domů,“ pochvaloval si majitel klubu Petr Dědek.
„Dynamo jsem sledoval každý rok. Když se tu hrála baráž, nebylo to jednoduché. Jsem rád, že přišel silný majitel, který to zvednul a dostal Pardubice tam, kam patří,“ prohlásil Nosek po oznámení podpisu smlouvy.
Šampion extraligy, NHL i AHL se vrací do Pardubic po dlouhých dvanácti letech. V nejvyšší soutěži nikdy nehrál za jiný klub, během tří sezon nastoupil ke 129 zápasům základní části a posbíral 62 bodů (24+38). V NHL později oblékal dres Detroitu, Vegas, Bostonu, New Jersey a naposledy Floridy. Jako nedraftovaný hráč se Nosek zastavil na úctyhodné bilanci 514 odehraných zápasů (dalších 68 sesbíral v rámci vyřazovací fáze) a 120 zápisů do statistik (47+73).