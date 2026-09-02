Téměř půlmiliardové Pardubice. Že křivíme prostředí? Máme svůj byznys plán, říká Dědek
Extraligoví šampioni jsou dávno zpátky v práci a míní se stát prvním týmem v klubové historii, jemuž se povede obhájit mistrovský titul. Pardubice dál drží velké persony v kádru v čele s Červenkou a Sedlákem, k tomu narvaly soupisku dalšími třemi velkými osobnostmi Davidem Tomáškem, Matějem Stránským a naposledy Tomášem Noskem. Nejen tyhle akvizice zvedly roční rozpočet Dynama, který směřuje už k pěti stům milionům korun. Obhájce titulu tak zřejmě dál bude poslouchat nebo číst vyjádření méně či více vlivných lidí, že zásadním způsobem mění možnosti na hráčském trhu. „Mnozí manažeři v Evropě se tomu diví, vykoupili jsme ze Švýcarska už dva hráče, Romana Červenku a Matěje Stránského. Jsou to dva skvělí hráči a jsou na naší adrese,“ těší majitele Dynama Petra Dědka.
Dynamo obhajuje titul. Co osobně očekáváte od sezony?
„Je vidět, že extraliga obecně posílila, její dopady jsou větší. Přišlo mnoho nových hráčů, na sezonu se hodně těším. Věřím, že budeme úspěšní a dojdeme co nejdále jak v extralize, tak v Lize mistrů. Extraliga se posouvá a je jednou z nejlepších soutěží v Evropě, svědčí o tom i to, že i hráči ze Švýcarska mohli přijít do Pardubic. Tady se nikdy nepovedlo obhájit titul, což je samozřejmě lákavé. Je to ale sport, takže je to i závislé na troše štěstí, zdraví hráčů.“
Zároveň stále zní hlasy, že vysokými platy v Dynamu kazíte nebo pokřivujete prostředí českého hokeje. Co jim říkáte?
„To je normální podnikatelský trh. To je, jako kdybyste řešil, jestli houska má stát dvě padesát nebo dvě osmdesát, zda je dražší mouka. Prostě chceme být dobří. Máme nějaký byznys plán. Dnes směřujeme současně s marketingem k nové aréně. Úspěch Dynama je součástí nějaké strategie a takové hlasy bychom poslouchali neustále. My se na to nekoukáme. Je to zkrátka naše strategie a jsme rádi, že hráče tady máme a ti tvoří naši DNA. Tvoří značku Dynama, kterou se nám podařilo oprášit. Naše klubová historie si to zaslouží. A já věřím, že naše legendy, které sem chodí na každý zápas, tak právě tihle hráči je baví a dělají tu atmosféru.“
Jste po zisku titulu trošku klidnější, anebo je to naopak s tím, že vám začíná éra tvoření nové zlaté dynastie?
„Jsem klidnější. Dokázali jsme splnit náš velký cíl. Spadl nám kámen ze srdce, je to za námi. Hráči a realizák si teď svou práci mohou víc užívat. Už nám nikdo nebude říkat, že máme drahý tým a že pořád čekáme na titul. Prostě už to je za námi. Dokázali jsme to a teď to budeme posouvat dál a dál. Kluci v kabině jsou hladoví po dalším úspěchu a kvůli tomu to děláme. Baví nás to.“
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Ligu mistrů berete vážně, chcete ji vyhrát?
„Ambice jsou ty nejvyšší. Chceme postoupit do play off a dojít co nejdále. Ano, Liga mistrů není jako ve fotbale, ta hokejová není tak doceněná. Nicméně to, že ji nevyhrál ještě žádný český celek, to je fakt. Takže je to výzva. Je to výzva pro nás a kluci v kabině mají výzvy rádi a udělají všechno pro to, abychom došli co nejdále. To samé realizační tým. Já věřím, že by se to povést mohlo. A pokud nám trošku bude přát sportovní štěstí, tak proč ne.“
V minulých dnech jste získali stavební povolení k vybudování nové arény. Z vašeho pohledu výstavbu největší haly na světě nic nezastaví? Anebo se může ještě něco neočekávaného vyrojit?
„Určitě může, ale čtyři roky jsou cíl. Máme předběžný harmonogram. Jsou to čtyři roky, pokud všechno půjde podle plánu. Čekáme na právní moc, máme stavební povolení na skládku, čili aréna je ve výstavbě, postupně budeme chystat klub na stěhování. Věřím, že tady vznikne nový nádherný domov, nový domov pro Dynamo s fantastickou atmosférou.“
Vždycky budu říkat věci na rovinu a mluvit pravdu
Zapadá do plánu odehrání všech extraligových utkání v nové aréně, nebo se některá odehrají ve stávající?
„To je zatím daleko, ale samozřejmě, že plánem je tam hrát celou extraligu, pokud to nebude nějak kolidovat s jiným programem, což se stát může. Nicméně my určitě nebudeme A tým stěhovat, bude mít svoji kabinu. My tam máme tréninkovou halu, která je v uvozovkách v bruslích z kabiny, takže pro kluky tam bude vždycky zázemí. Buď budou trénovat v malé, nebo ve velké aréně podle programu. Může se stát, že některé zápasy třeba odehrajeme i ve stávající aréně, to se stát může a uvidíme, jaký bude program. Ale je to ještě daleko.“
Ohledně vaší aktivity získat marketingová práva na extraligu prostřednictvím Relmostu volíte další postup? Zmiňoval jste, že si počkáte na poslední zasedání výkonného výboru svazu. A to již proběhlo. Takže?
„Nic se nestalo. Výkonný výbor není moc aktivní, v tomhle směru nekoná. Nejsou schopni rozhodnout doleva ani doprava. Navíc pan prezident (Alois Hadamczik) je na neschopence, takže to celou situaci komplikuje. Naším cílem vždy bylo více peněz pro český hokej, což my tvrdíme od začátku a k tomu vše směřujeme. Takže uvidíme, jaké zájmy vyhrají.“
To, co říkáte, ovlivní váš drajv v celé záležitosti?
„My se nikdy v tomto nezastavíme. Já budu vždycky říkat věci na rovinu a mluvit pravdu. A pokud se tomu někdo bude bránit, tak je to samozřejmě jeho problém. Cílem je přivést více peněz do hokeje a změny jsou potřeba. Změn není potřeba se bát, protože změny nás posouvají. Je nutné věci posouvat dopředu.“
Do extraligy partnersky vstupuje Red Bull, tedy ošlehaná značka. Věříte, že tenhle krok extralize pomůže?
„Red Bull je skvělá značka, která výborně dělá aktivace. Taková společnost součástí extraligy doposud není. Oni jsou opravdu dobří v tom, že když někam dají peníze, tak stejnou částku dávají do aktivací. To znamená, že Red Bull bude určitě hodně vidět. A přišli, protože extraliga je úspěšná. Vyběhlo jim, že má mediální dopady, má sledovanost, a proto se s námi jako s extraligou spojili, což je výsledek naší dlouhodobé práce. Neříkám jenom naší, ale všech. Kdyby extraliga nebyla tak úspěšná, tak by tady Red Bull nebyl.“