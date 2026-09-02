Už žádná barevná změť a dresy jako katalog firem. Dynamo výrazně vylepšilo vzhled
Na hokej v podání pardubického Dynama byl v minulé sezoně rozhodně lepší pohled než na pracovní úbory hráčů. Změť různě barevných log klubových partnerů měla k ideálu rozhodně daleko. Ale věci se mění k lepšímu v celé extralize. Možná pomalu, ale přece. Nově i v Pardubicích zaznamenali výrazný posun v designu, dresy už nejsou tak křiklavé, „uklidnily“ se a už nepřipomínají leták hypermarketu.
Nové kolekci velmi pomohlo, že díky ochotě jednoho z mecenášů zmizela zelená barva. Ta se vedle červené, bílé a modré vyjímala poněkud nepatřičně. Do toho další barvy a dohromady jako celek žádná hitparáda.
Dnes je vše jinak, „horní patro“ mundůru získalo jednotný kolor. „Povedlo se to,“ netají potěšení kapitán Lukáš Sedlák, zrovna jemu není lhostejné, co si při pracovních večerech bere na sebe. „Reklamy jsou v jiné barvě, je to hezčí pro oko. Zase krok dopředu, jsem spokojený,“ dává palec nahoru. „Poděkování náleží našim partnerům,“ připojil se šéf klubového představenstva Filip Kaplan.
Částečnou změnu k lepšímu pozná hokejový fanoušek i při pohledu na domácí led Dynama. Také na ploše došlo k jistým úpravám, které prospějí celkové vizualizaci. Nicméně tady si partnerské firmy Dynama víceméně ponechaly své klasické logo a barvy. „Led je trochu jiná záležitost, i tam se ovšem snažíme posunout celkovou kultivaci směrem dopředu. Jistým způsobem se nám to povedlo, log je tam o něco méně. Ale jednobarevný led nebude, takhle to řeknu,“ pousmál se Kaplan.